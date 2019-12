Eerste indruk|De Samsung Galaxy Nexus is een goed uitgeruste smartphone en de eerste mobiele telefoon die werkt met de nieuwste versie van Android (4.0) - 'Ice Cream Sandwich'. Vlak voor de lancering konden we er een te pakken krijgen.

Review Samsung Galaxy Nexus

Net als de Google Nexus S, ook gemaakt door Samsung, heeft de Galaxy Nexus een gebogen beeldscherm, al is dit exemplaar een flink stuk groter met een schermdiagonaal van 4,7 inch. Het heeft een zeer indrukwekkende resolutie van 1280x720 pixels en gebruikt Super Amoled-technologie. Daarmee worden afbeeldingen en tekst heel scherp weergegeven.

Slanke vormgeving

Het apparaat is slank, met een dikte van officieel slechts 8,9 mm op het dunste punt. Samsung heeft de achterzijde voorzien van een geribbelde laag, 'Hyper Skin' genoemd, waardoor het toestel steviger in de hand blijft liggen.

De telefoon is voorzien van een 1.750 mAh accu die volgens Samsung tot 8,5 uur gesprekstijd op het 3G-netwerk biedt. We zullen dit nagaan in een uitgebreide test met een model zoals deze in de winkel ligt.

Android 4.0 'Ice Cream Sandwich'

De Samsung Galaxy Nexus veroorzaakt veel opwinding omdat het de eerste telefoon is die komt met de nieuwste versie van het Android besturingssysteem, Ice Cream Sandwich of 4.0. De software voelt zeker meer gepolijst aan dan eerdere versies van Android en geeft meer de indruk van een professioneel afgewerkt product.

Android 4 bevat een aantal functies die we eerder op de tablet-versie Honeycomb zagen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen fysieke menuknoppen meer. In plaats daarvan worden deze weergegeven op het scherm. Op een toestel zonder knoppen blijft relatief meer ruimte over voor een groter scherm. De knoppen verdwijnen bijvoorbeeld tijdens het afspelen van video, zodat je daarvoor het volledige scherm kunt benutten.

Nieuwe toevoegingen zoals een betere multitasking en een nieuw ontwerp voor Google Mail (Gmail) maken het besturingssysteem eenvoudiger in gebruik.

Uitgebreide datateller

We zijn onder de indruk van de nieuwe instellingen voor internetgebruik. Gebruikers kunnen nu zowel een limiet als een waarschuwingsdrempel voor dataverbruik instellen. Zodra je tele foon een bepaalde hoeveelheid gegevens heeft verbruikt, krijg je een notificatie. De datateller verzekert je er ook van dat je niet over je maandelijkse bundel gaat. Dataverkeer is uitgesplitst per app. Je kunt zien welke apps te veel data verslinden en dit inperken.

De browser heeft tabjes waarbij je maximaal 16 tabs in één keer kunt openen.

Google+ is nu in Android geïntegreerd (zie afbeelding) en met de 1,2 megapixel camera aan de voorzijde kun je makkelijk foto's maken voor op sociale netwerken.

Gezichtsherkenning

Je kunt de camera aan de voorzijde ook gebruiken om de telefoon met behulp van gezichtsherkenning te ontgrendelen. Dit kon al met een Android-update, maar is nu ingebouwd in het besturingssysteem en werkt met een indrukwekkende snelheid. Echter, Samsung stelt dat het niet de meest veilige vergrendelmethode is en suggereert om een andere methode te gebruiken als je gevoelige informatie hebt opgeslagen op het apparaat.

Net als eerdere versies van Android zijn er meerdere aanpasbare startschermen en heb je met de Galaxy Nexus toegang tot honderdduizenden apps via de Google Play Store (voorheen Android Market).

Processor

Om het nieuwe besturingssysteem te kunnen draaien heeft Samsung een 1,2 GHz dual-core processor ingebouwd die wordt ondersteund door 1 GB werkgeheugen. Het toestel reageert soepel en het gebruiken van meerdere apps tegelijk gaat zonder problemen. De Galaxy Nexus heeft 16 GB intern opslaggeheugen.

Android Beam

Het toestel ondersteunt Near Field Communication (NFC) en in combinatie met Android Beam kun je informatie uitwisselen door de telefoon tegen een andere compatibele telefoon te houden. Dit werkt bijvoorbeeld voor het versturen van links naar websites en apps, en je kunt er ook contactgegevens mee uitwisselen.

Het toestel kan ook informatie lezen van speciale nfc-tags en is klaar voor draadloos betalen met je mobiel.

Camera en muziekspeler

Het toestel heeft een 5 megapixel camera en een muziekspeler en FM-radio. Het opnemen van video is mogelijk in hd met 1080p.

Samsung heeft ook aangegeven dat de Galaxy Nexus LTE zal ondersteunen, dat breed wordt beschouwd als 4G-technologie, al zal die technologie voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar zijn. De netwerktechnologie bevindt zich hier nog in een vroege testfase.

Het pr-bureau van Samsung in Nederland meldt dat de Samsung Galaxy Nexus in december 2011 op de markt komt met een adviesprijs van €649.

