Draadloos netwerk beveiligen

Als in 'draadloze netwerk controleren' duidelijk is geworden dat je nog geen adequate versleuteling gebruikt, wordt het tijd dat alsnog te regelen. Je draadloze netwerk beveiligen kan met onderstaand 3-stappenplan. Aan de slag!

Browser is startpunt

Alle instellingen van een router zijn te benaderen via de webinterface. Deze pagina is te bereiken via de browser, waarmee je normaal ook op internet surft (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safarie en andere).

Het zogenoemde IP-adres van deze pagina bestaat meestal uit een rij cijfers in de vorm van 192.168.x.x of 10.x.x.x, waarbij x het cijfer telkens 1 t/m 254 kan zijn. Het verschilt per merk en type wat het precieze adres is. Dit vind je vaak op de router zelf, in de handleiding ervan of in een lijstje van veelkomende routers.

Kun je het IP-adres van de router toch niet vinden, dan kun je het zelf uitvinden via de stappen hieronder. Heb je het wel gevonden, ga dan door met stap 1 ‘Draadloze beveiliging wijzigen’.

(Optioneel:) Het IP-adres van de router vinden Op een Microsoft Windows-pc gaat dit als volgt: Druk de Windows-toets (meestal linksonder tussen Ctrl en Alt) + de r-toets in

In het 'Uitvoeren-venstertje' tik je 'cmd', gevolgd door een enter.

Nu krijg je een zwart venstertje, hier tik je 'ipconfig' in

Bij 'Standaard-gateway' zie je een IP-adres staan. Dit is het IP-adres van de router

Op een computer met Apple macOS gaat dit als volgt: Selecteer systeemvoorkeuren in het Apple menu

Kies voor netwerk

Klik op Airport en daarna geavanceerd.

Onder Router staat het IP-adres vermeld

Stap 1: draadloze beveiliging wijzigen

Het IP-adres van de router typ je in de adresbalk van je browser. Als het goed is, verschijnt óf de statuspagina (zonder inloggen) óf je ziet het inlogscherm van de router (zie onder).

De inlognaam en het bijbehorende wachtwoord vind je vaak op de router zelf, in de handleiding van de router of in een lijstje van veelkomende routers.

Eenmaal ingelogd moet er doorgeklikt worden naar de instellingen voor de draadloze beveiliging. Vaak moet je eerst voor draadloos (wireless) of wifi kiezen en daarna voor draadloze beveiliging (wireless security) of encryptie. Is de benaming toch anders, probeer dan systematisch de menu’s te doorlopen totdat je 'draadloze beveiliging' tegenkomt. Onder het kopje 'beveiliging' staan vaak de verschillende ondersteunde versleutelingsstandaarden vermeld, ook wel security-mode. Staat deze waarde ingesteld op 'Open' of ' WEP ', dan moet je deze aanpassen naar WPA2. Staat deze optie er niet bij, dan is jouw router (nog) niet up to date. Kijk op de website van de producent of de router met nieuwe besturingssoftware (' firmware ') kan worden bijgewerkt zodat de juiste encryptietechniek alsnog beschikbaar komt. Is dat niet het geval, koop dan liever een nieuwe router. Als je nog een keuze moet maken tussen WPA2-TKIP, WPA2-AES of WPA2 -mixed, dan hebben deze laatste 2 sterk de voorkeur.

Stap 2: Sleutel kiezen

Na kiezen voor de versleuteling dient de sleutel (key) zelf nog ingevuld te worden. Deze wordt ook wel de (Pre-shared) passphrase genoemd. Je kunt deze zelf verzinnen, maar kies wel een sterke sleute: minimaal 8 karakters (maar meer is beter), met bij voorkeur een combinatie van kleine letters, hoofdletters, cijfers en eventuele speciale karakters. En kies vooral geen sleutel die makkelijk te raden is door anderen. Dus geen persoonlijk informatie als je naam of adres.

Onthoud of noteer de gekozen sleutel. Deze moet je namelijk invullen op iedere computer of apparaat dat draadloos met het netwerk is verbonden. Belangrijk is om vervolgens op toepassen (apply) of opslaan (save) te drukken, zodat de veranderde beveiligingsinstellingen bewaard blijven. Het kan zijn dat de router hier even mee bezig is.

Nadat de instellingen zijn opgeslagen, kan het zijn dat je draadloos verbonden computer geen toegang tot het internet meer heeft. Volg dan stap 3 om dit te verhelpen.

Stap 3: Computers opnieuw aan netwerk toevoegen

De laatste stap is het opnieuw toevoegen van draadloze computers aan je netwerk. Omdat de beveiliging is aangepast hebben deze tijdelijk geen toegang. Net als bij het stappenplan 'draadloos netwerk controleren' moet je weer even op zoek naar het (knipperende) netwerkicoon in de Taakbalk.

Kies nu je eigen draadloze netwerknaam (waarvan je de naam hebt onthouden of genoteerd), om hiermee te verbinden. Vervolgens wordt er om de beveiligingssleutel gevraagd. Vul je zelf bedachte sleutel in. Gebruikt jouw draadloze ontvanger een merk-eigen programmaatje om te verbinden, in plaats van de standaardsoftware van het besturingssysteem, dan moet je in het betreffende programmaatje soms een nieuw profiel aanmaken om de sleutel te laten onthouden. Herhaal deze stap voor iedere computer die je draadloos met je netwerk wil verbinden. Mocht de sleutel niet worden geaccepteerd, verzeker je er dan van dat je geen typefouten maakt en dat je met je eigen netwerk verbindt en niet dat van de buren.

Lukt het nog steeds niet, dan is het aan te raden alle stappen vanaf stap 2 – Sleutel kiezen opnieuw te doen, bij voorkeur door tijdelijk een netwerkkabel aan te sluiten tussen de computer en de router.

