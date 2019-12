Tethering: wat is het?

Tethering is het gebruik van je smartphone als modem. Daarbij deel je de 3G-dataverbinding van je telefoon met je tablet of laptop. Bij de instellingen van je telefoon kun je aangeven dat je toestel moet gaan functioneren als modem. Dat is ook meteen de manier om te checken of het kan. Dat is namelijk afhankelijk van het toestel en het abonnement.

Bij Android:

Ga naar 'Instellingen', 'Draadloos en netwerken' en vink de optie 'Draagbare Wi-Fi-hotspot aan. Daaronder, bij 'Instellingen voor draagbare Wi-fi-hotspot' kun je een wachtwoord instellen.

Bij iOS:

Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Persoonlijke hotspot'. Schuif 'Persoonlijke hotspot' aan. Daaronder, bij 'Wi-Fi-toegang' staat het wachtwoord.

Het wachtwoord voer je in als je op je tablet of laptop (of een andere telefoon) verbinding maakt met je telefoon.

Tethering: review

Bij providers was tethering tot nu toe vaak 'ongewenst' vanwege het grote dataverbruik. Of je moest als klant maandelijks een bedrag voor neertellen, variërend van €5 tot €15 per maand. Nu staan providers het toe, zonder extra kosten in rekening te brengen. Mobiel internetten met je tablet of laptop kan prima met Wifi, maar onderweg is niet altijd een verbinding beschikbaar. Een apart abonnement voor elk apparaat is een optie, maar dat maakt het internetten niet eenvoudiger en ook nog eens duur. Tetheren is een goed alternatief. De belangrijkste tip hierbij: let op je dataverbruik!

Besparen?

Een voordeel is dat je maar één abonnement nodig hebt om met verschillende apparaten te internetten. Zo kun je maandelijks flink wat kosten besparen, maar die besparing is er alleen als je databundel toereikend is voor het gebruik. Met meerdere apparaten tegelijk verstook je erg veel MB's. Vooral als je ook je laptop op deze manier gebruikt. Let dus goed op hoeveel MB's je hebt per maand en wat er gebeurt als je bundel op is. Vaak gaat dan de snelheid van je internet omlaag, maar soms gaat er ook een buitenbundel tarief gelden en dan kunnen de kosten alsnog hoog oplopen.

Installeer een app op je toestel die het internetverbruik meet. Kijk voor tips over verbruikapps bij onze pagina over datatellers.

Buitenland

Ook in het buitenland kan tethering een handige oplossing zijn voor alle gezinsleden die met hun eigen apparaat het internet op willen. Maar let wel op! Je moet een voordeelbundel hebben voor internetten over de grens. De afbeelding rechts is een voorbeeld van wat er kan gebeuren met je dataverbruik. Bij 'roaming' zie je dat er 1,63 GB is verbruikt. Gelukkig had deze gebruiker een voordeelpas voor internet in het buitenland. Anders had dit hem meer dan €1300 gekost!

Accu snel leeg

De accu van je telefoon gaat met tetheren erg snel leeg. In het geval van de afbeelding: twee telefoons en een tablet maakten gebruik van de verbinding. Daardoor moest de telefoon elke twee uur worden opgeladen. Verder moeten de overige apparaten altijd in de buurt zijn van de telefoon die als modem worden gebruikt. Als structurele gezinsoplossing is het dus minder handig.

Voor wie?

Niet iedereen mag zomaar gebruik maken van tethering. Met oudere smartphones is het soms niet mogelijk. En het ligt eraan wat voor abonnement je hebt en wanneer je dat hebt afgesloten.

Hieronder per provider de regels volgens de voorwaarden:

Bij KPN , Hi en Telfort mag je alleen met de nieuwste abonnementen gebruik maken van tethering. Bij oude abonnementen en de simonly-abonnementen van KPN mag het niet.

, en mag je alleen met de nieuwste abonnementen gebruik maken van tethering. Bij oude abonnementen en de simonly-abonnementen van KPN mag het niet. T-Mobile biedt sinds kort tethering aan, maar voor een beperkte groep iPhonegebruikers. Bovendien mag het alleen bij abonnementen van na 4 april 2011. Mensen met een ouder abonnement mogen er voorlopig geen gebruik van maken, tenzij ze een nieuw abonnement afsluiten. Het argument is dat T-Mobile dit gefaseerd wil invoeren om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Het bedrijf zegt in samenwerking met Apple ervoor te gaan zorgen dat het ook voor de klanten met oudere iPhone abonnementen voor het einde van het jaar beschikbaar is. Kijk voor meer informatie op de website van T-Mobile.

biedt sinds kort tethering aan, maar voor een beperkte groep iPhonegebruikers. Bovendien mag het alleen bij abonnementen van na 4 april 2011. Mensen met een ouder abonnement mogen er voorlopig geen gebruik van maken, tenzij ze een nieuw abonnement afsluiten. Het argument is dat T-Mobile dit gefaseerd wil invoeren om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Het bedrijf zegt in samenwerking met Apple ervoor te gaan zorgen dat het ook voor de klanten met oudere iPhone abonnementen voor het einde van het jaar beschikbaar is. Kijk voor meer informatie op de website van T-Mobile. Tele2 geeft aan dat internet op je mobiel 'niet bedoeld is' voor gebruik in combinatie met een tablet op laptop, maar verbiedt het dus niet.

geeft aan dat internet op je mobiel 'niet bedoeld is' voor gebruik in combinatie met een tablet op laptop, maar verbiedt het dus niet. Bij Vodafone mag je met oude en nieuwe abonnementen gebruik maken van tethering als je een databundel in je abonnement hebt. Met de Bel+Sms abonnementen mag het niet. Kijk voor meer informatie op de website van Vodafone.

Er is overigens nog een verschil tussen wat 'mag' volgens de voorwaarden van providers en wat in praktijk kan. Nu de providers het tetheren toestaan, wordt het vaak ook bij oude abonnementen 'gedoogd', maar een provider kan het wel blokkeren daar waar hij wil. De manier om te checken of het kan, is het gewoonweg proberen met je toestel.