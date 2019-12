Eerste indruk|Een tijdje geleden is Marktplaats gestart met 'Marktplaats Ervaringen'. Je kunt als koper en verkoper je ervaringen delen. Het doel is het handelen op Marktplaats makkelijker en betrouwbaarder maken. Werkt het beoordelingssysteem? Wij proberen het voor je uit.

Conclusie: handig behalve bij onterechte beoordeling

Handig dat Marktplaats nu ook een beoordelingssysteem heeft, 'Marktplaats Ervaringen'. Zo kun je als gebruiker een indruk krijgen van andere Marktplaatsgebruikers en bepalen of je de koop wilt sluiten. Een nadeel is wel dat je onterechte ervaringen niet kunt (laten) verwijderen.

Een beoordeling die aantoonbaar onterecht is, zou naar ons idee verwijderd moeten worden op verzoek. Het zou mooi zijn als Marktplaats hier een mogelijkheid voor inricht. We hebben Marktplaats hiernaar gevraagd, maar geen reactie gekregen.

Tip: wacht met het invullen van de beoordeling tot je tot een koop bent gekomen of ervan afziet. Zo kun je een goed oordeel geven over je hele ervaring.

Wat is 'Marktplaats Ervaringen'?

Kopers en verkopers kunnen ervaringen over het handelsgedrag van de ander delen. De ervaringen worden in de vorm van sterren zichtbaar op verschillende plekken. Het principe dat koper en verkoper elkaar beoordelen is niet nieuw. eBay heeft al langer een vergelijkbaar beoordelingssysteem.

Hoe werkt het?

Je kunt niet iedereen zomaar beoordelen. Die mogelijkheid krijg je in 2 situaties: als je 'Betaalverzoek via Marktplaats' gebruikt of wanneer je een bepaald aantal berichten uitwisselt via de chat. Per productcategorie verschilt het na hoeveel berichten je de beoordelingsmogelijkheid krijgt aangeboden. Het is (nog) niet voor iedere categorie mogelijk om je ervaringen te delen. Zo zijn bijvoorbeeld huizen en vacatures uitgesloten.

Koper en verkoper krijgen in de chatfunctie van de app een melding 'Deal gesloten? Deel je ervaringen en maak het verschil!'. Je krijgt ook een bericht hierover in 'Berichten'. Het kan zijn dat er op dat moment nog geen overeenstemming is bereikt.

Druk je op de button 'Waardeer deze koper/verkoper', dan volgen er 3 vragen waarin je je ervaring kwijt kunt. Met sterren geef je aan hoe tevreden je bent over het contact. Daarna kun je een selectie maken van positieve ervaringen en verbeterpunten. Zodra je klaar bent kun je je beoordling niet meer aanpassen en wordt deze zichtbaar als de ander ook de ervaring deelt. Als dit niet gebeurt wordt de ervaring na 2 weken geplaatst.

Marktplaats geeft op zijn website aan dat ervaringen die zijn verstuurd in principe niet meer aangepast of verwijderd kunnen worden. Zo wil Marktplaats het systeem eerlijk en betrouwbaar houden.

Praat mee

Praat mee op onze Community en deel jouw ervaringen met de 'Marktplaats Ervaringen' met andere Consumenten.

Lees meer: