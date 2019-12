Eerste indruk|Je hebt mobiele telefoons waar 2 simkaarten inpassen. Je bent daardoor bereikbaar op 2 nummers en je kunt in het buitenland met een goedkoper (prepaid-)abonnement bellen. Vanaf zaterdag 25 juni heeft de Aldi zo'n 'dual-sim' telefoon in de aanbieding voor €80.

Samsung Ch@t GT-C3222: preview

We hebben de Samsung Ch@t C3222 ingekocht om (heel) even te proberen. Wel bij een andere winkel dan de Aldi, voor een paar tientjes meer zelfs dan de aanbieding. Op het web is hij echter ook (al) te koop vanaf €85.

De Samsung Ch@t C3222 (ook wel C322 genoemd) lijkt op een typische BlackBerry-telefoon, door het geïntegreerde qwerty-duimtoetsenbordje onder het scherm. Het qwerty-toetsenbordje laat sneller tekst invoeren dan het T9-systeem (waarvoor je bijvoorbeeld 3x de a of d moet indrukken om heel een andere letter te krijgen).

Na enig gepruts krijgen we deksel los van de behuizing en ontdekken we dat we onder de uitneembare batterij inderdaad niet 1 maar 2 simkaarten kunnen plaatsen (beide standaard simkaartformaat).

Voordeel van dual-sim

Het voordeel van 2 simkaartposities is dat je niet langer 2 telefoons nodig hebt voor het gescheiden afwikkelen van zakelijke en privégesprekken (en -smsjes). Je kunt bellen en gebeld worden en sms'en op (en via) twee verschillende 06-nummers. Het toestel 'luistert' voor beide simkaartjes de netwerken af. Bij het bellen of sms'en kun je zelf kiezen via welke provider en met welk nummer je dat doet.

Een ander voordeel is dat je in het buitenland voor goedkopere gesprekken met lokale telefoonnummers een simkaart van dat land kunt gebruiken. Je koopt dan bijvoorbeeld een prepaid pakket voor 10 of 20 euro. Stop de simkaart hiervan in je toestel als tweede sim en je belt lokale nummers voor een fractie van de kosten die je zou hebben met een simkaartje van een Nederlandse aanbieder in je telefoon.

Relatief eenvoudig

De Samsung Ch@t C3222 als telefoon is verder relatief eenvoudig. Je kunt het zeker geen smartphone noemen.

De belangrijkste beperking is het scherm: het is een kleurenscherm (TFT) maar met slechts 220 x 176 pixels (!). De eenvoudigere Blackberry's hebben al een schermresolutie van 320 x 240 pixels, en dat is al aan de lage kant.

Zelfs puur voor gebruik van tekst/berichtdiensten (mail, chat, sms) is zo'n lage resolutie geen pretje, want je moet veel scrollen om iets langere teksten te kunnen lezen.

'Sociale netwerken'

'Directe toegang tot sociale netwerken' zegt de Aldi-folder. Wie de Samsung Ch@t C3222 start, ziet pictogrammen voor Hyves, Twitter en Facebook. Je kijkt na het starten van deze toepassingen als het ware door een kokertje van een wc-rol naar je tekst-updates op die sociale netwerken. Een door een vriend getipt filmpje afspelen zit er niet in.

Traag internet

Downloaden van video kun je vergeten. Internet is namelijk beperkt tot GRPS en EDGE; de vorige generatie mobielinternet en daarmee druppelen de KB's binnen. GPRS en EDGE trekken de batterij wel veel minder snel leeg.

Chatten

Als chattelefoon (hij heet net voor niets Ch@t) lijkt hij op zich aardig. Hij kan chatten via MSN Messenger, Yahoo! Messenger en Palringo. De laatste dienst maakt het mogelijk om met allerlei andere chatnetwerken contacten te leggen.

Ook hier zal het kleine scherm al snel een beperking zijn: je kunt hooguit 2 of 3 zinnen zien, niet een groter deel van de conversatie.

Een ander nadeel is dat de chattoepassingen (geschreven in de Java-taal) alleen functioneren als je ze hebt gestart. Ze kunnen niet op de achterrond doordraaien terwijl je iets anders doet. Je ontvangt dan ook geen boodschappen van je vrienden (op je scherm) als de chatsoftware is afgesloten (omdat je iets anders doet).

Moderne smartphones hebben chat-apps als WhatsApp die wél een bericht naar het scherm kunnen pushen (als ware het een smsje).

Simpel sms'en en chatten

Simpel sms'en en e-mailen zal geen probleem zijn. Voor het laatste ondersteunt de Samsung Ch@t C3222 behalve de bekende mailprotocollen ook Microsoft ActiveSync. Hij kan dus ook een zakelijke postbus in mailserver Exchange Server gebruiken.

Een leuke extra van de Samsung Ch@t C3222 is de ingebouwde mp3-speler. Je kunt een sd-kaart inbrengen om naar liedjes te luisteren. Je kunt een draadloze headset aankoppelen via Bluetooth.

Opladen van de telefoon gaat via een meegeleverd micro-usbkabeltje.

Camera

De camera schiet foto's in een (nogal lage) resolutie van 1,3 megapixels. Die komen op het kleine scherm niet tot hun recht. De snapshots kunnen beter op de SD-kaart worden gezet zodat je ze ook op de pc kunt bekijken. Als de camera belangrijk voor je is, kun je beter een ander toestel uitzoeken.

Conclusie

De Samsung Ch@t C3222 is een eenvoudige telefoon die best geschikt lijkt voor mensen die willen bellen en sms'en via 2 gescheiden 06-nummers en niet langer met 2 mobieltjes willen rondlopen.

Maar hij is vast ook handig voor mensen die wat vaker in het buitenland zijn en daar de nodige telefoontjes plegen met lokale nummers. Verwacht van de andere functies zoals chatten niet teveel.