Opnieuw identificeren bij Knab: veelgestelde vragen

Knab vraagt al zijn klanten om zich binnen 4 weken te identificeren via de Knab-app. Waarom is dit noodzakelijk en wat moet je doen als je geen mobiel bankieren hebt?

Wij krijgen veel vragen en klachten over de e-mail van Knab met het verzoek je opnieuw te identificeren. Klanten krijgen hiervoor 4 weken de tijd. De identificatie verloopt verplicht via de Knab-app, maar niet iedereen kan of wil mobiel bankieren.

Knab stelt bij de identificatie ook vragen over de herkomst van je vermogen en inkomen. Waarom is dat? We beantwoorden hieronder de meestgestelde vragen.

Knab heeft zelf ook een pagina met veelgestelde vragen en een instructievideo.

Lees ook: