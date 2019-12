Samsung Galaxy S III

Eerste indruk|Na de eerste kennismaking bij de persintroductie (begin mei) hebben we de Samsung Galaxy SIII in juni wat langer in handen gehad. Het is een van de beste smartphones met Android op de markt en legt op bepaalde punten de lat weer wat hoger voor de concurrentie.

In handen

We hebben het toestel bij de persintroductie kort in handen gehad. Deze pagina beschrijft onze allereerste indrukken (nota bene: lees ook onze review nadat we het toestel wat langer aan de tand hebben gevoeld).

Samsungs TouchWiz-interface elementen herkennen we van voorgaande Samsungmodellen. Maar het is uiterlijk ook echt een Android 4.0 toestel, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Nexus.

Het toestel reageert snel op (vinger)commando's, ook als je veel applicaties tegelijk gebruikt.

De behuizing is van kunststof en Samsung heeft geprobeerd er zo min mogelijk randjes in aan te brengen. Dat is goed gelukt. Samsung noemt de afwerking zelf 'hyperglaze'.

Het is desondanks mogelijk om de achterplaat te verwijderen om op die manier bijvoorbeeld de accu te vervangen of een micro-sd kaart te plaatsen.

Plastic-achtig

De nieuwe Galaxy S III is gemaakt van kunststof, heeft een strak afgewerkt uiterlijk met mooie accenten. Overigens doet de witte versie van de Galaxy wel iets 'plastic-achtiger' aan dan de Pebble blue-versie.

Het toestel ondersteunt alle gangbare netwerken.

2.5G (GSM GPRS/Edge)

3G (HSPA+ 21 Mbps)

4G-/LTE-netwerken (in toekomstige uitvoeringen van de SIII)

Het toestel is beschikbaar in twee kleurvarianten: Pebble blue en Marble White.

De Galaxy S III is ook in verschillende geheugenvarianten verkrijgbaar. Met naar keuze 16, 32 of 64 GB (net als bij de iPhone 4s van Apple).

Micro-sd geheugenkaarten

Anders dan bij sommige concurrenten (zoals de iPhone of de HTC One X) kan de opslagcapaciteit worden aangevuld met micro-sd geheugenkaartjes, tot maximaal 64 GB. In totaal is dan 128 GB opslagruimte mogelijk.

Onderscheidend vermogen

Op de volgende punten onderscheidt de Samsung Galaxy S III zich van de concurrentie:

Een extra groot scherm met een diagonaal van 4,8 inch. Alleen de Samsung Galaxy Note is nog groter met 5,3 inch maar dat is meer een kleine tablet.

Een vrij grote accu van 2100 mAh. Dat belooft een goede accuduur.

De mogelijkheid om draadloos op te laden.

Een camera met een geclaimde 'zero shutter lag'.

Royale cloud-opslagcapaciteit bij Dropbox (50 GB).

Voorlopige conclusie

Echt innovaties zijn er nauwelijks in dit toestel. Alle verandering, vernieuwing of uitbreiding van functies hebben we eerder gezien bij Samsung of bij andere producenten. Toch kan het samenspel van eigenschappen het toestel tot een groot succes maken, zoals we eerder zagen bij zijn voorganger: de S II. Misschien is de S III om deze reden zelfs het beste toestel van dit moment. We zullen hem zo snel mogelijk aan ons testprogramma voor smartphones onderwerpen, zodat we rond de marktintroductie kunnen vertellen of het toestel zijn belofte waarmaakt.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Samsung Galaxy S III is 29 mei 2012 in Europa op de markt gekomen, ook in Nederland. De verkoopprijs is circa €600, bij aanschaf zonder een abonnement.

Update: Inmiddels hebben we de Samsung Galaxy SIII wat langer in handen gehad.

Eerdere kennismaking mei 2012

Bij de persintroductie kregen we niet alleen de specificaties gepresenteerd, maar we konden hem ook even in handen houden.

Scherm

Het eerste dat opvalt aan de Galaxy S III is het relatief grote scherm: 4,8 inch (12,2 cm) diagonaal. Er zit een smallere rand om het scherm zodat hij toch niet veel groter is geworden. Het toestel heeft afgeronde hoeken ('curves').

De afmetingen zijn 13,6 x 7,0 x 0,86 cm. De Samsung Galaxy S III is nog iets dunner dan zijn voorganger. Het toestel weegt 133 gram.

Ter vergelijking:

De Samsung Galaxy S II (de voorganger) meet: 12,6 x 6,7 x 1 cm en weegt 116 gram.

(de voorganger) meet: 12,6 x 6,7 x 1 cm en weegt 116 gram. De Samsung Galaxy Nexus met een 4,65 inch scherm meet: 13,6 x 6,8 x 0,89 cm en weegt 135 gram.

met een 4,65 inch scherm meet: 13,6 x 6,8 x 0,89 cm en weegt 135 gram. De HTC One X met een 4,7 inch scherm meet 13,4 x 6,99 x 0,89 cm en weegt 130 gram.

Hoge resolutie

Het scherm is een Super AMOLED-scherm met een zeer hoge resolutie van 1280x720 beeldpixels. Dat resulteert in ongeveer 305 pixels per inch en dat zijn 90 extra pixels per inch ten opzichte van de Galaxy S II. Er is Gorrilla glass 2 toegepast om het front tegen krassen te beschermen.

Zuiniger processor

Er wordt een processor toegepast met 4 rekenkernen en een kloksnelheid van 1,4 GHz. Samsung noemt hem Exynos 4 quad. Quadcore-processoren kennen we al van andere smartphones. Door een speciale techniek zou hij volgens Samsung 20% zuiniger met energie omspringen.

Camera

Het toestel heeft een 8 megapixel-camera aan de achterkant, met autofocus en led flitser. Het gaat om een Backside Illuminated beeldsensor. Uiteraard is bij een nieuw topmodel smartphone als deze filmen in 1080p full hd-kwaliteit mogelijk. Helaas is er geen speciale afdrukknop op het toestel; je moet op een afgebeelde knop drukken op het scherm.

De camera applicatie start snel op: binnen 990 ms (circa 1 sec) is het mogelijk om een foto te nemen, aldus Samsung. Daarnaast is er volgens Samsung zogenaamde zero shutter lag: een foto maken kost geen tijd meer, zo maak je altijd een foto op het gewilde moment. Hoe het toestel in de tussentijd scherpstelt is niet bekend. De camera is verder in staat om snel foto's achter elkaar te nemen ('burst shot'), om de beste foto uit een reeks van 8 te selecteren.

Automatisch taggen

Er zijn veel sociale-mediafuncties aan het fotograferen toegevoegd. Een voorbeeld is het automatisch taggen (oormerken) van foto's, waarbij het mogelijk is om foto's met 'herkende' gezichten direct te delen met de mensen die op de foto staan. Deze 'Buddy Photo Share' functie werd gedemonstreerd op de persintroductie (zie foto rechts).

De camera aan de voorkant (voor onder andere videobellen) is een 1,9 Megapixel-camera die met 30 beelden per seconde video in 720p hd-kwaliteit kan overbrengen.

Ook Russische navigatie

Voor navigatie en andere doeleinden is natuurlijk een elektronisch kompas en een gps- ontvanger. Er is ook een ontvanger voor Glonass-satellieten. Glonass is een Russisch alternatief voor satellietnavigatie op basis van het Amerikaanse gps-systeem. Samsung volgt hiermee weer Apple's voorbeeld: de iPhone 4s was het eerste toestel dat met een Glonass-ontvanger werd uitgerust.

Stevige accu

De accu heeft een capaciteit van 2100 mAh. Dat is veel; andere smartphones met een groot scherm hebben een kleinere capaciteit accu. De HTC Titan en de Samsung Galaxy Nexus hebben een capaciteit van respectievelijk 1800 en 1750 mAh.

Android met schil

Het toestel wordt standaard geleverd met het besturingssysteem Android 4.0 (Ice Scream Sandwich) met daaroverheen een TouchWiz-schil van Samsung. Deze biedt extra programma's en een andere manier van bedienen van je toestel. Het zal bij een nadere kennismaking duidelijk moeten worden wat Samsung bedoelt met uitingen (tijdens de persintroductie) als 'It sees you', "It understands you', 'Recognizes who you are', 'Follows you in every move', 'Shares the warmth of nature'.

Stembediening

Tot de concrete toevoegingen behoort S Voice: spraakherkenning. Je kunt in gewone taal tegen de telefoon spreken. Op die manier kan de telefoon allerlei opdrachten uitvoeren. Deze functie lijkt sterk op wat we al eerder zagen bij Siri van Apple. Overigens werkt het nu nog maar in 8 talen en Nederlands is daar niet bij.

Telefoons koppelen

S Beam is de functie die NFC (Near Field Communication) in combinatie met wifi aan het werk zet. Je kunt 2 telefoons die deze technologie hebben op een makkelijk manier draadloos allerlei gegevens laten uitwisselen. Denk aan foto's. Je hoeft de toestellen alleen tegen elkaar te leggen. Via NFC wordt de verbinding tot stand gebracht en via wifi wordt op een snelle manier de data daadwerkelijk uitgewisseld.

Draadloos opladen

Je kunt de Samsung Galaxy S III ook draadloos laden met nieuwe energie. Dat kan alleen via een extra accessoire: een plat kastje waar je het toestel op kunt leggen. Er is ook een standaard verkrijgbaar die de telefoon op een conventionele manier kan opladen.

Smart Alert

Er zijn verschillende functies toegevoegd die ongemerkt in werking treden op basis van de verschillende sensoren in het toestel. Ieder toestel heeft die, maar in de Galaxy S III wordt er nu ook gebruik van gemaakt. Zo wordt een gemiste oproep meteen getoond als je het toestel oppakt.

Smart Stay houdt het toestel 'actief' zolang je naar het scherm kijkt, ook als de tijd verstreken is waarop het beeldscherm normaal gesproken op 'uit' gaat.

'Inspired by nature'

Samsung zegt bij het ontwerp van de telefoon 'geïnspireerd te zijn door de natuur'. Dit betekent niet veel meer dan dat er geluidseffecten zijn en wat beeldelementen die refereren aan klaterend water van bosbeekjes.

Inmiddels hebben we meer ervaringen opgedaan met een exemplaar uit de winkel.

Camerakwaliteit en conclusie juni 2012

De Samsung Galaxy SIII heeft aan de achterkant een 8 megapixel camera met autofocus, net als zijn voorganger.

Met de camera zijn zeer mooie foto's te maken, zeker bij goede lichtomstandigheden.

Bij weinig licht blinkt de camera niet uit. Zonder flits zijn foto's te donker en hebben ze veel ruis.

Camera sneller

De camera is een stuk sneller dan bij het vorige Galaxy S model. De snelheid van het toestel helpt ook bij het soepel maken van bijvoorbeeld een panoramafoto. De zero shutter lag (waarmee het geen tijd kost om een foto te maken) waar Samsung reclame mee maakt, houdt geen rekening met de tijd die nog altijd voor automatisch scherpstellen nodig is.

Naast de automatische stand zijn er veel handmatige instelmogelijkheden voor creatieve foto's. Ook kun je de functies die je zelf het meest gebruikt snel toegankelijk maken, omdat je voorkeursknoppen kunt instellen.

Automatisch taggen

Het automatisch taggen (benoemen van personen in een foto) kennen we al van pc-software, en sommige foto-websites. In deze Samsung werkt het goed. Een herkend gezicht moet je alleen nog bevestigen. Zodra een persoon getagged is, is het eenvoudig om die persoon een berichtje te versturen, eventueel met foto (al moet je die toch nog zelf toevoegen).

Extra toepassingen

De Galaxy SIII heeft veel te bieden. Tot de nog niet genoemde ontdekkingen behoren de FM-Radio met opnamemogelijkheid, en het zeldzame usb-to-go waarmee je bestanden op usb-sticks of harde schijven kunt benaderen.

Toch lijken sommige softwaremogelijkheden nog te ontbreken als het toestel net uit de doos komt. Hier is iets voor te zeggen, niet iedereen heeft natuurlijk alles nodig. Via de applicatie-winkel van Samsung, of S-Suggest zijn extra apps te installeren, en zo verschijnen in de telefoon ook toepassingen als Kiescast (voor podcasts), apps voor muziekherkenning, Twitter en Facebook.

Foutjes

We konden de software van de Galaxy SIII bijna nergens betrappen op foutjes, zoals we wel zagen bij de One X smartphone van HTC. De software om met de pc reservekopieën en andere synchronisatietaken uit te voeren, heet Kies. Helaas ging de installatie van Kies met foutmeldingen gepaard. Ook het gebruiksgemak van dit programma kan beter.

Conclusie

De Samsung Galaxy S3 is een fraaie smartphone, en een van de beste Android smartphones van dit moment. Verbeteringen zoals de hogere snelheid en het betere scherm, zijn zeer waardevol. Extra's in de software zoals 'Slim sluimeren', Pop-up play of S-Voice zijn interessant, maar niet alles is direct even nuttig of bruikbaar.

Pluspunten

hoge kwaliteit beeldscherm;

snelle bediening;

snelle camera;

veel extra geheugenopties;

goede afwerking van behuizing en software.

Minpunten

geen echte afdrukknop voor het maken van foto's;

grote afmetingen;

Samsung Kies werkt niet foutloos.

Samsung Galaxy S III: review juni 2012

We hebben de Samsung Galaxy SIII inmiddels in de winkel gekocht en een goede indruk kunnen krijgen bij het dagelijkse gebruik. De SIII (ook wel 'S3' genoemd) is op veel punten verbeterd vergeleken met het vorige model: de SII. En dat was al een zeer goede smartphone.

Scherm

Zoals we bij de eerste kennismaking al zagen: het scherm is een blikvanger, vooral door de grootte. De helderheid is goed maar zou bij helder zonlicht nog wel beter kunnen. Het past zich zoals gebruikelijk automatisch aan aan het omgevingslicht. Helaas reageert het toestel hier in sommige gevallen pas na enkele seconden op. Het hogere aantal pixels vergeleken met vorige model is goed zichtbaar aan de betere scherpte van bijvoorbeeld letters. Het scherm heeft een hoog contrast en de kleurweergave is goed, al zijn de kleuren aan de felle kant. Dit is nog wel te verbeteren bij de instellingen.

Mooier kunststof

De behuizing is helemaal van kunststof, al lijken de zijkanten van aluminium. Het ziet er beter uit dan bij de voorganger. De afwerking is strak, maar de verlichting achter de menu- en terugknop had mooier gekund. Het straalt bij de witte S III om het icoon heen. De zwarte Galaxy S II had hier geen last van, de Blue Marble versie van de S III hebben we nog niet gezien.

Het toestel is groter, en dat draagt minder prettig in een broekzak, maar de afgeronde hoeken (zie foto hieronder) maken dit wel goed.

De achterkant is glad kunststof, het geeft niet zoveel houvast als je het toestel in 1 hand houdt. Voor het bellen is een micro-simkaart nodig, gewone simkaartjes passen niet. De camera steekt gelukkig maar een heel klein beetje uit de behuizing.

Software

Samsung heeft bij de Galaxy SIII presentatie op 3 mei in Londen veel nadruk gelegd op de software. Nu hebben we zelf een indruk kunnen krijgen wat Samsung bedoelde met uitingen als 'it sees you, it understands you'.

Spraakbesturing werkt niet

S-Voice is de dienst waarmee je vragen kunt stellen aan het toestel, in gewone taal. Helaas is het aantal talen nog beperkt. We hebben de Engelse versie geprobeerd, maar vaak gaat het interpreteren van de opdracht nog fout (zie hiernaast).

Foefjes

Het scherm van een telefoon gaat altijd op zwart na een vooringestelde tijd, om de batterij te sparen. Met 'Smart stay" of 'Slim sluimeren' detecteert deze Samsung met de voor-camera of de gebruiker nog naar het scherm kijkt, en zolang dat het geval is gaat het scherm niet op zwart. Dit werkt goed, maar alleen als er genoeg licht is, en je enigszins recht naar het toestel kijkt.

Nog een foefje is automatisch bellen als je een sms-bericht krijgt. Als je tijdens het lezen van het bericht de persoon die het bericht heeft gestuurd wilt bellen, hoef je alleen maar de telefoon naar je oor te brengen. Dat scheelt weer een handeling.

Met 'Pop Up play' kun je een video in een klein scherm weergeven, en over een andere applicatie laten doorspelen. Leuk dat het kan, het laat zien dat pc-achtige mogelijkheden ook in een smartphone werken en dat er aan rekenkracht geen gebrek is.

Snel

We merkten het al bij de eerste kennismaking: de speciale processor maakt de Samsung Galaxy inderdaad heel snel. Het toestel kan zonder haperingen meerdere apps tegelijk uitvoeren. Toch lukt het ook dit toestel af en toe tot een ongewilde pauze te dwingen. Meestal ligt dat aan apps die niet goed geprogrammeerd zijn, of gewoon nog niet geschikt zijn voor dit toestel.

Lees meer over de camerakwaliteit en de conclusie.