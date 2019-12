Samsung Galaxy A5 2017

Eerste indruk|Samsung brengt veel toestellen op de markt, en sinds 2015 is er de 'A' of 'Alpha' serie bijgekomen. Het is een lijn smartphones met veel aandacht voor het uiterlijk en goede specificaties. 'A-met-een-cijfer' heeft merkwaarde gekregen en dus verandert Samsung dit niet, maar wel brengen ze ieder jaar een nieuw model uit. De modellen zijn te herkennen aan het jaartal achter de naam. Is de nieuwe Galaxy A5 2017 een goed alternatief voor Samsungs topmodellen, zoals de Galaxy S7 of S8? Wij zochten het uit.

Conclusie

Het vorige model, de Samsung Galaxy A5 2016, bleek een goed ontwerp met een goede score in onze test. De Galaxy A5 2017 lijkt alles in zich te hebben om dit te evenaren en we kijken dus uit naar de nieuwe testresultaten uit ons lab. In theorie is de Galaxy A5 2017 een verstandig alternatief voor de Galaxy S7. Niet iedereen heeft behoefte aan het energievretende topscherm of de geheugenverslindende mogelijkheden voor 4K-video die de S7 (bekijk de eerste indruk of de testresultaten van de S7) wel biedt.

De waterdichte behuizing en een always-on scherm zijn nuttige extra's en met een USB-C aansluiting is het toestel helemaal bij de tijd. Maar software is net zo belangrijk en we maken ons zorgen over de aandacht van Samsung voor dit toestel. Bij introductie staat er namelijk al een verouderde Android-versie op het toestel en achterlopen op veiligheidsupdates voorspelt op dit moment niet veel goeds. We hopen op beterschap.

Prima scherm

Het scherm ziet er zeer goed uit. Er zijn ruim voldoende pixels om zeer scherpe letters mogelijk te maken. Het scherm is helder en de kleuren spetteren ervan af. Vind je het laatste teveel van het goede, dan kun je dit nog bijstellen. Wit is wit zolang je niet teveel onder een hoek kijkt. Verder kun je het scherm speciaal instellen voor de avonduren. Je filtert dan blauw licht weg (te veel blauw licht houdt mensen wakker zo blijkt uit onderzoek). Deze functie komt overeen met 'f.lux' voor Windows en Mac computers en 'night shift' op iPhones.

De zeer dunne rand rond het scherm verkleint de kans op een breuk bij een val enigszins. Het gaat om zogenaamd Corning Gorilla Glass 4 en dat betekent 'extra sterk'. Bij de hoeken heeft het wel een bolling en is daarmee wel kwetsbaarder. Een hoesje is aan te raden al verhult dat het mooi afgewerkte uiterlijk van de telefoon. Ook de achterzijde is van glas, al lijkt het bijna op kunststof en zijn vingerafdrukken goed zichtbaar. Door de afronding ligt het toestel zeer goed in de hand. Een pluspunt van dit toestel is de zogenaamde 'IP68 certificering', wat betekent dat het toestel water- en stofdicht is.

Vingerafdruklezer

In de home button van je telefoon is een vingerafdruklezer verwerkt. Deze werkt, eenmaal goed ingesteld, zeer snel. Een vingerafdruklezer is minder veilig dan een complex wachtwoord, code of patroon, maar het maakt het wel een stuk makkelijker om je toestel te ontgrendelen. Gaat het lezen van de vingerafdruk niet goed én negeer je het toegangscode scherm, dan moet je na 5 keer proberen 30 seconden wachten. De vingerscaninvoer zou beter permanent geweigerd kunnen worden zoals bij andere toestellen, waarbij je dan alleen nog met een code kan inloggen.

Eveneens minder veilig, maar wel makkelijk: je kunt op basis van locatie (bijvoorbeeld thuis) of apparaatconnectie (bijvoorbeeld bij navigatie in de auto) de vergrendeling uitzetten.

Camera niet uitstekend, wel goed

Samsung heeft voor foto's een 16 megapixel camera ingebouwd die goede foto's aflevert. Ook bij slecht licht is het beeld redelijk, maar het is duidelijk een minder goede camera dan in de Galaxy S7. De cameralens steekt niet uit de behuizing, je kunt het toestel plat op tafel leggen.

Helaas heeft de camera geen optische stabilisatie. Reken dus op meer geschud bij het maken van video's uit de hand. Belangrijk is dat je de camera met de standaard camera-app vlot kunt bedienen. Dat gaat heel goed. De camera start snel. Veelgebruikte instellingen, zoals het aan- of uitzetten van de flitser of aanpassen van de belichting, zijn makkelijk op te roepen.

Meer functies zijn toe te voegen via een 'download'-knop, een mogelijkheid die we eerder bij toestellen van Nokia en Microsoft zagen. De camera-stand rubriek in Samsung's app-store trakteert je helaas op maar 2 extra's die je kunt installeren. De filosofie van het zelf toevoegen van software is op zich niet gek, maar Samsung zou dat ook voor het gehele toestel kunnen toepassen. Zeker aangezien uit de doos al 9 van de 32 gigabyte opslaggeheugen gevuld is.

De voorcamera van het 2016 model was geen sterk punt. In deze nieuwe versie is dat opgelost, selfies zijn fraai. Er is een, voor dit type camera, ongekend scherpe beeldsensor met maar liefst 16 megapixels toegepast en dat levert vooral grote bestanden op (5 megabyte per foto). De lens zonder autofocus zoals gebruikelijk voor de voorcamera, moet goed zijn om zo'n grote hoeveelheid pixels zinvol te laten zijn. En het valt inderdaad op dat bij foto's binnen een meter afstand nog veel detail overblijft, mits er genoeg licht is.

Snel, sneller, niet het snelst

Samsung heeft een processor met 8 rekenkernen van eigen fabrikaat ingebouwd, die werkt op 1,9 Ghz. Test-apps tonen aan dat het een snel toestel is, maar zeker niet de top. Qua prestatie is het toestel beter dan het 2016 model, maar langzamer dan de Galaxy S6 van anderhalf jaar geleden. In de praktijk zijn de menu's en het scherm zonder haperingen te bedienen en ook wat zwaardere games stellen niet direct teleur. Belangrijker is dat het een relatief nieuwe '14nm' processor is. Dat houdt in dat hij efficiënter met energie kan zijn. Het toestel wordt nauwelijks warm, zelfs niet bij zware games. Dat is gunstig voor de accuduur die 3000Mah aan energie kan vasthouden, net wat meer dan gemiddeld voor dit soort toestellen. Met de meegeleverde, iets dikkere oplader kun je het toestel extra snel opladen via de USB-C aansluiting. De USB-C aansluiting is moderner dan de aansluiting van de Galaxy S7, die nog micro-USB heeft. Draadloos opladen ontbreekt helaas. Er is 3GB aan werkgeheugen, ook niet top, maar voorlopig wel voldoende.

Android uit 2016

Het is nu februari 2017 en Samsung levert dit nieuwe toestel met Android 6. Dat is een oude versie van het Android besturingssysteem. Dit terwijl Android 7, ook bekend als 'Nougat' in augustus 2016 is geïntroduceerd. De eerste proefversies van Android 7 waren er zelfs al in maart 2016, Nougat kwam dus zeker niet als een verrassing. Verder zien we dat de laatste beveiligingsupdate stamt uit december 2016.

Er zou al een nieuwere update op moeten staan, namelijk de update van januari 2017.

Samsung past de Android software aan met een 'Touchwiz' laag zodat het een eigen uiterlijk krijgt. De bediening wijkt niet sterk af van Android toestellen zonder aanpassingen. Er worden wel veel apps meegeleverd. Eigenlijk onnodig, want ook een compleet pakket Microsoft-apps lift mee.

Naast de standaard Google-apps die door Google verplicht zijn gesteld, levert Samsung zelf een e-mail-app, een browser-app, een galerij-app, en een appwinkel-app.

Een nuttige extra is nog wel de 'Veilige map' waarin je apps, foto's en documenten kunt zetten achter een code, patroon of vingerafdruk. Op deze manier kun je de telefoon gerust uitlenen aan iemand en lekken je geheimen niet uit.

Behalve de algemene en privacyvoorwaarden die Google voorschotelt, zijn er ook nog de algemene en privacyvoorwaarden van Samsung zelf. Andere Android smartphonemakers doen dit ook, maar de hoeveelheid en de omvang van de teksten bij Samsung is wel erg groot. Het kost veel tijd om deze allemaal te lezen.

