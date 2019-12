LibreOffice 5.1

Conclusie

LibreOffice is de beste 'productiviteitssoftware' als je geen €70 per jaar overhebt voor Microsoft Office 365. Vind je die kosten geen bezwaar, dan blijft Microsoft Office de betere keuze.

Pluspunten Minpunten - gratis; - niet zo snel als Microsoft Office in het laden van grote documenten; - compleet officepakket; - gedateerd uiterlijk; - ondersteunt veel documentformaten; - beperkt onlinegebruik; - beschikbaar op Windows, Mac OS X en Linux. - geen mobiele versies voor tablet of smartphone.

Volledig gratis

LibreOffice is net als het bekende Microsoft Office een 'productiviteitssuite', met als groot voordeel dat je er niet voor hoeft te betalen. Het is namelijk 'open source software'. Dat betekent dat iedereen toegang heeft tot de bouwstenen van het programma en bijvoorbeeld verbeteringen kan doorvoeren. Je kunt LibreOffice gratis downloaden op de website van LibreOffice.

Vernieuwingen

Net als Microsoft Office bestaat LibreOffice uit een tekstverwerker (Writer), spreadsheetprogramma (Calc) en programma's voor het bewerken van presentaties (Impress) en databases (Base). De nieuwste versie 5.1 staat in het teken van verbeteringen aan de menu's en enkele opmaakopties. Ook is LibreOffice wat sneller geworden dan de voorgaande versies, al is het opstarten en het laden van - vooral grote - documenten, nog altijd wel iets trager dan bij Microsoft Office.

Herkenbaar, maar gedateerd uiterlijk

Wie zich nog de oude versies van Microsoft Office kan herinneren (2003 en ouder), zal niet vreemd opkijken bij het ontwerp van LibreOffice. Het zijn lange menu's en een overdaad aan knoppen die het uiterlijk bepalen. Alles is weliswaar binnen handbereik, maar enigszins onoverzichtelijk is het wel. Het voelt allemaal bovendien een beetje ouderwets aan en betekent vooral in het begin dat je veel aan het zoeken bent naar de juiste functie of instelling. Doe ons maar de meer moderne lintenindeling van de nieuwe Office-versies, die is net wat gebruiksvriendelijker.

Genoeg mogelijkheden

Erg mooi is LibreOffice dus niet, maar met de functionaliteit van de software zit het gelukkig wel goed. Je hebt voldoende gereedschappen voor het bewerken en opmaken van je tekst of je presentatie en ook de mogelijkheden voor het maken en invoegen van figuren zijn erg uitgebreid. Zelfs de veeleisende gebruiker kan er prima mee uit de voeten.

Goede ondersteuning van Word-documenten

Een bekend probleem met alternatieve office suites: je kunt er prima mee werken, maar het delen van je documenten is vaak een behoorlijk gedoe. Als het al mogelijk is om documenten vanuit andere tekstverwerkers te openen, gaat het vaak mis met de opmaak van de tekst. Met LibreOffice gaat dit gelukkig meestal goed. Je kunt je documenten opslaan als .doc en .docx en ze vervolgens zonder problemen lezen in Microsoft Word. Alleen met het eigen .odf formaat (Open Document Format) bestaat de kans dat Word er een zooitje van maakt.

Verder gaat het soms niet goed met het overnemen van de Excel-formules in de LibreOffice-tegenhanger Calc. Ook Excel-macro's worden niet ondersteund, aangezien LibreOffice gebruik maakt van het eigen LibreOffice BASIC in plaats van VBA.

Beschikbaarheid

Hoewel de meeste pc-gebruikers werken met Windows, is LibreOffice ook beschikbaar voor Mac- en Linuxgebruikers. De software werkt op alle 3 besturingssystemen hetzelfde.

MS Office is alleen beschikbaar voor Windows en in een ietwat afwijkende versie ook voor Mac OS. Dat leidt ertoe dat je soms documenten van de ene versie niet goed in de andere versie kunt tonen.

Geen cloud

LibreOffice loopt achter als het gaat om cloud-functionaliteit. Je kunt wel online documenten bewerken, maar daarvoor moet je eerst je eigen server opzetten. Dat is voor de doorsnee gebruiker simpelweg te ingewikkeld. Wil je online documenten bewerken, dan kun je dus beter terecht bij Microsoft Office of bijvoorbeeld Google Docs.

Geen apps

Behalve het ontbreken van de cloud zijn er ook nog geen mobiele versies van LibreOffice. Voor Microsoft Office zijn er wel tablet-apps te vinden voor zowel iOS als Android, die bovendien prima werken. Ook heb je weinig aan de eventuele aanraakfunctie van je laptop bij het gebruik van LibreOffice. Je kunt bijvoorbeeld niet door je documenten scrollen zoals dat wel kan met Microsoft Office.

Alternatief

Veel 'open source officesoftware' zoals LibreOffice is er niet, en van de bestaande suites is die van LibreOffice wel het meest uitgebreid. Het belangrijkste gratis alternatief is Google Drive, een clouddienst waarmee je online kunt tekstverwerken (via Google Docs). Ook Google Drive biedt voldoende ondersteuning voor Worddocumenten. Het nadeel is alleen dat je een stuk minder opties hebt voor tekstverwerking en dat je het niet zonder een Google-account kunt gebruiken.

