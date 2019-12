Eerste indruk|Dé hit van vorig jaar was de iPhone, de smartphone van Apple. Het nieuwste model, de iPhone 3GS is inmiddels verkrijgbaar. Wat is er nu allemaal daadwerkelijk veranderd ten opzichte van de iPhone 3G?

Wat is de iPhone 3GS?

Dé hit van vorig jaar was de iPhone van Apple. De smartphone werd destijds geïntroduceerd met een hype die zijn weerga niet kende. Het nieuwste model, de iPhone 3GS is inmiddels verkrijgbaar. En evenals bij de introductie, publiceerden vele sites en weblogs elk gerucht over dit model alsof het wereldnieuws betrof.

Wat is er nu allemaal daadwerkelijk veranderd ten opzichte van de iPhone 3G? Apple beloofde o.a. dat de iPhone 3GS sneller zou zijn, een langere accuduur zou hebben en enkele nieuwe toevoegingen. In deze Eerste Indruk zetten we het allemaal op een rijtje en geven we onze eerste bevindingen.

Officiële lancering

Vanaf 26 juni 2009 is de nieuwe iPhone 3GS verkrijgbaar in Nederland. De officiële lancering vond plaats in Almere. Vanaf 7.00 uur verzamelden enkele fans zich bij een speciaal ingericht 'hotel', grenzend aan de plaatselijke T-Mobilewinkel. Twee uur later konden de eerste liefhebbers het nieuwe toestel in ontvangst nemen.

De Consumentenbond was in Almere aanwezig bij de introductie van de vernieuwde iPhone.

><img height="132" alt="" src="iPhone.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="203" longdesc="c:\after.html" style="border-right: 0px solid; border-top: 0px solid; float: right; margin: 0px 0px 10px 10px; border-left: 0px solid; border-bottom: 0px solid" align="right" data-type="hippogallery:original" data-uuid="ac3ee1db-87d2-469c-a505-980e36cadcef"><em> Bekijk de video en zie onze allereerste bevindingen vlak na de release</em> .

Nieuwe toevoegingen

De iPhone 3GS ziet er aan de buitenkant nagenoeg hetzelfde uit als het vorige model. Toch zijn er een paar wezenlijke verschillen, zowel hardwarematig als softwarematig. Apple claimt ze, wij hebben ze getest.

Nieuwe functies iPhone 3GS

De iPhone 3Gs heeft een aantal wijzigingen ten opzichte van het vorige toestel, de iPhone 3G:

- Snellere processor;

- Langere accuduur;

- Autofocuscamera van 3 megapixels;

- Videocamera;

- Digitaal kompas.

Nieuwe functies iPhone software OS 3.0

De nieuwe iPhone software kan ook op de 'oude' iPhone 3G worden geïnstalleerd:

- Knippen, kopiëren, plakken;

- MMS;

- Stembediening;

- Zoeken met spotlight;

- Liggend toetsenbord;

- Dictafoon;

Lees hier wat we vonden van de iPhone 3GS.

Lancering iPhone 3GS (26 juni 2009)

Sneller, beter en meer mogelijkheden?

Meer snelheid, een langere accuduur, een videocamera en een verbeterde fotocamera. Plus nieuwe toevoegingen als een kompas en stembediening. Onze eerste indruk van de iPhone 3GS is positief. Hij was al goed en is alleen maar verbeterd.

De iPhone is nu verkrijgbaar met 16 of 32 Gb flash geheugen in wit en zwart. De afmetingen van de nieuwe iPhone 3GS zijn precies hetzelfde als van de oude iPhone, alleen is het nieuwe toestel 2 gram zwaarder. De oude en nieuwe iPhone zijn dan ook uiterlijk niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De verschillen zitten echt onder de 'motorkap'.

Prestaties en accuduur

Apple belooft een iPhone met verbeterde prestaties. Dat zou inhouden dat de iPhone sneller is en dat de batterij het langer zou volhouden bij bijvoorbeeld bellen, internetten via Wi-Fi en bij het afspelen van video en muziek. We hebben inderdaad de indruk dat de iPhone sneller is met het laden van applicaties zoals bijvoorbeeld iTunes, de App Store en Google Maps. Ook de camera is sneller gereed om foto's te maken. Internetten gaat ook sneller. Om een eerste indruk van de snelheid van de internetsnelheid met de iPhone te krijgen legden we de oude en de nieuwe iPhone naast elkaar en laadden we dezelfde website tegelijkertijd: consumentenbond.nl werd ongeveer 2 keer sneller geladen op de iPhone 3GS. De nieuwe software ondersteunt helaas nog steeds geen flash op websites.

De batterij moet helaas nog steeds vrijwel elke dag in de lader als je de iPhone regelmatig gebruikt. Gebruik je hem alleen om te bellen en heb je hem vooral in standby, dan gaat de batterij langer mee. Binnenkort zullen op deze site ook de labresultaten van de batterij te zien zijn.

Camera voor foto en video

De nieuwe iPhone heeft een 3 Megapixel camera met autofocus, waarbij je kunt scherpstellen op een bepaald item door met je vinger het scherm aan te raken. Dat werkt behoorlijk goed. Onze 1e indruk is dat de kleurweergave in de foto's in ieder geval verbeterd is. In de vorige iPhone zat een 2 Megapixel camera zonder autofocus.

De iPhone 3G bevatte geen videocamera. De 3GS daarentegen wel. Filmpjes die je opneemt met de camera kunnen zelfs met de iPhone worden ingekort tot de juiste lengte. De filmfunctie is leuk en erg gemakkelijk in gebruik.

Digitaal kompas

Een andere toevoeging is het ingebouwde digitale kompas, dat je ook kunt gebruiken in Google Maps. De kaart draait automatisch in de goede richting.

Vette vingers

Minder snel vingerafdrukken op het scherm? De iPhone 3GS is voorzien van een speciale coating op het scherm, die minder vingerafdrukken zou moeten laten zien. Verwacht geen wonderen, we zien die vingerafdrukken nog steeds.

Software

De nieuwe software voor de iPhone, OS 3.0, kan zowel op de oude als op de nieuwe iPhone geïnstalleerd worden. Hiermee worden een aantal nieuwe functies beschikbaar die met de oude software nog niet mogelijk waren.

Liggend toetsenbord

Ook is er nu een liggend toetsenbord beschikbaar als je de iPhone draait. Het werkt alleen niet in alle applicaties.

Zoeken met Spotlight

Je kunt nu door je hele telefoon zoeken doordat Apple haar zoekfunctie -Spotlight- uit Mac OS X voor de computer heeft overgebracht naar de software van de iPhone. En het werkt heel goed.

Knippen en plakken

Een van de dingen die met de oude iPhone software nog niet kon, is knippen en plakken. Je kunt gemakkelijk met twee vingers een stukje tekst selecteren en met selectiebolletjes de selectie uitbreiden of verkleinen. Je kunt ook alle tekst selecteren. De tekst kun je vervolgens weer op een andere plek in dezelfde applicatie of in een andere applicatie plakken.

Push e-mail

Met push e-mail wordt e-mail direct naar je iPhone gestuurd zodra deze is verstuurd, zonder dat je daarvoor je mail actief hoeft op te halen. Zo zie je het meteen wanneer je nieuwe e-mail hebt. We hebben het nog niet getest.

Even schudden

Een leuke en handige toevoeging voor in de muziekspeler! Door te schudden met de iPhone shuffle je door de muziek heen. Deze schudfunctie werkt ook als je iets ongedaan wilt maken, bijvoorbeeld bij het typen van een bericht. Je moet er wel even aan wennen om zo acties ongedaan te maken, maar het werkt wel. Je maakt niet zomaar per ongeluk iets ongedaan, want je moet de wijziging eerst nog bevestigen door de juiste knop op het scherm aan te raken.

Update 7 juni - Nieuwe iPhone 4 gelanceerd!

Op de Worldwide Developers Conference in San Francisco introduceerde Apple de nieuwe iPhone 4. Daarnaast lichte voorman Steve Jobs het nieuwe besturingssysteem iOS4 verder toe. Wat kunt u allemaal verwachten van Apple? Lees het in de preview iPhone4