Browsen zonder sporen na te laten

In elke browser kun je de lijst met bezochte websites wissen. En je kunt de geschiedenis ook automatisch wissen als je een browser afsluit. Je verwijdert de geschiedenis om je privacy te beschermen, of ruimte vrij te maken op je computer.

Browsen zonder geschiedenis (privémodus)

Je kunt je browsegeschiedenis handmatig of automatisch wissen (zie ons stappenplan verderop). Maar je kunt de browser ook omschakelen naar een stand waarin de browser helemaal geen geschiedenis opslaat. Dan is achteraf wissen niet nodig. Dit heet ook wel de privémodus of incognitomodus.

Hoe schakel je jouw browser om naar deze stand?

In Chrome via: Instellingen (rechtsboven) > Nieuw incognitovenster

In Firefox via: Instellingen (rechtsboven) > Nieuw Privévenster

In Edge via: Instellingen (rechtsboven) > Nieuw InPrivate-venster

In Safari via: 'Archief' (linksboven) > Nieuw privévenster

Let op: gedownloade bestanden zoals foto's, video's en tekstdocumenten zie je in de meeste gevallen niet in de downloadgeschiedenis. Maar deze worden wel op de computer bewaard.

Zo wis je de browsegeschiedenis

De pc compleet wissen

Wil je een pc verkopen, bijvoorbeeld aan een vriend of via Marktplaats? Dan is alleen de browsegeschiedenis wissen en de 'Mijn documenten map' leegmaken niet voldoende om je privacy te waarborgen. Programma's zetten namelijk allerlei bestanden op je pc waar veel persoonlijke informatie in staat.

In het dossier Laptops vind je uitgebreide instructies om de complete harde schijf van je pc te wissen.