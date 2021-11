Hoe hoog is de inflatie?

Verwachtingen

Centrale banken en economen verwachten dat de inflatie ook in de eerste helft van 2022 hoog zal blijven. Een stijgende inflatie wordt vaak doorberekend in de prijzen van producten. Niet alleen de energieprijzen zelf stijgen, maar ook veel producten waarvoor energie een noodzakelijke grondstof is. Lonen stijgen vaak mee, omdat werkgevers hun personeel compenseren voor de inflatie. Je kunt dan een loon-prijsspiraal krijgen, want de hogere lonen kunnen de inflatie weer aanwakkeren.

Toch is de verwachting dat de inflatie in de loop van volgend jaar weer zal gaan stabiliseren, als er een einde komt aan de hoge energieprijzen en de tekorten die het gevolg zijn van een hoge vraag na de coronacrisis. Er zijn ook economen die bang zijn voor aanhoudende inflatie, zeker als de centrale banken volharden in hun weigering de rente te verhogen. Een renteverhoging dempt de economische groei.

Voordelen

Wie schulden heeft, profiteert van inflatie. De schulden worden namelijk minder waard. Veel huiseigenaren betalen nu minder dan 2% rente over hun schuld, terwijl die schuld meer dan dat in waarde daalt. Beleggers profiteren er ook van dat de economie nu zo hard groeit. Pas als de centrale banken gaan ingrijpen om de inflatie te beteugelen, kan het beleggingsklimaat omslaan.