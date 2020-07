De beste privacytools

Browser: Firefox

De meeste mensen surfen met Google Chrome. Voor je privacy kun je beter een andere browser installeren, ook op je mobiel. Firefox combineert privacyvriendelijke instellingen met bedieningsgemak en uitbreidingsmogelijkheden via addons.

Firefox is opensource. Iedereen mag de programmacode checken. De browser is dus niet van een ‘tech-reus’ die veel geld verdient met advertenties, zoals Google en Microsoft.

Een adblocker die advertentiecookies tegenhoudt is ingebouwd. Je moet hem alleen even aanzetten:

Klik op de 3 horizontale streepjes bovenin > Opties > Privacy & Beveiliging. Kies bij Bescherming tegen volgen voor Streng.

Nieuw in Firefox is het menu Privacybeschermingen. Daarin vind je een wachtwoordmanager voor je apparaten, maar ook een hulpmiddel om te controleren of je wachtwoorden al eens zijn gelekt.

Je kunt Firefox downloaden van mozilla.org/nl.

Tip: een losse adblocker is nóg beter

De geïntegreerde adblocker in Firefox zet je simpelweg aan of uit. Met een losse adblocker heb je wat meer mogelijkheden en blokkeer je meer reclame en advertentiecookies.

Je installeert een adblocker als uitbreiding op je browser. Lees ook onze test adblockers.

Zoekmachine: Startpage & DuckDuckGo

Google geeft antwoord op bijna al je zoekvragen. De keerzijde is dat Google alles opslaat wat je op internet doet. Hetzelfde geldt voor Bing van Microsoft.

Startpage.com biedt meer privacy bij het zoeken. Daarmee gebruik je de zoekmachine Google, maar dan via een omweg. Daardoor kan Google je zoekvraag niet registeren.

Met DuckDuckGo.com zoek je helemaal zonder Google. Hij geeft wel minder goede zoekresultaten, omdat hij met zoekmachine Bing werkt. Dit blijkt uit een test voor de Digitaalgids van maart/april 2020.

Tip: standaard zoekmachine aanpassen

Met DuckDuckGo.com of Startpage.com pas je makkelijk de standaard zoekmachine van je browser aan. Ga naar de site. Dan verschijnt de optie om de zoekmachine aan je browser toe te voegen.

Let op: In browsers op je telefoon of tablet kun je de standaard zoekmachine wel veranderen in DuckDuckGo, maar niet in Startpage.com.

Wachtwoordmanager: Bitwarden

Met een wachtwoordmanager gebruik je veilige en ingewikkelde wachtwoorden je op je telefoon, tablet en computer, zonder dat je ze hoeft te onthouden. De wachtwoordmanager vult ze voor je in op al je apparaten. Je moet alleen het hoofdwachtwoord onthouden.

Een goede gratis tool is Bitwarden. Met sommige andere, betaalde, wachtwoordmanagers heb je meer mogelijkheden. Zo stel je een noodtoegang in voor vrienden en familie, mocht je zelf niet meer je wachtwoorden kunnen beheren.

Lees ook onze test wachtwoordmanagers.

VPN: ProtonVPN

Een VPN (Virtual Private Network) laat je veiliger en anoniemer internetten, omdat de VPN-aanbieder al je internetverkeer versleutelt én omleidt via zijn server. Websites die je bezoekt, zien daardoor niet je persoonlijke IP-adres. We hebben recentelijk geen VPN-aanbieders getest, maar we zijn al een tijdje een tevreden gebruiker van het Zwitserse ProtonVPN.

Het gratis ProtonVPN-abonnement heeft geen datalimiet, maar beperkt de snelheid en werkt op 1 apparaat. Met een betaald abonnement vanaf €4 per maand heb je meer snelheid, op meer apparaten en kies je uit servers in meer landen.

Zie ook: Voordelen van een VPN en Hoe kies je een VPN-provider.

Messenger: Signal

WhatsApp is een veilige messenger-app. Alle ‘appjes’ tussen 2 of meer mensen zijn versleuteld door de software op je toestel. Zo kunnen bijvoorbeeld heackers en overheden ze niet lezen. Zelfs Facebook, de eigenaar van WhatsApp, kan de berichten niet inzien.

Toch ziet Facebook wel wie met wie communiceert. Ook sluit ze reclame in WhatsApp in de toekomst niet uit.

De berichten-app Signal is net zo veilig, maar is ontwikkeld zonder winstoogmerk. Signal werkt ook op gewone pc’s met de Signal Desktop app, maar dan moet de telefoon wel in de buurt zijn.

Lees ook: Signal, goed alternatief voor WhatsApp.

E-mail: Protonmail

Op Gmail.com en Outlook.com maak je simpel een gratis e-mailaccount aan. Maar je kunt dan reclame verwachten die is afgestemd op je internetgedrag. Voor je privacy is het beter om een gratis e-mailadres aan te maken bij het Zwitserse Protonmail, van hetzelfde bedrijf dat ProtonVPN aanbiedt.

De postbus van Protonmail is slechts 500 MB groot. Bij Microsoft en Google krijg je vele malen meer. Ook kun je de berichtteksten niet doorzoeken, maar wel de onderwerpregels. Toch is het een interessante optie voor je meest persoonlijke berichten.

