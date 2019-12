Eerste indruk|De Adata DashDrive Air zou het ultieme apparaat moeten zijn. Je stopt er een sd-kaart, usb-stick of usb-harde schijf in. Daarna kun je draadloos foto’s, video’s of muziek vanaf zo’n opslagmedium bekijken op je laptop, tablet of smartphone. Bovendien laad je onderweg de batterij van je smartphone op als er geen stopcontact tot je beschikking is. Klinkt handig; de praktijk is echter véél weerbarstiger.

De Adata DashDrive Air is een handzaam blokje dat 2 functies combineert: een draadloze toegang tot je sd-kaart, usb-stick of usb-harde schijf en het opladen van je smartphone. De belangrijkste functie van de Adata DashDrive Air is het draadloos bekijken en beluisteren van foto’s, video’s en muziek op je tablet, laptop of smartphone. Daarnaast is het een oplader voor je smartphone.

Draadloze toegang tot sd-kaart of usb-opslag

Met je smartphone, tablet of laptop kun je via de DashDrive Air draadloos alle bestanden op je sd-kaart of usb-opslag bekijken. Ook kun je bestanden van en naar deze opslag kopiëren. Hiertoe maak je via wifi verbinding met de DashDrive Air. Als je de DashDrive Air ook nog verbinding laat maken met je eigen wifi-netwerk, kun je op je apparaat blijven internetten.

Je kunt deze functie gebruiken als je bijvoorbeeld films wilt bekijken, maar niet genoeg ruimte hebt op je tablet. Of als je op vakantie een aantal foto’s hebt gemaakt en deze van je sd-kaart wil overzetten naar je smartphone, tablet of pc.

Opladen

Met de DashDrive Air kun je ook je smartphone opladen via een losse, niet meegeleverde, usb-kabel. Als de ingebouwde accu van de DashDrive Air volledig is opgeladen, zou je je smartphone er zo’n 2 keer mee kunnen opladen. Voor de meeste tablets geeft hij helaas niet genoeg vermogen, net als voor laptops.

DashDrive Air installeren: moeizaam

Het was erg lastig om dit apparaat werkend te krijgen. Op verschillende momenten lukte dat zelfs helemaal niet.

De DashDrive Air zet zijn eigen wifi-netwerk op, waarmee je verbinding maakt. Met een computer gebruik je gewoon Windows Verkenner of Mac Finder om toegang te krijgen tot de bestanden op je sd-kaart of usb-opslag.

Op je smartphone en tablet installeer je de speciale DashDrive Air Elite-app. Die app blijkt in de praktijk erg onstabiel: op zowel Android als iOS liep de app meerdere keren vast of stopte deze er helemaal mee. .

Bestanden afspelen: niet vlekkeloos

De DashDrive Air stuurt alleen de data van bestanden over; deze worden afgespeeld met de software op je laptop, tablet of smartphone. Zorg dus dat de je bestanden het juiste formaat hebben voor je software.

Via sd-kaart

We zetten verschillende foto’s en video’s op meerdere sd-kaarten. Deze proberen we allemaal in de DashDrive Air. Hoewel onze laptop, tablet en smartphone de bestanden op die kaarten probleemloos zien, lukt het niet om de foto’s en video’s daadwerkelijk te openen. Het beeldscherm blijft zwart. Ook lukt het niet om foto’s van de tablet naar de sd-kaart te kopiëren. Hetzelfde probleem geldt voor de smartphone.

Via usb-opslag

De foto’s en video’s op een usb-stick spelen wel probleemloos af. Ook kunnen we foto’s van onze smartphone snel kopiëren naar de usb-stick. Veel foto’s die we met onze camera gemaakt hebben, worden omgedraaid weergegeven. Erg vervelend. .

DashDrive Air instabiel via internet

Doordat je via wifi verbinding maakt met de DashDrive Air, heeft je smartphone, tablet of laptop op dat moment geen internetverbinding. Om dat probleem op te lossen, kun je de DashDrive Air verbinding laten maken met een wifi-netwerk. Het instellen van de wifi-verbinding lukt niet via onze Windows-laptop, maar wel op een iPhone. Eenmaal verbonden met een wifi-netwerk, werkte internet via de DashDrive Air niet stabiel: de snelheid varieerde nogal.

Handleiding maakt je niet wijzer

Bij de DashDrive Air worden een oplaadkabel en een handleiding meegeleverd. Ondanks het feit dat er op de doos een paar woorden Nederlands te vinden zijn, schittert onze taal door afwezigheid in de DashDrive Air en in de handleiding. Gelukkig is deze wel in het Engels.

Een oplader ontbreekt. Dat terwijl een opvallende gele sticker vertelt dat je je net gekochte product eerst 8 uur moet opladen. Dat is jammer, want dan kun je het niet meteen gebruiken. Hoe je moet opladen zonder oplader, wordt pas uitgelegd op het allerlaatst in de handleiding.

De handleiding zelf bestaat maar uit 6 pagina’s en wekt de indruk abracadabra te zijn. Er wordt veel kennis van technologie veronderstelt, want de uitleg gaat in reuzenstappen. Kleinere stapjes waren prettiger geweest. Het plaatje vol Aziatische tekens helpt natuurlijk ook niet.

Aandachtspunten bij gebruik

De DashDrive Air heeft maar één knop. Je vertrouwt op lampjes om te zien welke functie (opladen, draadloze toegang of allebei) op dat moment actief is. In de praktijk werkte dit gelukkig eenvoudig. Lang indrukken om de DashDrive aan- of uit te zetten, kort indrukken om van functie te wisselen.

Wachtwoord

Standaard heeft het apparaat een makkelijk wachtwoord: 12345678. Op geen enkel moment wordt je geïnstrueerd om dat te wijzigen. Om dit zelf te wijzigen moet je naar een soort webpagina. Hetzelfde geldt als je een van de andere instellingen wilt aanpassen. Het gebruiksgemak van deze webpagina laat te wensen over, zeker op een klein smartphone-scherm. Het heeft wat weg van het instellen van een router.

App

De app, die je op een smartphone en tablet moet gebruiken, ziet er niet uit zoals je gewend bent van andere apps. Daardoor moet je leren hoe de bediening werkt. Je ziet af en toe vreemde meldingen en sommige knopjes hebben kartelrandjes.

Handmatig verversen

Als je een andere sd-kaart of usb-stick plaatst, is de kans groot dat je in de war raakt. Je ziet alle bestanden van de hiervoor geplaatste sd-kaart of usb-opslag, totdat je de app handmatig ververst. Dat moet je dus niet vergeten te doen!

