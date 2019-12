Eerste indruk|Samsung introduceert voor de tweede keer een smartphone met maar liefst 10 keer optische zoom. Dit is indrukwekkend maar daar staat wel tegenover dat de K zoom wat dik en zwaar is.

Samsung Galaxy K zoom: review

De Samsung Galaxy K zoom is een smartphone maar tegelijkertijd ook een camera met maar liefst 10 keer optische zoom.

Conclusie

De Samsung Galaxy K zoom is een complete smartphone met een goede camera. De 10x optische zoom is indrukwekkend en er zitten veel functies op, misschien wel teveel. Hij is wat dik en zwaar, daarom komt het op persoonlijke voorkeur neer of het wat voor je is. Maar je hebt in ieder geval altijd een smartphone én een camera bij je.

Dik en zwaar

Wat gelijk opvalt is dat hij behoorlijk dik is door de lens; met een doorsnede van 20 mm is hij ongeveer twee keer zo dik als de Samsung Galaxy S5. Hij ziet er wel een stuk eleganter uit dan zijn voorganger, de Samsung Galaxy S4 zoom. Dit komt vooral door de vorm, hij lijkt meer op een smartphone en de lens steekt minder ver uit. Helaas is hij wel ongeveer even zwaar; de K zoom weegt 200 gram en dat is een stuk zwaarder dan andere smartphones.

Door het formaat en de bolling aan de achterkant ligt hij best lekker in de hand. Alleen moet je uitkijken dat je vingers niet voor de lens zitten als je de camera aanzet. Doordat de lens aan de achterkant zit leg je hem niet snel op een tafel. Als je dat wel doet, wiebelt hij als je het touchscreen bedient.

Vergeleken met de Samsung Galaxy S5

Aan de voorkant lijkt hij veel op de Samsung Galaxy S5, het scherm van 4.8 inch van de K zoom is wel iets kleiner. Ze hebben beide een Amoled-scherm. De schermresolutie van de K zoom is in verhouding iets lager, maar daar merk je niet veel van.

Ook aan de achterkant zie je een gelijkenis, beide zijn gemaakt van hetzelfde materiaal met kleine putjes. Verder heeft K zoom heeft geen vingerafdrukscanner en hij is niet waterdicht zoals de S5. Als smartphone werkt hij prima en heeft hij alle functies die je van een smartphone mag verwachten.

Camera

De camera start snel op. De bediening gaat vooral via het touchscreen, maar een foto maken en inzoomen kan ook via knopjes aan de zijkant. Door middel van twee kleine vierkantjes kun je de belichting en de focus apart regelen, dit werkt handig.

De Xenon flitser heeft een hogere lichtopbrengst en een groter bereik dan de gebruikelijke led flitser op smartphones.

Verschillende standen

De automatische stand levert misschien niet altijd de beste foto’s, maar er zijn een tal van andere opties om dat te verbeteren. Zo heb je verschillende filters maar ook standen voor speciale situaties zoals nacht, waterval of vuurwerk.

Er zijn zo ontzettend veel opties dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Zo is er ook een panorama stand, macro stand, handmatige stand, een selfiestand en nog veel meer. Bovendien kun je nog meer instellingen downloaden.

Er is ook een pro-suggest stand, dan adviseert de camera je een paar standen die hij vindt passen bij de situatie. Het effect van een gekozen stand is meteen te zien in het scherm. Daarnaast zijn de foto’s ook achteraf nog uitgebreid aan te passen.

Fotokwaliteit

We vergeleken de K zoom camera met de goede camera’s van de Apple iPhone 5s en de Samsung Galaxy S5. In de automatische stand zie je weinig verschillen, zoals op deze foto’s van bloemen. Alleen als we goed kijken naar details van de foto’s, lijkt het erop dat de K zoom minder last heeft van ruis bijvoorbeeld in delen van de foto met lucht en wolken.

Maar als je ergens op inzoomt, dan is de K zoom een duidelijke winnaar. Waar de andere smartphones alleen digitaal kunnen zoomen heeft de K zoom 10x optisch zoom. Bij de foto's met de klok is het duidelijk te zien dat de foto van de K zoom goed scherp is.



Door de optische en digitale zoom samen kan je flink inzoomen en het geeft een mooi resultaat, dit is goed te zien op onderstaande foto’s waar we inzoomden op een kerkklok.



Als je veel foto’s en video’s maakt is het geheugen uit te breiden met een micro sd kaart tot 64 GB. De filmpjes zien er overigens ook redelijk goed uit en het zoomen maakt nauwelijks geluid.

Wat is de Samsung Galaxy K zoom?

De Samsung Galaxy K zoom is een Android smartphone met een 4,8 inch Amoled-scherm en is de opvolger van de S4 zoom. De K zoom heeft 10 keer optische zoom, de lens zit aan de achterkant van het toestel.

De belangrijkste specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4.2 KitKat;

Beeldscherm: 4,8 inch AMOLED scherm;

Resolutie: 720 x 1280;

Gewicht: 200 gram;

Afmetingen: 138 x 71 x 20 mm;

Processor: 1.7GHz Dual + 1.3Ghz Quad;

Werkgeheugen: 2 GB;

Opslagcapaciteit: 8 GB + microSD-geheugenslot;

Camera voorzijde: 2 megapixel;

Camera achterzijde: 20.7 megapixel;

Flitser: Xenon;

Prijs: te vinden rond de €470.

Lees meer: