iOS5, het nieuwe besturingssysteem

Veel verbeteringen in de iPhone-bediening zitten in het nieuwe mobiele besturingssysteem iOS 5. Hiervan kun je dus ook profiteren als je een iPhone 3GS, een recente iPod Touch of een iPad hebt. Veel goede ideeën van concurrenten kopieerde Apple schaamteloos om deze te integreren in iOS 5. Alle mooie functies die we de afgelopen tijd in verschillende smartphones zagen verschijnen, komen nu dus in een prettige Apple-verpakking naar iOS.

Draadloze updates

Net als bij Android kun je vanaf iOS 5 het besturingssysteem updaten zonder dat je daarvoor je telefoon met een computer hoeft te verbinden. Je hebt bovendien geen computer meer nodig om een iPhone of iPad in gebruik te nemen. Synchronisatie van de iPhone met de computer kan ook draadloos via Wi-Fi. De update van iOS 4 naar iOS 5 moet nog wel via iTunes gebeuren.

iCloud: automatisch synchroniseren

Met iCloud kun je automatisch foto's, documenten, boeken, apps, contacten, kalenders en e-mails synchroniseren tussen verschillende iOS-apparaten. Al deze items kunnen ook online gebackupt worden.

De basisdienst voor iOS- en Lion-gebruikers (Lion is Apple's nieuwste versie van het besturingssysteem Mac OS X) is gratis en biedt 5 GB opslagruimte. Tegen betaling kun je meer online opslagruimte gebruiken.

Muziek die je niet via iTunes hebt aangekocht, kun je toch synchroniseren met andere iOS-apparaten voor $24,99 per jaar. Apple zoekt in de iTunes-database de muziek op die je elders hebt gekocht en streamt de iTunes-versie naar andere apparaten. Muziek die iTunes niet kent wordt apart naar 'iCloud' geupload. Het synchroniseren van muziek via iCloud werkt nog niet in Nederland. Het is nog niet bekend wanneer de introductie is of hoeveel de dienst in Nederland zal gaan kosten.

iCloud: onze bevindingen

Van onze eerste ervaringen met iCloud raakten we nog niet laaiend enthousiast. Dubbele contacten, dubbele verjaardagen en per ongeluk gewiste agenda's leverden veel geklooi op. Bovendien heb je aan de meeste synchronisatiemogelijkheden pas echt iets als je je volledig onderdompelt in Apple-software. E-mail koppelen kan alleen met een me.com-adres, synchroniseren van bladwijzers ('bookmarks') gaat alleen met Safari en dus niet met Chrome of FireFox. Het synchroniseren van herinneringen tussen iOS-apparaten gaat wel erg gemakkelijk.

Doordat je een iPhone met iOS 5 ook via Wi-Fi kunt synchroniseren met de computer, heb je iCloud niet per se nodig voor gemakkelijke synchronisatie. Een ironisch nadeel: om draadloos te synchroniseren moet je de iPhone met een kabel aan de netstroom hangen.

Berichtencentrum

Het 'Berichtencentrum' toont de nieuwste berichten in één overzicht. De 'lade' die je vanuit de statusbalk naar beneden kunt trekken toont gemiste berichten, kalenderuitnodigingen, herinneringen enzovoorts. De meldingen worden zo netjes opgeborgen en nemen niet meer je volledige scherm over als ze binnenkomen.

Het geheel lijkt qua uiterlijk erg op de soortgelijke lade die Android heeft, al heeft die lade in Android wel iets andere toepassingen (bijvoorbeeld batterijmanagement) die Apple's Berichtencentrum niet heeft. Je hebt nu ook direct vanaf je vergrendelscherm toegang tot nieuwe berichten. Je hoeft nooit meer je telefoon te ontgrendelen om te ontdekken of er iets nieuws is binnengekomen en dat is erg prettig. Je kunt bovendien heel precies instellen wat je wel en niet op je vergrendelscherm wilt zien. Als je sms-berichten of e-mails bijvoorbeeld regelmatig privégegevens bevatten, kun je ervoor kiezen die niet te tonen op het vergrendelscherm.

iMessage

Met iMessage kunnen iOS-gebruikers elkaar berichten sturen. Hiermee brengt Apple een eigen variant op het populaire mobiele chatprogramma WhatsApp. Het heeft alleen de beperking dat je geen berichten met bijvoorbeeld Android- en BlackBerry-gebruikers kunt uitwisselen. Het voordeel van iMessage is dat de conversaties die je voert direct op al je Apple-apparaten beschikbaar zijn. Je kunt dus een conversatie op je iPhone beginnen en moeiteloos vervolgen op je iPad.

iMessage is geïntegreerd in de Berichten-app en werkt heel simpel. Je stuurt gewoon een bericht en de telefoon bepaalt of het naar een ander iOS-apparaat gestuurd wordt. Zo nee, dan wordt het een gewone sms. Zo ja, dan wordt het een gratis iMessage. Sms-berichten herken je aan de groene kleur, iMessages zijn blauw. Heerlijk Apple-simpel, je hoeft er niet over na te denken.

Twitter-integratie

Met Twitter-integratie kun je nu direct Twitteren vanuit de toepassingen Safari, Foto's, Camera, YouTube en Kaarten. Opvallend is dat Apple niet voor een samenwerking met Facebook is gegaan.

Herinneringen

Voor iOS waren al diverse prima to-do-apps verkrijgbaar. Apple heeft hier nu ook een eigen app voor: 'Herinneringen'. Ook je locatie kan nu gebruikt worden om je ergens aan te herinneren, bijvoorbeeld zodra je thuis aankomt. 'Herinneringen' werkt erg fijn, omdat het een laagdrempelige manier biedt om jezelf op een bepaalde plek of tijd ergens aan te herinneren. Uitgevoerde taken zijn zo afgevinkt en verdwijnen dan naar de 'Voltooid'-lijst. Lekker overzichtelijk.

Kiosk

In navolging van Apple's boekenprogramma iBooks is er nu ook een winkel voor tijdschriften. Je leest er altijd de laatste uitgave van je tijdschriftabonnementen, want die worden in de achtergrond gedownload zodra ze beschikbaar zijn. 'Kiosk' lijkt enigszins op de eerder door Samsung geïntroduceerde 'Readers hub' voor Samsung-smartphones en -tablets.

Camera-app

De camera-app heeft een opfrisbeurt gekregen. De iPhone-camerafunctie was altijd erg basic. Nu biedt deze een optie voor een raster. Dat maakt het makkelijker om de horizon recht op de foto te krijgen. Net gemaakte foto's kun je bovendien direct bewerken: bijsnijden, roteren, verbeteren en rode ogen corrigeren. Daar heb je dus geen aparte fotobewerkings-app (zoals Photoshop, Snapseed, Photogene) meer voor nodig.

Vanuit het vergrendelscherm (lockscreen) kun je direct de camera opstarten. Daardoor heb je je iPhone-camera sneller bij de hand. Een wachtwoord invoeren is op dat moment niet nodig. Toch zijn je gegevens goed beschermd: je ziet namelijk alleen de foto's die je net gemaakt hebt en hebt geen toegang tot de rest van de telefoongegevens zonder het invoeren van het wachtwoord.

Het snel opstarten van de camera zagen we eerder ook al in de HTC Sense-bediening. Nieuw is het dus niet, handig is het wel.

Vanaf iOS 5 kun je een van de volumeknoppen gebruiken om een foto te knippen, dat hoeft dus niet meer via het touchscreen. Zo kun je de telefoon gemakkelijker stilhouden tijdens het maken van een foto en heb je meer controle over het moment waarop je de foto neemt.

Safari-synchronisatie

Safari biedt een speciale leesmodus waarin alle rommel van een website weggehaald wordt en alleen het artikel dat je wilt lezen in een overzichtelijke weergave getoond wordt. Dat leest erg rustig. In deze variant op de app 'Instapaper' kun je ook artikelen opslaan in een 'Leeslijst' om ze later terug te lezen. Deze leeslijst wordt netjes gesynchroniseerd tussen al je iOS-apparaten.

Vind je vrienden

Met 'Find my friends' kun je je vrienden uitnodigen tijdelijk hun locatie met je te delen. Apple pakt het daarmee weer net een tikje anders aan dan locatie-apps zoals Google Latitude en FourSquare.

iPhone 4S: review

De grootste veranderingen in de iPhone 4S ten opzichte van de iPhone zijn de snellere processor, de 8 megapixel-camera en stembediening Siri. De nieuwe software iOS5 is ook voor de iPhone 3GS en iPhone 4 beschikbaar, maar dan wel zonder Siri.

De iPhone 4S is sinds 14 oktober te koop in de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Japan. De Nederlandse introductiedatum is 28 oktober.

Weinig vernieuwends

Apple legt de lat hoog voor zichzelf. Bij introductie van een nieuwe iPhone verwachten we op z'n minst een aantal nieuwe 'wereldwonderen'. Helaas biedt zowel de nieuwe iPhone 4S als de nieuwe iOS-versie weinig vernieuwends. Apple is weliswaar weer helemaal bij ten opzichte van de concurrentie, maar heeft deze niet ingehaald.

Het toestel lijkt aan de buitenkant sterk op de iPhone 4. De enige zichtbare verschillen zijn de aangepaste antenne en de verschoven trilalarmschakelaar. Sommige iPhone 4 cases passen hierdoor minder goed. We weten nog niet of de iPhone 4S met aangepaste antenne beter presteert dan de door antenneproblemen geplaagde iPhone 4. Dit testen we momenteel in het lab.

Dual-core processor

De A5 processor die we kennen van de iPad 2 maakt de iPhone 4S volgens Apple sneller dan zijn voorganger. De verschillen zijn in de praktijk klein. Sommige spellen laden sneller, maar de verschillen zijn niet zo opvallend dat enkel de processorsnelheid de aanschaf van de 4S waard maakt.

2x zo snel downloaden

Downloaden via mobiel internet (3G) gaat zoals beloofd bijna 2x zo snel. Bij internetten via Wi-Fi wint de iPhone 4S telkens nipt van de iPhone 4. Bovendien zijn de pingtijden bij zowel 3G als bij Wi-Fi korter. Hoe korter die tijd, des te eerder de data binnenkomt. Dat is een belangrijk voordeel voor Voice over IP (VoIP) en voor online gamen.

8 megapixel-camera

De 8 megapixel-camera van de iPhone 4S geeft zichtbaar betere beelden dan de ook al goede 5 megapixel iPhone 4-camera. De foto's zijn natuurlijker van kleur en er zitten meer details in de lichte delen van foto's. In donkere omstandigheden is er minder ruis dan bij de iPhone 4. Het maken van foto's gaat bovendien sneller.

Video

De videofunctie kan nu in een hogere resolutie van '1080p' opnemen en heeft beeldstabilisatie en ruisreductie. In onze labtests gaan we kijken hoe de videofunctie presteert ten opzichte van de iPhone 4 en andere camera/videotelefoons.

Siri: verbeterde stembediening

Met de Siri-stembediening kun je gesproken opdrachten geven om bijvoorbeeld:

een wekker te zetten;

te vragen naar het weer;

tekst te dicteren;

sms'jes te versturen;

online informatie op te zoeken.

Siri kun je oproepen door lang op de homeknop te drukken en je opdracht in te spreken. Deze functie is niet geheel nieuw, want ook in iOS 4 is stembediening al geïntegreerd. De nieuwe stembediening gaat echter net wat verder, om zo de concurrentie aan te kunnen met concurrenten als 'Google Voice' dat je terugvindt op Android-smartphones.

Siri: persoonlijke assistent

Siri functioneert als 'persoonlijke assistent' en is meer interactiegericht. Je kunt bijvoorbeeld de opdracht geven je eraan te herinneren iemand te bellen als je van je werk weggaat. Als je van locatie wijzigt, herinnert Siri je aan je opdracht. De reactie van het systeem zie je terug op het scherm en daar kun je zelf ook weer op reageren.

Siri's begrip is indrukwekkend, maar nog niet perfect. Zolang het bij simpele opdrachten blijft weet Siri vaak een antwoord op je vragen. De programmeurs hebben allerlei kleine grapjes ('easter eggs') in de antwoorden van Siri gestopt. Dat maakt het leuk om met Siri te experimenteren.

Siri: nog niet voor Nederland(s)

Siri kent enkel plekken in de Verenigde Staten, dus de snackbar op de hoek vind je er voorlopig niet mee terug. De software is in beta, dus nog niet af. Uitgebreid dicteren is lastig, omdat Siri stopt met luisteren zodra je even pauzeert. Wel kun je aan een ingesproken notitie nieuwe zinnen toevoegen. Punten en komma's hoort Siri niet, die moet je expliciet benoemen. Omdat niet alle mogelijkheden even vanzelfsprekend zijn, loont het om voorbeelden te bekijken. Op Nederlandse stembediening zullen we nog even moeten wachten: Siri is voorlopig alleen in het Engels, Frans en Duits aanspreekbaar.

Andere apparaten met stembediening

Hoewel stembediening volledig softwaregestuurd is, kan Siri enkel op de iPhone 4S gebruikt worden. Wil je toch graag praten met apparaten, dan hoef je niet per se voor de iPhone 4S te gaan. Want ook de iPhone 4 heeft stembediening, alleen wel met een stuk minder mogelijkheden en het is minder diep in het systeem geïntegreerd. Android smartphones hebben vrij uitgebreide Google Voice stembediening. Beide zijn bovendien wél in het Nederlands.

