Testresultaat energiemeters

Wij testten 6 energiemeters door het energiegebruik van een gloeilamp, spaarlamp, magnetron en waterkoken te meten. De prijzen van de slimme meters lopen uiteen van €10 tot €26.

Handleiding energiemeters

Voor het instellen van de slimme meters heb je de handleiding wel nodig, maar helaas zijn deze niet allemaal even duidelijk. Zo waren de lettertjes in de handleiding van de energiemeter van Profile Comfort zo klein dan we ze onder het kopieerapparaat hebben moeten vergroten. Maar zelfs als de lettertjes van de handleiding groot genoeg zijn is het instellen van de apparaatjes nog niet altijd even eenvoudig.

LCD-scherm energiemeters

De meeste energiemeters hebben een lcd-schermpje met duidelijke informatie erop in leesbare cijfers. Ook de eenheden, zoals € en kWh, staan erop, maar die zijn wel erg klein.

Hema energiemeter 81010621

Hema, €12,50

Meetbereik: 40 tot 3000 watt.

Pluspunten:

Meet ook wattages onder de 40 watt.

Lage prijs.

Minpunten:

Bediening en knoppen niet zo duidelijk;

Meet de waterkoker minder nauwkeurig.

Een identiek apparaat is te koop bij Praxis: Elro M12 voor €20 met een minimaal vermogen van 15 watt.

Brennenstuhl EM230

Hornbach, €17

Meetbereik: 1 tot 2300 watt.

Pluspunten:

Veel functies.

Minpunten:

Bediening en knoppen niet zo duidelijk;

Meet magnetron minder nauwkeurig;

Als maximale stroomsterkte wordt zowel 10 als 16 ampère opgegeven. Dit is onduidelijk.

Werkt op 2 batterijen. Vreemd, want het apparaat moet in het stopcontact.

Voltcraft Energy Check 3000

Conrad Electronics, €26

Meetbereik: 1,5 tot 3000 watt.

Pluspunten:

Nauwkeurig bij kleine vermogens.

Minpunten:

Bediening en knoppen zijn niet erg duidelijk;

Meet magnetron minder nauwkeurig;

Geen Nederlandse handleiding;

Relatief hoge prijs.

Profile Comfort PCF600

Hornbach, €10

Meetbereik: 5 tot 3680 watt.

Pluspunten:

Lage prijs.

Minpunten:

Bediening en knoppen niet zo duidelijk;

Onleesbare kleine letters in de handleiding;

Kan geen klein vermogen vaststellen;

Meet spaarlamp, gloeilamp en magnetron minder nauwkeurig.

Cresta RCE 1106

Gamma, €10

Meetbereik: 7 tot 4416 watt.

Pluspunten:

Lage prijs.

Minpunten:

Bediening en knoppen zijn niet zo duidelijk;

Handleiding zegt niet hoe je een meting moet uitvoeren;

Kan geen klein vermogen vaststellen;

Meet spaarlamp en magnetron minder nauwkeurig.

Velleman NETBSEM2

BCC, €15

Meetbereik: 5 tot 3600

Pluspunten:

Veel functies.

Minpunten:

Bediening en knoppen zijn niet zo duidelijk;

Handleiding zegt niet hoe je een meting uitvoert;

Kan geen klein vermogen vaststellen;

Meet spaarlamp, gloeilamp en waterkoker minder nauwkeurig.

Werkt op 2 batterijen. Vreemd, omdat de energiemeter in het stopcontact moet.

Hoe kun je een energiemeter het beste gebruiken?

Ontmasker ongemerkte verbruikers, zoals opladers van mobiele ict-, audio-, en videoapparatuur, elektrische tandenborstels, draadloos gereedschap, scheerapparaten, babyfoons en kruimeldieven. Deze blijven vaak in het stopcontact zitten, zelfs als het apparaat al is opgeladen.

Andere energielsurpers zijn decoders, routers en keukenboilers. Hierop is het lastig besparen, maar door te weten wat ze verbruiken, zou je kunnen besluiten om op een zuiniger apparaat over te stappen.

Houd met een energiemeter bij hoeveel energie bepaalde apparaten gebruiken en bepaal zo hoe je energie kunt besparen. Je kunt ook geld besparen door over te stappen naar een andere energieleverancier. Vergelijk verschillende energieleveranciers met de Energievergelijker en stap meteen over. Je kunt honderden euro's per jaar besparen.

Wat zijn energiemeters?

Met een energiemeter kun je het energiegebruik in huis per apparaat meten. De laatste tijd schermen veel energieleveranciers met het gebruik van een 'slimme meter', maar zelf een energiemeter aanschaffen om energiegebruik te meten en energie te besparen kan ook.

Slimme meter?

Een slimme meter is een gewone digitale energiemeter met daarin een communicatiemodule, die de meetgegevens verzendt van de woning naar de netbeheerder of energieleverancier. Sommige slimme meters hebben ook de functionaliteit om te schakelen: zij kunnen de hoeveelheid stroom beperken of helemaal afsluiten.

Energieleveranciers laten weten dat consumenten met hun slimme meter heel eenvoudig kunnen aflezen wat de energieslurpers in huis zijn en dat zij zo kunnen zien hoe je energie kunt besparen. Dat maakt de slimme meters controversieel, want de energiegegevens van consumenten zijn privacygevoelig. Zo kun je eruit aflezen wanneer iemand wel of niet thuis is en uit hoeveel mensen het huishouden ongeveer bestaat. De Consumentenbond zette dan ook zo haar vraagtekens bij het gebruik van een slimme meter, maar dankzij onze lobby is er een aantal afspraken gemaakt:

Je mag de slimme meter weigeren. Deze is namelijk niet verplicht.

De privacy en veiligheid van je gegevens is nu beter gewaarborgd.

Leveranciers krijgen niet standaard elke dag je gegevens.

Netbeheerders krijgen niet standaard van elk kwartier de elektriciteitsgegevens en niet van elk uur de gasstanden.

Je kunt er op elk moment voor kiezen om de communicatie stop te zetten. De meter werkt dan als een gewone digitale elektriciteit- of gasmeter.

Je bepaalt zelf wat de frequentie is van uitlezen van de meter.

Energiemeters

Een slimme meter is niet per se nodig, want er zijn tegenwoordig ook energiemeters te koop waarmee je het energiegebruik per apparaat kunt meten. De energiemeters werken over het algemeen eenvoudig: je steekt ze in het stopcontact en stopt er daarna de stekker van het apparaat in.

Functies energiemeters

De energiemeters meten:

Frequentie. De wisselspanning uit het stopcontact. Deze heb je niet nodig voor het meten van energiegebruik.

Minimum- en maximumvermogen. Bij veel apparaten is het energiegebruik niet constant. Deze functie geeft het hoogste en laagste vermogen van de cyclus aan.

Powerfactor. Verschil tussen het schijnbare en werkelijke vermogen. Hier kan een consument niet zo veel mee.

Spanning. Het voltage van het apparaat. Voor het monitoren van het energiegebruik is deze functie niet nodig.

Stroomsterkte. De elektrische stroom in ampères. De energiemeters gebruiken deze functie om het stroomverbruik uit te rekenen.

Vermogen: het wattage van het apparaat.

Wij testten 6 energiemeters. Wij testten het stroomgebruik van een gloeilamp, spaarlamp, magnetron en waterkoker. Zie de tab 'Testresultaat energiemeters'.