Schadevrije jaren bouw je alleen op als een autoverzekering op jouw naam staat. Als partner van de verzekerde of kind bouw je niets op, ook al rijd je evenveel in de auto. In sommige gevallen kun je als partner of kind toch schadevrije jaren overnemen, zoals na een scheiding of overlijden.

Dubbele opbouw met 1 auto

De Consumentenbond vindt dat autoverzekeraars bij 1 auto ook schadevrije jaren moeten toekennen aan andere regelmatige bestuurders (vaak de partner). InShared is momenteel de enige autoverzekeraar die hier positief tegenover staat. De meesten anderen zien hier niets in of alleen als dit 'dubbele tellen' collectief wordt geregeld. ANWB en Unigarant stonden hier voorheen voor open (2016), maar hebben inmiddels hun mening bijgesteld (januari 2018).

Het Verbond van Verzekeraars liet ons eerder weten dat verzekeraars juist géén collectieve afspraken mogen maken over het toekennen van schadevrije jaren. Maar verzekeraars mogen dit wél op eigen houtje doen. Kortom: het is dus geen kwestie van kunnen, maar ook van willen.

Update 12 november 2019: Kamervragen

Op 12 november zijn er, ondermeer naar aanleiding van het standpunt van de Consumentenbond, Kamervragen gesteld door D66 over het kunnen meenemen van schadevrije jaren. Bekijk de vragen hier.

Doe mee met de Consumentenbond De Consumentenbond doet regelmatig onderzoek naar de voorwaarden en premies van autoverzekeringen. We spreken verzekeraars aan op onredelijke praktijken en helpen jou zo bij het maken van je keuze. Jij kunt bijdragen door lid te worden. Word lid

Opbouw schadevrije jaren

Verzekeringsnemer

Alleen als de autoverzekering op jouw naam staat (de verzekeringsnemer) dan bouw je jaarlijks 'zuivere' schadevrije jaren op. Ook al rijd je als partners of ouder en kind evenveel in de auto. Elk jaar dat je geen schade claimt, krijgt de verzekerde er 1 schadevrij jaar bij. Schadevrije jaren bepalen voor een groot deel de verzekeringspremie van een autoverzekering.

Regelmatige bestuurder

Bij sommige verzekeraars moet de verzekerde de hoofdbestuurder zijn. Maar meestal mag je als samenwonende partners die 1 auto delen wel kiezen op wiens de verzekering staat. Kies dus voor degene met de meeste schadevrije jaren en/of de jongste partner vanwege leeftijdstoeslagen. Je geeft jezelf dan op als verzekerde en je partner als regelmatige bestuurder. De regelmatige bestuurder moet wel op hetzelfde adres wonen, dan gaat de autoverzekeraar er vanuit dat jij ook in de auto rijdt. Het is overigens onduidelijk wanneer je een ‘regelmatige’ bestuurder bent: hiervoor zijn geen regels en het is lastig te controleren (soms een schade-uitkering).

Let op: Kies je een inwonend kind als regelmatige bestuurder, dan geldt daarvoor soms een premietoeslag of extra eigen risico tot wel €500.

Meerdere auto's

Heb je meerdere auto's, dan kun je maar voor 1 daarvan schadevrije jaren opgeven. Met een tweedegezinsautoregeling krijg je dan vaak wel premiekorting. Voor een andere auto bouw je dan apart schadevrije jaren op en start je met nul. Na een schadeclaim sta je dan al snel in de min.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Schadevrije jaren overnemen

In principe gaan de opgebouwde schadevrije jaren verloren wanneer de verzekerde overlijdt of niet meer kan autorijden. Deel je een auto en ga je scheiden, dan blijft 1 van de 2 zonder schadevrije jaren achter. Je kunt een verzekeraar wel vragen de schadevrije jaren over te zetten op de andere regelmatige bestuurder zoals de partner of een kind. Vraag zo mogelijk ook een schriftelijke bevestiging vooraf, waarin staat dat de opgebouwde schadevrije jaren op een gewenst moment kunnen worden overgezet.

Wisselend beleid autoverzekeraars

Autoverzekeraars gaan sterk verschillend om met het overzetten van schadevrije jaren, dat zie je in het overzicht hieronder. Voorwaarde voor het overhevelen is vaak wel dat degene die de jaren krijgt (partner of het kind) regelmatige bestuurder is en op hetzelfde adres woont als de verzekerde. Vaak (behalve bij overlijden) moet de polishouder ook akkoord geven via een getekende 'afstandsverklaring'.

ASR en Ditzo eisen dat voor een overdracht van jaren de polis bij de maatschappij blijft lopen. Bij Allsecur is dit steeds afhankelijk van de situatie.

Interpolis en Lancyr hebben niet gereageerd op onze vragen en staan niet in het overzicht.

Overzetten naar partner

Bij overlijden van de verzekerde doen de meeste autoverzekeraars niet moeilijk met het overschrijven van jaren op de achtergebleven partner. Die moet dan wel op hetzelfde adres wonen en regelmatige bestuurder zijn. Allsecur werkt alleen mee 'in overleg', Delta Lloyd zet de jaren slechts om in premiekorting. Als de verzekerde niet meer kan autorijden zetten de meeste autoverzekeraars de jaren ook over op de partner, behalve Allianz, ASR, Delta Lloyd, Ditzo en de Nederlanden van Nu.

Bij een scheiding mag overhevelen meestal ook, mits dit uiteraard in goed overleg gebeurt. De jaren verdelen over de partners kan soms, zoals bij Autoweek, de Goudse en Verzekeruzelf. De Goudse adviseert wel om de overdracht in een echtscheidingsconvenant op te nemen om gezeur achteraf te voorkomen. Een verdeling van jaren wordt dan geaccepteerd als beide partijen op papier en ondertekend hetzelfde verklaren.

Overzetten naar kind

Het overzetten van schadevrije jaren op naam van een kind gaat minder soepel. Slechts 3 op de 10 autoverzekeraars doen dit als de verzekerde ouder overlijdt of niet meer rijdt. Het kind moet dan overigens ook regelmatige bestuurder zijn.

Er kan wel een correctie in jaren zijn als deze niet bij de leeftijd van iemand passen, zoals bij een jongere bestuurder. Het aantal jaar dat wordt toegekend kan het aantal zijn dat het kind zijn of haar rijbewijs heeft of als regelmatige bestuurder geregistreerd staat.

Praat mee!

Samen autorijden = samen schadevrije jaren opbouwen. Wat vind jij? Praat mee op de community van de Consumentenbond!

Lees ook: