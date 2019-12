Eerste indruk|De Galaxy Note 2 is een smartphone met een extreem groot scherm. Het is de opvolger van de succesvolle Note. Bijzonder is de mogelijkheid van penbediening.

Wat is de Galaxy Note 2?

De Samsung Galaxy Note 2 is de opvolger van de succesvolle Samsung Galaxy Note 1.

De Galaxy Note is een smartphone met een extreem groot scherm, de eerste uitvoering had een scherm van 5,3 inch, terwijl op dat moment de grootste smarthone schermen 4,3 inch waren.

5,5 inch scherm

De Note 2 is op verschillende punten verbeterd, en het scherm is nog iets groter geworden; 5,5 inch. Met het formaat van 5,5 inch zit de schermgrootte in tussen dat van een grote smartphone (4 inch) en een kleine tablet (7 inch)

S-Pen

Een bijzondere eigenschap van de Note is dat er een pen wordt meegeleverd, die het toestel extra mogelijkheden geeft, zoals het maken van aantekeningen. Samsung noemt deze pen de "S-Pen".

Behuizing

De behuizing van de Note 2 heeft grote overeenkomsten met de in juni geïntroduceerde topsmartphone van Samsung, de Galaxy SIII. Het is een kunststof behuizing met afgeronde randen, en het is in twee kleuren leverbaar.

Specificaties

Afmetingen: 151 x 80 x 9,4 mm.

Gewicht: 180 gram.

Beeldscherm: 13,9 cm (5,5 inch) diameter. Gorilla glass 2, Super AMOLED 1280 x 720 pixels.

Meegeleverd is een pen voor penbediening.

gsm-ontvangst mogelijkheden: Pentaband met LTE (4G), HSDPA.

Processor: Cortex A9, 4 rekenkernen, 1,6 Ghz.

Werkgeheugen: 2 GB.

Opslaggeheugen: 16GB, 32GB of 64GB, uitbreidbaar met microSD geheugenkaarten van 32 GB.

Accu: 3100 mAh.

Camera: 8 megapixels met autofocus en LED flits.

Video: Full HD (1080p) opnamemogelijkheid.

2e camera: Ja, 1,9 megapixels.

Navigatie: GPS en Glonass ontvanger.

Wifi: 802.11a/b/g/n, dual-band.

Bluetooth: 4.0 met A2DP.

NFC ondersteuning: Ja.

Radio: Ja, stereo FM.

Aansluitingen: Hoofdtelefoon, micro USB (MHL) en USB - host ondersteuning.

Samsung Galaxy Note 2: preview

Op de IFA-beurs in Berlijn hebben we een eerste blik geworpen op deze nieuwe Galaxy Note.

Eigen software

De Samsung Galaxy Note werkt standaard op Android 4.1.1, waar het vorige model nog met Android 2.3 geleverd werd. Net als andere fabrikanten geeft Samsung een eigen 'schil ' mee aan Android. Dat is eigen software (Samsung noemt deze TouchWiz) die de bediening soms handiger maakt. Met een vingerbeweging kun je bijvoorbeeld een overzicht krijgen van alle schermen met app-iconen. Maar een schil kan een smartphone ook vertragen. Bij de Note is een eigen schil een noodzaak omdat de software allerlei extra mogelijkheden geeft aan de penbediening. Deze mogelijkheden zijn bij de Note 2 nog verder uitgebreid.

Penbediening

Bij iedere tablet of smartphone met penbediening moet de pen ook echt tegen het scherm gehouden worden. Bijzonder aan deze nieuwe Note is dat je de pen ook vlak boven het scherm kunt houden, en dat er dan andere selectiemogelijkheden zijn. Met de knop op het pennetje kun je een context-menu proepen, vergelijkbaar met de menu's die je op de computer toont door de rechtermuisknop te gebruiken. Hoe het menu eruit ziet hangt af van de app die je gebruikt.

In het hoofdscherm van de smartphone toont het menu de 'gesture' mogelijkheden. Door met de pen een eenvoudig symbool te tekenen kun je een actie verrichten. Teken je bijvoorbeeld een " < " dan ga je een scherm terug, teken je een " ^ " dan komt het menu tevoorschijn. Ook kun je in een video vooruit kijken door het pennetje boven de tijdlijn te houden, en kun je snel schermafbeeldingen maken en ze delen via mail of sociale media.

Snelheid

Het toestel heeft een processor met 4 rekenkernen, dat is het dubbele aantal ten opzichte van de eerste Note. De processor werkt op 1,6Ghz in plaats van 1,4 Ghz in het vorige model. Dit belooft een snelle bediening en soepele werking van bijvoorbeeld de nieuwste spelletjes. Maar het helpt ook bij het met het schrijven van een tekst met de pen. Het schrijven zelf lijkt steeds meer op het schrijven op echt papier. Er is nog steeds vertraging als je de pen op het scherm zet en een lijn trekt, maar ten opzichte van eerdere uitvoeringen werkt het steeds beter.

Scherm

Het scherm is helder maar lijkt iets minder scherp dan dat van het vorig model. Dat komt omdat het scherm iets groter is en omdat het uit iets minder pixels wordt opgebouwd.

Apps

Er zijn allerlei apps te vinden die op de een of andere manier gebruik kunnen maken van de S-pen. Zo probeerden we een boeken-app, waarbij je makkelijk aantekeningen kunt maken, naast en in de tekst. Samsung maakt het ook eenvoudig voor app-programmeurs om s-pen apps te maken, door daarvoor software gereedschap beschikbaar te stellen. We kunnen dus nog meer apps verwachten.

Camera

De camera is hetzelfde gebleven, en dat betekent goede beelden en veel mogelijkheden om creatieve opnamen te maken. Het is ook mogelijk om zeer snel foto's achter elkaar te nemen.

Conclusie

De Galaxy note is of een zeer kleine tablet, of een erg grote smartphone. Een zeer compleet toestel dat alle moderne standaarden en techniek in zich heeft. Voor wie de grootte van het toestel geen bezwaar is, is dit een interessant alternatief voor andere top-smartphones. Met de S-pen wordt steeds meer mogelijk, de functies werken ook steeds beter. De extra mogelijkheden maken de Galaxy Note uniek.

Bij de vorige Note bleken aspecten als ontvangstkwaliteit en duurzaamheid in orde, en de grote accu zorgt voor een goede accuduur. Deze aspecten hebben we bij de Note 2 nog niet kunnen testen. Uiteraard nemen we deze telefoon mee in de vergelijkende test.