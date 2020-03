Test klantenservice autoverzekeraars

Er zitten weinig verschillen in de wachttijden van de 8 autoverzekeraars. Slechts bij 1 verzekeraar hoeven we niet lang te wachten voordat we antwoord kregen op onze vraag.

De mogelijkheden om digitaal contact op te nemen verschillen. Vijf van de 8 verzekeraars zijn via sociale media te bereiken. Drie zijn helemaal niet per e-mail bereikbaar en 6 van de 8 zijn tot 21:00 te bereiken. Een verzekeraar is ook op zaterdag bereikbaar.