Opera 37.0 (developer): review

Conclusie

Je gebruikt vaak jaren achtereen dezelfde webbrowser, want 'old habits never die'. Opera bewijst dat het goed is af en toe ook eens een ander programma te proberen. De nieuwste ontwikkelaarsversie (beschikbaar voor Windows, Apple en Linux) heeft een geïntegreerde adblocker (advertentiestopper) die goed werkt.

De browser heeft bovendien een strakke interface waarin je snel je weg vindt. Standaard kan de browser openen met een startpagina met links naar populaire websites en het laatste nieuws in de vorm van grote nieuwsfoto's. De browser heeft een adblocker, maar de makers van Opera houden een deurtje open voor 'consumentvriendelijke' advertenties. Daarom staat het advertentieblokkeren niet standaard 'aan'. Je moet het zelf inschakelen.

Hoe zijn we tot onze bevindingen gekomen?

Tabbladen

Webbrowser Opera (van de gelijknamige Noorse producent) werd voor het eerst in 1996 uitgegeven, maar heeft nooit een groot marktaandeel behaald. Jaren geleden introduceerde Opera als eerste tabbladen in de browser, waarin je meerdere pagina's tegelijk kunt bekijken. Superhandig, dus dat werd snel door andere browsers overgenomen. Daarna hebben we weinig meer over de browser gehoord, al is de ontwikkeling van Opera gewoon doorgegaan.

Chromium

Een minder gebruikte, onbekende browser is natuurlijk geen slechte browser. Sinds enige tijd is Opera gebaseerd op Chromium, het hart van Google Chrome, dat 44% van de browsermarkt in handen heeft. De Opera-ontwikkelaars kunnen hun energie daardoor richten op het uiterlijk van de browser en de toegevoegde mogelijkheden. En dat lijkt goed uit te pakken.

Uitklapmenu

In Opera zitten de belangrijkste programmaonderdelen en opties in een uitklapmenu linksboven dat verschijnt als je op de grote rode O klikt.

Met de Snelkiezer richt je een startpagina in voor je browser (zie afbeelding rechts). Zo'n startpagina toont snelkoppelingen naar je favoriete websites en nieuws uit bronnen naar wens, vergelijkbaar met een startpaginadienst als Start.me.

richt je een startpagina in voor je (zie afbeelding rechts). Zo'n startpagina toont snelkoppelingen naar je favoriete websites en nieuws uit bronnen naar wens, vergelijkbaar met een startpaginadienst als Start.me. Het onderdeel Bladwijzers spreekt voor zich.

spreekt voor zich. Via Synchronisatie kun je eigen bladwijzers en door jou geopende tabbladen zien op alle apparaten waarop je Opera gebruikt.

kun je eigen bladwijzers en door jou geopende tabbladen zien op alle apparaten waarop je Opera gebruikt. Geschiedenis laat je zoeken in eerder bezochte webpagina's. Ook is er in dit menu een optie om je surfgeschiedenis te wissen.

laat je zoeken in eerder bezochte webpagina's. Ook is er in dit menu een optie om je surfgeschiedenis te wissen. Via Instellingen komen we bij de optie advertenties blokkeren ('Block Ads').

Let op : die optie staat standaard niet aangevinkt. Dat heeft een reden: de ontwikkelaars beloven dat de browser bij webpagina's met hinderlijke advertenties zal tippen dat je (alleen) bij die websites beter de adblocker kunt inschakelen. Klinkt als een aardig compromis: niet alle advertenties zomaar blokkeren, maar dit alleen suggereren bij hinderlijke advertenties. Maar de tip verscheen niet bij het bezoeken van met reclame volgehangen websites als Weeronline.nl en Voetbalzone.nl. Mogelijk werkt Opera nog aan de automatische herkenning van hinderlijke reclame. Het is op dit moment logischer de adblocker van Opera standaard ingeschakeld te hebben, als je tenminste hinderlijke banners wilt voorkomen.

komen we bij de optie advertenties blokkeren ('Block Ads'). : die optie staat standaard niet aangevinkt. Dat heeft een reden: de ontwikkelaars beloven dat de browser bij webpagina's met hinderlijke advertenties zal tippen dat je (alleen) bij die websites beter de adblocker kunt inschakelen. Klinkt als een aardig compromis: niet alle advertenties zomaar blokkeren, maar dit alleen suggereren bij hinderlijke advertenties. Maar de tip verscheen niet bij het bezoeken van met reclame volgehangen websites als Weeronline.nl en Voetbalzone.nl. Mogelijk werkt Opera nog aan de automatische herkenning van hinderlijke reclame. Het is op dit moment logischer de adblocker van Opera standaard ingeschakeld te hebben, als je tenminste hinderlijke banners wilt voorkomen. Via Thema's kun je de browser een bepaalde look and feel geven.

Advertentiefilter

Tot zover de opties in het hoofdmenu. Wil je op een bepaalde website de advertentiefilter in- of uitschakelen (zie afgebeeld Nu.nl met en zonder advertenties) dan druk je op het schildje direct naast de webadresbalk. Schakel je het adblocken voor een website uit terwijl het advertentiefilter aan staat, dan komt de website op de uitzonderingsijst (deze lijst beheer via je via de Instellingen).

Techreuzen

Op de lijst van niet te filteren websites staan opvallend genoeg Google en Facebook al ingevuld. Deze techreuzen staan bepaald niet bekend om het respecteren van de privacy van gebruikers. Besef dat het toestaan van hun advertenties ook betekent dat je ook hun trackingcookies toestaat, om jou 'passende advertenties' te kunnen tonen op basis van een gebruikersprofiel dat ze van je aanleggen (via hun cookies).

Chinese bedrijven

De adblocker laat (en dat is misschien nog merkwaardiger) ook de advertenties en cookies van de Chinese bedrijven Baidu.com en Yandex.com passeren. Mogelijk heeft dit te maken met de groep Chinese bedrijven die Opera zeggen te willen overnemen.

Hoe dan ook: alle websites op de uitzonderingslijst (nu Google, Facebook, Baidu en Yandex) zijn simpel van de lijst af te voeren.

Snelheidsverschil

De ontwikkelaars beloven dat de ingebouwde adblocker je 'veel sneller' laat surfen dan een browser met een losse adblocker. Maar in de grafiek bij hun betoog zie je dat Opera (met 5,3 seconden) een website gemiddeld 1,1 seconde sneller laadt dan Firefox met de AdBlock Plus (6,4 seconden). Dat is in onze optiek niet 'veel sneller'.

Speed Test

Opera laat de snelheidswinst door het adblocken fraai zien in het onderdeel 'Speed Test':

Klik op het schild naast de webadresbalk Klik nu op de link 'Speed Test: with and without ads'. Hierna wordt de pagina twee keer geladen en naast elkaar afgebeeld met en zonder advertenties. Daaronder staat de laadtijd voor beide pagina's in seconden. Bovenaan het scherm zie je snelheidswinst omgerekend in een percentage.

Lees ook: