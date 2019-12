Eerste indruk|De Samsung Galaxy S II is hier en daar al een iPhone killer genoemd. Is dat terecht?

Samsung Galaxy S II: review

Na de preview Samsung Galaxy S II op het Mobile World Congress in Barcelona onderwierpen we deze top-smartphone aan een uitgebreidere 1e indruk. Moet je de Galaxy S inruilen voor een Samsung Galaxy S II? En is hij net zo goed als de iPhone?

Plastic, maar stijlvol

De Samsung Galaxy S II is licht en dun. Met 116 gram is hij zelfs lichter dan de eerste en kleinere Samsung Galaxy S. Het toestel is groot en plat, daardoor voelt het in je broekzak oncomfortabel rechthoekig aan. Voor mensen met kleine handen is de Galaxy misschien een maatje te groot. Voor wat grotere handen ligt het toestel wel prettig in de hand. De achterkant voelt mede door een zacht reliëf haast aan als textiel.

De speaker heeft door de platte vorm een ongelukkige plaats aan de onderkant van het toestel. Het geluid over de speakers klinkt daardoor wat dof als je de telefoon in je hand houdt of op tafel legt.

Vanwege zijn lage gewicht en platte uitvoering doet de Galaxy nogal plastic aan. Vooral het dunne batterijklepje aan de achterkant lijkt fragiel.

Scherper scherm

Het grote 4,3 inch scherm beslaat een groot deel van de voorkant van het toestel. Het scherm is iets scherper dan dat van de Samsung Galaxy S. Het scherm van de iPhone 4 is echter nog steeds onovertroffen.

De kleuren van de Samsung Galaxy S II zijn net als bij zijn voorganger nogal oververzadigd. Of dit je stoort of juist aanspreekt, is vooral een kwestie van smaak.

Eindeloos vegen door homescreens

Elke fabrikant geeft zijn eigen invulling aan Android. Samsung heeft met de Touchwiz 4.0 interface gekozen voor zeven homescreens. Via de homeknop kom je altijd terug op het eerste scherm aan de linkerkant. Niet zo handig, want om bij het rechterscherm te komen moet je altijd zes schermen doorbladeren. Je krijgt het gevoel alsof je eeuwig moet vegen voordat je het juiste scherm hebt bereikt.

Schreeuwerige kleuren

De overvolle homescreens van Samsung zijn een beetje schreeuwerig. De widgets zijn erg fel van kleur en sluiten erg strak op elkaar aan. De schermruimte wordt goed benut, maar het voelt onrustig aan.Vaste snelkoppelingen naar telefoon, contacten, berichten en applicaties zijn niet aan te passen.

Apps menu

In het 'Applicaties menu' scroll je eindeloos door verschillende schermen met apps heen. Natuurlijk is de voorkeur voor een bepaalde menu lay-out persoonlijk. Wij vinden het standaard Android-applicatiemenu waar je verticaal door één lange lijst met apps scrollt sneller en prettiger werken dan de Samsung variant.

Snel naar berichten

Binnengekomen berichten en gemiste oproepen zijn direct te zien op het stand-by scherm. Handig, want hierdoor hoef je niet door menu's te navigeren om snel naar een net gemiste oproep te gaan. Ook net binnengekomen sms-berichten zijn direct zichtbaar.

Direct je beste vrienden bellen

Op de homescreens kun je zoveel 'Buddies' toevoegen als je wilt. Buddies zijn snelkoppelingen naar contacten om direct te bellen, beeldbellen, sms'en of e-mailen. Contacten zijn hiermee ook direct in het adresboek terug te vinden. Desgewenst kun je het adres van een contactpersoon op Google Maps tonen.

Snelle processor

De Samsung Galaxy S II heeft een snelle 1,2 GHz dualcore processor. Daardoor is de bediening erg snel en soepel. Downloaden en installeren van apps gaat lekker rap.

Met de snelle processor is het mogelijk om Full HD films af te spelen. Via een verloopkabeltje sluit je de smartphone aan op je HD-tv. Een dergelijke kabel wordt helaas niet meegeleverd.

Bijzonder inzoomen op webpagina's

Inzoomen op een webpagina kan op verschillende manieren. Bekend is het in- en uitzoomen door met twee vingers te 'pinchen'. Oftewel: je vingers naar elkaar toe of van elkaar af bewegen op het scherm.

Samsung heeft een inventieve manier van zoomen bedacht. Houd twee duimen op het scherm en beweeg de hoek waarin je het toestel vasthoudt. Laat je duimen los als je de juiste mate van in- of uitzoomen bereikt hebt. Dit werkt zowel in de staande als in de liggende stand verrassend soepel.

Niet betalen met je mobiel

Met sommige versies van de Samsung Galaxy S II kun je draadloos betalen. De Nederlandse versie heeft de benodigde Near Field Communication chip (NFC) niet. Die is weggelaten omdat er nog vrijwel geen mogelijkheden zijn om in Nederland draadloos te betalen met je mobiel.

Wissen op afstand

Na Apple's 'Find my iPhone' service biedt ook Samsung een gratis dienst om je smartphone te lokaliseren als je 'm kwijt bent of om hem te wissen op afstand. Je moet hiervoor wel een account aanmaken. Al lukt het ons na registratie nog niet om de dienst daadwerkelijk te gebruiken.

Vodafone gebruikers opgelet

Met ons Vodafone abonnement kregen we continu informatieberichten met een regiocode erin. Elke minuut zo'n bericht krijgen is erg storend. Je kunt dit uitschakelen in het menu bij de sms-berichten. Ga naar Berichten, kies in het contextmenu voor Instellingen en vink 'Infobericht activeren' uit.

Conclusie

Is de Samsung Galaxy S II een iPhone killer? Zowel de iPhone 4 als de Samsung Galaxy II zijn zeer goede smartphones. De besturingssystemen verschillen echter behoorlijk van elkaar. Kies je voor Android dan heb je met de Galaxy II een erg goede smartphone. Hij is ietwat aan de grote kant, maar de prestaties zijn goed. We hebben dan ook hoge verwachtingen van de testresultaten van deze smartphone (binnenkort op de site).

Samsung Galaxy S II: preview

Samsung introduceerde op het Mobile World Congress in Barcelona (MWCB) de opvolger van de populaire Samsung Galaxy S, de Galaxy S II. Het toestel is sinds april te koop, maar de Consumentenbond had hem tijdens het MWCB al even in handen. Op basis van deze 'eerste kennismaking' maakten we onderstaande preview.

Update 26 mei: inmiddels hebben de we Galaxy S II nóg beter kunnen bekijken wat heeft geleid tot onze uitgebreide Review: Samsung Galaxy S II

Opvallend licht en dun

De opvolger van de populaire Samsung Galaxy S wordt de Galaxy S II. Het toestel is opvallend licht en dun voor zijn grote scherm. De Galaxy S II heeft een Super Amoled Plus scherm, draait op Android 2.3 en is te koop met of zonder NFC (Near Field Communication).

Samsung komt met weer een nieuwe schermtechnologie: Super Amoled Plus. De verschillen met de voorganger Super Amoled zijn vooral technisch. De pixels zijn op een andere manier opgebouwd en de nieuwe technologie maakt een nog dunner scherm mogelijk. Het touchscreen is aanraakgevoelig (capacitief) en heeft felle kleuren, zoals we die ook op eerdere Super Amoled schermen zagen.

Veel opslagruimte

Het toestel is verkrijgbaar met 16 of 32 GB intern geheugen. Je kunt het geheugen zelfs nog uitbreiden met nog eens 32 GB micro-SD naar een totaal van 64 GB. Een deel van de ruimte wordt natuurlijk door het besturingssysteem en de apps gebruikt, maar er blijft toch nog heel wat ruimte over voor je foto's en muziek.

Camera

De 8 megapixel-camera met LED-flits probeerden we op het Mobile World Congress even uit. We vonden dat het toestel opvallend goed belichte foto's schoot in een moeilijk fotografeerbare omgeving.

NFC-chip

De Samsung Galaxy S II is zowel met als zonder NFC-chip verkrijgbaar, afhankelijk van de provider die het toestel levert. Zo'n NFC-chip maakt bijvoorbeeld draadloos betalen met je telefoon mogelijk. De toepassingen zijn nu nog beperkt, maar we verwachten wel dat de mogelijkheden de komende tijd gaan groeien.

Besturingssysteem

De Samsung Galaxy S II draait op Android 2.3 (Gingerbread) en heeft Samsungs eigen Touchwiz bediening. Volgens Samsung is deze versie 'nog beter naar je eigen smaak aan te passen' dan eerdere versies.

Hubs

Verder introduceert Samsung een aantal hubs (digitaal portaal naar geclusterde informatie op internet). Ze hadden al een 'social hub'. Die maakt het mogelijk al je berichten van bijvoorbeeld email, twitter en SMS op één plek te lezen. Daarnaast komt Samsung met een game hub, een music hub en een readers hub. Deze laatste ziet er uit als een boekenplank met kranten, boeken en tijdschriften. De bediening is goed doordacht. Deze maakt het mogelijk zowel de hoofdlijnen te bekijken als snel op details in te zoomen.

Snelle conclusie

De Galaxy S II lijkt een waardige opvolger van de Samsung Galaxy S. Wat betreft specificaties is de Galaxy S II alles wat je nu van een smartphone mag verwachten. De telefoon heeft een soepel en erg groot scherm dat zich vlot laat bedienen. Ondanks zijn grote formaat voelt de Samsung Galaxy S II lekker licht aan.

Lees ook onze uitgebreide Review: Samsung Galaxy S II