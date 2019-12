Overboekingen van de ene naar de andere Nederlandse bank worden vanaf mei 2019 direct verwerkt. Maar het kan nu al: met de app Sowdan. Ook ABN Amro is sinds juni aangesloten bij Sowdan. Wat kun je met deze app? En wat zit er in de planning voor realtime overboekingen?

Update september 2017

Sowdan is gestopt met de app om direct geld over te boeken. De site is offline en hoewel de app nog te dowloaden is, werkt hij niet meer. Het bedrijf is niet bereikbaar voor uitleg.

Consumenten zullen dus moeten wachten tot banken het in 2019 mogelijk maken direct geld over te boeken. Tot die tijd kun je rekening houden met het tijdstip waarop je overboeking doet, zodat deze nog dezelfde werkdag verwerkt wordt, of een spoedoverboeking doen.

Overboekingen, wel of niet direct?

Overboekingen naar een betaalrekening bij een andere bank duren meestal een werkdag. Zit er een weekend of een feestdag tussen, dan kan het soms meerdere dagen duren voordat het geld op de rekening bij een andere bank staat. Overboekingen binnen dezelfde bank worden meestal wel direct verwerkt.

Wat zijn realtime overboekingen?

De Nederlandse bankensector werkt aan een nieuwe infrastructuur voor real-time betalingen (Instant Payments). Hiermee wordt het mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week overboekingen direct bij te schrijven op de bankrekening van iemand anders. Ook als dit bij een andere bank is en tijdens feestdagen gebeurt.

Planning

Volgens planning kunnen alle betaaldienstaanbieders vanaf mei 2019 Instant Payments gaan aanbieden. Volgens de Betaalvereniging (vereniging van aanbieders van betaaldiensten) zullen grotere Nederlandse banken in elk geval Instant Payments gaan aanbieden via mobiel- en/of internetbankieren en regelen dat hun bankrekeningen bereikbaar zijn voor Instant Payments afkomstig van anderen.

Wat is Sowdan?

Sowdan is een app (geschikt voor Android en iOS) waarmee je direct geld kunt overboeken, ook in het weekend en tijdens feestdagen. Het bedrijf Sowdan heeft rekeningen bij verschillende banken en maakt gebruikt van het feit dat overboekingen binnen dezelfde bank meestal wél direct verwerkt worden.

Je betaalt wel €0,25 + 1% van het bedrag per overboeking. Voor een gewone overboeking via je eigen bank betaal je niets extra's, voor een spoedoverboeking wel. Hoeveel verschilt per bank, maar meestal tussen €2 en €5,50. Het ligt dus aan het bedrag dat je wit overboeken én bij welke bank je klant ben welke optie goedkoper is.

Welke banken zijn aangesloten bij Sowdan?

De app bestaat sinds eind februari. Maar pas sinds kort is ook ABN Amro aangesloten. Met deze aansluiting is de marktdekking meer dan 90%. De andere grote banken (ING, Rabobank en SNS) waren namelijk al aangesloten. De app werkt op dit moment dus alleen voor overboekingen naar deze banken. De overboeking kan wel vanaf elke Nederlandse bank verstuurd worden.

Met de app kun je:

een betaling doen : je vult het 9-cijferige rekeningnummer van de ontvanger in (het nummer wordt automatisch omgezet in de juiste IBAN), een omschrijving en je selecteert je eigen bank. Vervolgens betaal je via iDEAL.

: je vult het 9-cijferige rekeningnummer van de ontvanger in (het nummer wordt automatisch omgezet in de juiste IBAN), een omschrijving en je selecteert je eigen bank. Vervolgens betaal je via iDEAL. een betaalverzoek doen: je vult het bedrag in dat je wilt ontvangen, samen met je IBAN en verstuurt het verzoek via e-mail of WhatsApp. Je ontvangt een e-mail en een notificatie als de betaling is afgerond. De ontvanger van het verzoek hoeft de app niet te hebben. Je kunt de betaling van het verzoek alleen realtime ontvangen als je een rekening bij ABN Amro, ING, Rabobank of SNS hebt.

Tijdstip van overboeken

Tot mei 2019 kun je dus Sowdan gebruiken als je snel een overboeking wilt doen. Is de bank waarnaar je wilt overmaken niet aangesloten bij Sowdan of wil je de app niet gebruiken? Houd dan in ieder geval rekening met het tijdstip van overboeken. Boek je namelijk vóór een bepaald tijdstip over dan staat je geld doorgaans nog dezelfde dag op de rekening van de ander. Dat tijdstip verschilt per bank. Een spoedoverboeking kan ook een optie zijn.

