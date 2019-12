Eerste indruk|De iPhone 5 heeft een groter scherm, is langer maar ook dunner en lichter dan zijn voorgangers. Veel iPhone-geruchten blijken te kloppen. De nieuwe iPhone heeft daardoor weinig verrassingen in petto. Vanaf 28 september is de iPhone 5 te koop in Nederland.

Verkoop iPhone 5 gestart

In Nederland ligt de iPhone 5 pas over een week in de winkel (we schrijven dit op vrijdag 21 september). Maar (onder andere) in Duitsland is hij sinds vandaag te koop. Het leidde tot lange wachtrijen voor de Apple Stores en hier en daar zelf opstootjes. Nederlanders met iets meer geduld kunnen hem online (voor)bestellen, ook bij providers in combinatie met een abonnement.

Dringen in Oberhausen

Vooral in Oberhausen, 50 kilometer over de grens, was het dringen vandaag. Er stonden op een gegeven ogenblik wel 2.000 kopers voor de lokale Apple Store, aldus een nieuwsbericht van de NOS.

Voor deze Apple-winkel stonden ook Nederlanders. Een van hen was een koerier die de Consumentenbond had ingeschakeld om een testexemplaar te kopen (hij maakte bijstaande foto). Sommige mensen vielen flauw en er waren hier en daar wat opstootjes door al het duw- en trekwerk in de wachtrij.

Helaas waren de iPhones na heel wat uren wachten uitverkocht. Onze koerier ging met lege handen naar huis.

Verkoop in Nederland

Toch denken wij ergens komende week (24 - 28 september) alsnog een reviewexemplaar in handen te krijgen, zodat we bij de start van de Nederlandse verkoop (vrijdag 28 september) een eerste indruk van het toestel kunnen publiceren.

Als we eerder testgegevens hebben van een van onze zusterorganisaties in het buitenland, dan zullen wij die uiteraard ook publiceren.

Wel te bestellen

De iPhone 5 is nog niet in Nederland te koop maar wel (voor) te bestellen. Nog niet bij de onlinewinkel van Apple zelf, maar wel bij telefoonwinkels als Phonehouse.nl.

Ook diverse mobiele providers laten je de iPhone 5 (voor)bestellen, in combinatie met een abonnement.

iPhone 5 bij T-Mobile

Bij T-Mobile is de iPhone 5 verkrijgbaar vanaf €99,95. Dat is dan de 16 GB-variant in combinatie met het duurste iSmart 500 abonnement van €74,50 per maand (je krijgt wel 6 maanden korting).

Een goedkoper abonnement kan ook: iSmart 75 voor €37,50 (ook hier 6 maanden korting). Maar dan kost de 16 GB variant €329,95 en de 64 GB versie €529,95.

Kijk voor alle prijzen op de site van T-Mobile.

iPhone 5 bij Hi

Ook bij Hi en KPN kun je de iPhone 5 krijgen, maar dan met toestellease (je huurt dan de iPhone; het wordt niet jouw bezit). Bij Hi is bij een tweejarig contract de huur voor je toestel het eerste jaar €15,75 per maand en het tweede jaar voor €31,50. Bij een éénjarig contract is dat €53 per maand. Hier komen de kosten van je abonnement nog bij. Zie voor meer info de website van Hi

iPhone 5 bij KPN

Bij KPN zijn de leasekosten bij een éénjarig contract €58 en bij een tweejarig contract €37. Hier komen de kosten van je abonnement nog bij. KPN informeert consumenten over de mogelijkheden op deze webpagina.

iPhone 5 bij Vodafone

Vodafone heeft nog geen prijzen bekend gemaakt en houdt het op de website voorlopig bij 'Coming soon…'.

Lancering iOS 6

De internationale lancering van de iPhone 5 op 21 september (in andere landen dan Nederland) betekent ook de officiële uitrol van iOS6, de software waar de nieuwe iPhone mee werkt, en die ook op oudere iPhones kan worden geïnstalleerd (ook door Nederlandse consumenten).

Is een update de moeite waard? Bekijk de video!

iPhone 5: iOS 6

Met de introductie van de iPhone 5 komt ook de nieuwe versie van Apple's besturingssysteem iOS 6 beschikbaar. Vanaf 19 september kun je iOS 6 downloaden via je iPhone of via iTunes.

De grootste veranderingen zijn:

de vernieuwde kaarten-app die nu ook navigatie ondersteunt;

verbeterde privacy-instellingen;

Facebook-integratie;

Passbook voor toegangskaarten, et cetera;

nieuw ontwerp iTunes store;

nieuw ontwerp app store.

iPhone 5: review

iPhone 5

Op 12 september introduceerde Apple de nieuwe iPhone 5. Het scherm is langer geworden en het toestel ook. Met zijn 7,6 mm is de nieuwe iPhone 1,7 mm dunner dan zijn voorganger, maar toch weegt het toestel slechts 112 gram. Daarmee is het toestel 20% lichter dan de iPhone 4 en 4S en dat voel je direct. Bekijk ook onze .

De behuizing is flink onder handen genomen, al bouwt het ontwerp wel duidelijk voort op dat van de iPhone 4 en 4S. De achterkant heeft een gedeeltelijk matte finish. De hoofdtelefoonaansluiting is verhuisd naar de onderkant van het toestel en de oplaad-aansluiting is vervangen door een kleinere aansluiting. De nieuwe iPhone wordt geleverd met een nieuw type oordopjes.

De nieuwe iPhone brengt geen grote verrassingen, maar hij is wel weer een stapje verder geoptimaliseerd. De verfijningen brengen meer evolutie dan revolutie. De voornaamste verbetering is dat de iPhone een groter scherm biedt zonder dat de smartphone zelf veel groter is geworden en dat is knap gedaan door Apple.

De rest van de verschillen tussen de 4S en de 5 zijn vooral voor de liefhebber.

Nieuwe behuizing

Het grootste deel van de achterkant en de zijkanten van de nieuwe iPhone bestaan uit één stuk metaal. De interne componenten worden hierop vastgemaakt. De FaceTime camera is nu gecentreerd aan de voorkant van het toestel. De luidsprekers aan de onderkant zitten achter een serie kleine gaatjes.

Gebruikers melden nu al dat vooral de achterkant van de zwarte versie erg gevoelig is voor krassen. Uit onze eerste labtests blijkt inderdaad dat de behuizing erg krasgevoelig is. Het scherm is wel goed bestand tegen krassen. De iPhone 5 komt goed iets minder goed uit de valtest dan de iPhone 4S, maar nog steeds goed. De regentest was voor de iPhone 5 geen enkel probleem. De iPhone 5 kan dus prima wat spatwater hebben.

Langer scherm

Na 5 generaties iPhones met een 3,5 inch scherm, gaat Apple met het nieuwe 4 inch scherm nu gedeeltelijk mee in de trend van grotere smartphoneschermen. Het scherm wordt niet breder, maar wel hoger. Op het scherm passen nu 5 rijen iconen, maar het toestel is even goed met één hand te bedienen als de iPhone 4S. De schermverhouding is aangepast van 2:3 naar 16:9, waardoor je het hele scherm kunt gebruiken bij het kijken naar-videomateriaal in breedbeeldverhouding. De schermresolutie wordt verhoogd naar 1136 x 640 pixels. Het scherm is daardoor even scherp als dat van de iPhone 4 en 4S .

Retina-scherm

De verhoging van de resolutie heeft tot gevolg dat apps die ontworpen zijn voor het retina-scherm van de iPhone 4 en 4S moeten worden aangepast. Dat heeft Apple al gedaan voor de eigen apps, maar ook voor de vele apps uit de app store is er een oplossing. Onaangepaste apps worden namelijk onvervormd en gecentreerd in het scherm weergegeven, met zwarte balken aan de zijkanten.

Doordat het scherm langer is, blijft er na de nodige knoppen en balken op het scherm meer ruimte over voor het materiaal dat je bekijkt. Als je op websites inzoomt op lange plaatjes, kun je ze daardoor een stuk groter bekijken.

In de regel betekent een groter scherm ook meer energiegebruik en dus een kortere batterijduur. Maar Apple belooft verbeterde batterijprestaties ten opzichte van de iPhone 4S.

Geen micro-USB

Een belangrijke verandering is de nieuwe kleine aansluiting aan de onderkant van het toestel. Het is opmerkelijk dat Apple met deze nieuwe aansluiting niet meegaat met de nieuwe oplaadstandaard van micro-USB.

Je hebt voor het opladen van de iPhone dus nog steeds een andere kabel nodig dan voor andere smartphones. Door deze aanpassing kunnen bovendien alle Apple-accessoires die gebruik maken van de Apple dock-connector niet meer zomaar aangesloten worden. Een verloopstekker moet hierbij uitkomst bieden. Deze is voor €29 te koop in de Apple webwinkel.

Lightning

De nieuwe 8-pins-aansluiting met de naam 'Lightning' komt ook terug in de eveneens aangekondigde nieuwe generaties iPods. 8 pinnetjes zijn als kleine streepjes zichtbaar. Het voordeel van de nieuwe aansluiting is dat het niet uitmaakt op welke manier je hem op het apparaat aansluit doordat de aansluiting geen specifieke voor- of achterkant heeft.

De aansluiting is nodig voor het opladen, maar voor data-overdracht is deze steeds minder noodzakelijk. Door draadloze technologieën zoals Airplay, bluetooth, draadloze synchronisatie, iCloud en draadloze softwareupdates kan de overdracht van gegevens grotendeels draadloos gebeuren.

Accessoiremakers zullen snel genoeg met nieuwe passende accessoires komen, maar een deel van je accessoires zul je bij aanschaf van een iPhone 5 moeten vervangen of uitbreiden met een verloopstekker.

Camera

De iPhone 5 is uitgerust met een 8 megapixel camera met grofweg dezelfde functies als de camera van de iPhone 4 en 4S. Wel belooft Apple onder andere betere prestaties in slechte lichtomstandigheden.

Ook wordt het gemakkelijk om panoramafoto's te maken en kun je foto's maken terwijl je een video opneemt.

Uit de eerste praktijktests blijkt dat de iPhone 5 iets beter omgaat met tegenlicht dan de iPhone 4S. Dat komt vooral bij panorama's van pas, omdat je daarbij vrijwel altijd een deel tegen de zon in fotografeert.

De panoramafunctie werkt soepel en is makkelijker in gebruik dan apps waar losse foto's aan elkaar geplakt worden. Je kunt panorama's alleen maken van links naar rechts. Een lijn in beeld met een pijl die op bewegingen reageert, helpt de gebruiker om de camera in de juiste richting te bewegen. Beweeg je te snel, dan krijg je een waarschuwing om de camera langzamer te bewegen.

Panorama's werken het beste op plekken waar je voldoende afstand hebt tot datgene wat je fotografeert. Het werkt dus beter voor landschappen dan voor binnenshuis. Bewegende mensen in de verte komen goed op de foto. Je moet echter wel zorgen dat er geen mensen dichtbij door het beeld lopen, want dan krijg je vreemde effecten.

De camera aan de voorkant is een HD FaceTime camera en die is flink in kwaliteit vooruitgegaan. Deze 1,2 megapixel camera maakt zichtbaar scherpere foto's dan de 0,3 megapixel camera in de iPhone 4S.

4G-ondersteuning

Net als de nieuwste iPad zal ook de nieuwe iPhone 4G-netwerken ondersteunen. De techniek van de vierde generatie mobiel internet maakt sneller en stabieler mobiel internet mogelijk. Doordat extra snel verbinding gelegd kan worden met de zendmast, maakt het ook real-time-gaming via internet mogelijk. Een ander belangrijk voordeel is dat de hoge snelheid van 4G het zeer geschikt maakt voor het delen van het mobiele internet van je smartphone met andere apparaten zoals tablets en laptops.

Voorlopig is de 4G-ondersteuning is voor Nederlandse gebruikers nog onbruikbaar. De uitrol van 4G in Nederland is namelijk nog zeer beperkt en er is nog geen dekkend netwerk. De gebruikte frequentie van 2,6 GHz wordt niet door de iPhone 5 ondersteund. Eind oktober 2012 worden de licenties voor de Nederlandse frequenties opnieuw geveild. Tegen die tijd kunnen we meer duidelijkheid verwachten over 4G-gebruik in Nederland en 4G op de iPhone 5. Daarna moeten de nieuwe netwerken nog worden uitgerold en er zal niet meteen een dekkend netwerk zijn. Voor 4G hoef je de iPhone 5 voorlopig dus niet te kopen.

'A6' processor

De iPhone 5 heeft Apple's eigen 'A6' processor. Apple geeft aan dat deze processor 2 keer zo snel is als die van de iPhone 4S en uit de eerste vergelijkende tests voor processors (benchmarktests) blijkt dit inderdaad zo te zijn. Dit is voordelig voor het snel opstarten van apps en het draaien van zwaardere apps zoals sommige games. De iPhone 5 reageert snel en soepel en voelt vlot aan. Voor de meeste kleinere apps merk je in de praktijk echter nauwelijks verschil tussen de snelheid van de 4S en de iPhone 5. De iPhone 5 komt evenals de iPhone 4S in verschillende versies: 16, 32 en 64 GB geheugen. Dit geheugen is niet uitbreidbaar en kan gebruikt worden voor apps, muziek, foto's en video's. Een deel van het interne geheugen is nodig voor het besturingssysteem zelf.

Siri

De spraakbesturing via Siri wordt iets uitgebreid met bijvoorbeeld informatie over films, sportuitslagen en restaurant-reviews. Het is nu ook mogelijk om apps te openen via Siri. De toegevoegde extra's zijn voornamelijk voor Amerikaanse gebruikers interessant. In Nederland voegen deze nieuwe extra's weinig toe. Bovendien is er nog steeds geen Nederlandse spraakondersteuning voor Siri.

Passbook

In proefversies van het nieuwe besturingssysteem iOS 6 zagen we al de app 'Passbook'. Deze app kan worden gebruikt voor het bewaren van toegangskaarten, boarding passes, waardebonnen en kortingsbonnen. Het is nog even afwachten of ook Nederlandse aanbieders deze app gaan toepassen.

Nieuwe headset

Met de iPhone 5 wordt een nieuw ontwerp headset meegeleverd. Daar zullen veel gebruikers blij mee zijn, want de oude dopjes zaten niet zo comfortabel. De oordopjes blijven door hun vorm iets beter zitten dan voorgangers. Maar doordat alle oren anders zijn, is het uiteindelijke comfort persoonlijk. De geluidskwaliteit is niet merkbaar verschillend.

iPhone 5 kopen

De iPhone 5 is in Nederland te koop vanaf 28 september. Hij is er in wit en zwart en in versies van 16, 32 en 64 GB. De prijs voor de simlockvrije 16 GB-versie is bij introductie in Duitsland en Frankrijk €680 en elke versie met meer geheugen kost telkens €110 extra. In Nederland zullen de prijzen naar verwachting op ongeveer hetzelfde niveau liggen. Je kunt de iPhone 5 ook krijgen bij een abonnement. Je betaalt dan meestal eenmalig een bedrag en de rest van de kosten reken je af via abonnement.

De iPhone 5-introductie heeft ook een voordeel voor mensen die een iPhone 4 of 4S willen kopen, want die zullen naar verwachting de komende tijd dalen in prijs.

iPhone 5: videoreview

We hebben al veel geschreven over de iPhone 5, zonder dat we het apparaat in handen hebben gehad. Drie dagen voor de verkoop in Nederland begint, hebben we Apple's nieuwste smartphone in huis. Bekijk het filmpje voor onze eerste indruk van de iPhone 5.

Paar punten die opvallen aan de iPhone 5: