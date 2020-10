Auto delen: tips en ervaringen

Heb je de (tweede) auto niet elke dag nodig? Een deelauto is een voordeliger en duurzamer alternatief. We zochten uit hoe het autodelen werkt en waar je op moet letten. En we vroegen autodelers naar hun ervaringen.

Grootste aanbieders van deelauto’s

Een auto delen kan op veel manieren:

Je deelt 1 auto samen met vrienden, familie of buren.

Of je kiest voor een auto bij een platform als SnappCar. Daar bieden 55.000 particulieren hun auto te huur aan. Je kunt er ook je eigen auto verhuren.

Ook zijn er veel bedrijven die deelauto's verhuren. Greenwheels is de grootste landelijke aanbieder met 1950 deelauto’s in 155 steden. Andere landelijke aanbieders zijn MyWheels en Witkar. Verder zijn er bedrijven die vooral deelauto’s in de grote steden aanbieden.

Een deelauto is goed voor het milieu

Een deelauto is een duurzaam alternatief voor een (tweede) auto. Dit blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving:

Bijna een derde van de autodelers doet zijn eigen auto weg of koopt geen (extra) auto.

Ze rijden 15% tot 20% minder kilometers dan toen zij nog geen auto deelden.

Hun CO2-uitstoot door autogebruik en -bezit daalde daarmee met 8% tot 13% gedaald.

Bij steeds meer aanbieders is het mogelijk om een elektrische deelauto te huren. Bij Share Now (voorheen Car2Go), SIXT share, Amber en We Drive Solar is elektrisch rijden zelfs de enige mogelijkheid.

Een deelauto reserveren

Een deelauto moet je meestal vooraf reserveren. Dit kan via de website of een app. Reserveren kan soms tot op de laatste minuut. Bij ConnectCar start de huurtermijn altijd per half en heel uur.

Huur verlengen

Wil je de auto langer huren dan gepland, dan is dat vaak geen probleem. Behalve als iemand anders dezelfde auto heeft gereserveerd. Je kunt de reservering via de app of website verlengen. Huur je via SnappCar, dan moet je eerst een verlengingsverzoek indienen.

Rit inkorten

Je kunt de rit ook inkorten, maar daar gelden regels voor. Zo mag je bij MyWheels maximaal één uur inkorten. Voor abonnees is dat 2 uur. De hele rit annuleren is ook mogelijk. Het wisselt per aanbieder tot hoe ver van tevoren dat gratis kan. Bij MyWheels kan dat tot 24 uur voor aanvang van de rit. Daarna betaal je €10 annuleringskosten.

Wat kost een deelauto?

De totale kosten per rit zijn afhankelijk van het type auto dat je huurt, het tijdstip en de dag. Stel: je huurt één keer per week (overdag en door de week) een auto voor 2 uur en rijdt 50 kilometer. Dan ben je bij MyWheels en Share Now het goedkoopste uit. Je betaalt daar per rit zo’n €19.

Op het moment dat je de auto veel langer gaat huren, worden de verschillen tussen de aanbieders groter. Niet iedere aanbieder werkt namelijk met dagtarieven. Bij SnappCar kun je goedkoper uit zijn, omdat iedere verhuurder zelf zijn tarieven bepaalt.

Als je een deelauto wilt huren, moet je rekening houden met de volgende kosten:

De eigenaar van ConnectCar, StudentCar en Witkar wilde niet aan het onderzoek meewerken. De informatie is daarom niet gecontroleerd en aangevuld.

Ben je verzekerd in een deelauto?

Bij de meeste aanbieders ben je allrisk verzekerd. Check dit van tevoren, want alleen een wettelijke aansprakelijksheidsverzekering is een te groot risico. Als je dan de auto in de prak rijdt, zijn de kosten voor jou als huurder.

Ervaringen van gebruikers

We vroegen 1400 autodelers naar hun ervaringen.

Bij 33% gaat er wel eens iets mis bij de huur van een deelauto. Dit gaat het vaakst niet goed:

De auto is niet beschikbaar op het afgesproken moment (27%)

De auto is vies (22%)

De auto heeft mankementen (22%)

De genoemde huurprijzen kloppen niet (21%)

De auto heeft een lege tank of accu (21%)

Toch zijn autodelers over het algemeen tevreden over het gebruik van een deelauto. De scores liggen vlak bij elkaar, maar de gebruikers zijn het meest te spreken over SnappCar (7,9). Gevolgd door SIXT share (7,8) en Greenwheels (7,7). Alleen ConnectCar krijgt geen ruime voldoende en scoort met een 6,6 het laagst.