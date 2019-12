Vergelijker autoverzekeringen uitgebreid

Nieuws|De Autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond is vernieuwd. Het is nu mogelijk om zónder kenteken autoverzekeringen te vergelijken. Ook kun je polissen naast elkaar zetten op dekking en jaarpremie.

In de nieuwe vergelijker is direct duidelijk wat het verschil in premies is tussen WA, beperkt casco en volledig casco. De aanvullende dekkingen, zoals schadeverzekering inzittenden en rechtsbijstand, kun je in dit overzicht meenemen. Daarnaast kun je filteren op persoonlijke voorkeuren zoals: opzeggen per dag, nieuwwaarderegeling en vrije keuze in schadeherstellers.

Alle premies in de vergelijker zijn inclusief bijkomende kosten, zoals incassokosten (kosten per betaaltermijn) en administratie of beheer. Vergelijk je via de website van autoverzekeraars, dan worden die extra kosten soms nog naast de premies gerekend.

Regelmatig vergelijking

Vanwege de enorme premieverschillen en tussentijdse prijsverhogingen is het verstandig regelmatig prijzen te vergelijken.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Voor de Autoverzekeringvergelijker werkt de Consumentenbond samen met Pricewise.