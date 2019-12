Spoedoverboekingen

Overboekingen tussen klanten van de meeste Nederlandse banken staan binnen 5 seconden op de rekening van de ontvanger, ook in het weekend en op feestdagen. Toch is een spoedoverboeking soms nog nodig. Wanneer kies je voor een spoedoverboeking en wat zijn de kosten?

Instant Payments

Sinds 10 september 2019 zijn alle klanten van de 7 deelnemende Nederlandse banken (ABN Amro, ASN Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank en SNS) aangesloten op Instant Payments. Overboekingen via internet- of mobiel bankieren staan nu binnen 5 seconden op de rekening van de ontvanger, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus ook in het weekend en tijdens feestdagen. Een spoedoverboeking is dan niet meer nodig.

In de zomer van 2019 zullen alle overboekingen tussen de deelnemende banken binnen 5 seconden op de rekening van de ontvanger moeten staan.

Spaarrekeningen

Instant payments zijn in eerste instantie alleen voor betaalrekeningen ingevoerd. Als banken instant payments ook voor spaarrekeningen invoeren, is het niet langer nodig om een spaarrekening bij je huisbank te hebben om snel over je spaargeld te beschikken. Dan staat spaargeld van een externe rekening, vaak tegen een hogere rente, net zo snel op je bankrekening.

Spaar)banken beslissen zelf of en wanneer ze instant payments invoeren.

LeasePlan Bank is de mogelijkheden aan het onderzoeken, maar weet nog niet wanneer dit aangeboden zal worden.

NIBC Direct heeft er nog geen besluit over genomen.

Spoedoverboeking: wanneer wel en niet?

Geld overboeken tussen de meeste Nederlandse banken (ABN Amro, ASN Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank en SNS) gaat snel. De ontvanger kan meestal direct over het geld beschikken als je het via internet- of mobiel bankieren overboekt.

Een spoedoverboeking kan wel nodig zijn als je klant bent bij een niet-deelnemende bank (zoals Triodos Bank) of naar een niet-deelnemende bank moet overboeken. Dit kan een Nederlandse bank zijn, zoals de Triodos Bank, maar ook een bank in een ander euroland.

Voor (spoed)overboekingen naar niet-eurolanden gelden sowieso andere regels en tarieven.

Een spoedoverboeking kan ook nodig zijn als je geen gebruikmaakt van internet- of mobiel bankieren.

Met een spoedoverboeking staat het geld binnen maximaal 2 uur gegarandeerd op de rekening van de ontvanger. Je moet de betaling wel op werkdagen vóór een bepaalde tijd aanleveren:

bij ING en een Regiobank-kantoor voor 16.00 uur

bij ASN Bank, ABN Amro, Rabobank, RegioBank internetbankieren en SNS voor 16.30 uur

bij Knab voor 16.15 uur

bij Triodos Bank voor 15.30 uur

Tip: Controleer altijd eerst of de ontvanger zijn rekening bij dezelfde bank heeft. Betalingen binnen dezelfde bank worden namelijk altijd direct overgeboekt, ook in het weekend en tijdens feestdagen.

Sinds de invoering van IBAN - het Europese rekeningnummer - kun je ook aan het rekeningnummer zien welke bank de ontvanger heeft: de eerste 4 letters van de banknaam staan erin.

Kosten spoedoverboeking

Aan een spoedoverboeking zijn extra kosten verbonden. Een spoedoverboeking via internetbankieren is (indien mogelijk) altijd het goedkoopst. De kosten variëren tussen de €2,20 en €7,50.

Bank Kosten ABN Amro €5,50 ASN Bank €2,20 ING niet mogelijk via internetbankieren Knab €4,50 Rabobank niet mogelijk via internetbankieren RegioBank €2,20 SNS €4,50 Triodos Bank €7,50

ING: alleen via een bankkantoor mogelijk. Kosten: €8 (alleen bij ING-kantoren met een kasbalie).

Rabobank: alleen telefonisch of via een kantoor. Kosten: €15.

Bij ABN Amro (€21,50), RegioBank (€4,50) en SNS (€8) is een spoedoverboeking ook via een bankkantoor mogelijk.

Spoedbetaling naar het buitenland

Spoedbetalingen naar een land binnen de eurozone worden ook gegarandeerd binnen 2 uur op de rekening van de ontvanger bijgeboekt. Een normale overboeking (zonder spoed) binnen de eurozone wordt binnen 1 werkdag bijgeschreven op de tegenrekening.

Bij ING en Triodos Bank is een spoedoverboeking naar het buitenland helemaal niet mogelijk.

De kosten voor een spoedoverboeking binnen de eurozone zijn hetzelfde als de kosten binnen Nederland. Het is de verwachting dat Instant Payments ook mogelijk worden van en naar andere Eurolanden.

Overboeken naar een land buiten de Eurozone - in vreemde valuta - duurt gemiddeld zo'n 5 werkdagen, afhankelijk van het land en de bank van de ontvanger. Een spoedoverboeking zorgt er meestal alleen voor dat dit 1 werkdag sneller gaat.

Aan een overboeking naar het een land buiten de eurozone of in vreemde valuta zijn altijd kosten verbonden. De kosten voor een spoedoverboeking komen daarbovenop.

Lees ook: