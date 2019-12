Apple iPhone met iOS

Apple waarborgt de kwaliteit, veiligheid en goede zeden van zijn besturingssysteem met een strikt regime. Dat beperkt wel de mogelijkheden voor gebruikers en app-makers. Dit moet je weten over iOS.

Bediening van een iPhone

iOS beginscherm

Het startscherm op een iPhone met iOS is van linksboven naar rechtsonder te vullen met:

Apps

Snelkoppelingen naar webpagina’s

naar webpagina’s Mappen waarin je groepjes van een of meerdere van bovenstaande items maakt

Onderaan ieder beginscherm staat een rij met apps die op ieder beginscherm terugkomt. Het is mogelijk om meerdere startschermen te hebben. Door naar links en rechts te vegen, blader je door de verschillende schermen.

Links van het beginscherm staan jouw widgets in de Vandaag-weergave. Widgets tonen informatie uit apps zonder die apps te openen, zoals het weerbericht.

iOS statusbalk en bedieningspaneel

Op het startscherm en tijdens het gebruik van apps staat bovenaan het scherm een statusbalk met de tijd en statussymbolen. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag voor het berichtencentrum met de meldingen van apps.

In het bedieningspaneel staan de belangrijkste instellingen en bedieningstoetsen. Veeg vanaf rechtsboven naar beneden om het bedieningspaneel te openen. Op een iPhone met thuisknop veeg je hiervoor vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

iOS knoppen

Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om naar het beginscherm te gaan. Op een iPhone met thuisknop druk je hiervoor op de fysieke thuisknop onder het scherm.

Als je omhoog veegt en daarna je vinger pauzeert, verschijnt de appkiezer. Hier kun je schakelen tussen de meest recent gebruikte apps. Het is ook mogelijk om langs de onderkant van het scherm te vegen om tussen apps te wisselen. Op een iPhone met thuisknop moet je 2 keer de knop indrukken voor de appkiezer.

Aan de zijkant van de iPhone zitten volumeknoppen en een schakelaar voor het belsignaal. Aan de andere zijkant zit een multifunctionele zijknop voor onder andere spraakassistent Siri en toegankelijkheidsvoorzieningen.

Apps in iOS

Op een iPhone staan bij aankoop al apps voor e-mail, telefonie, berichten, internetten en kaarten. Telkens wanneer je op een e-mailadres, telefoonnummer, link of adres klikt, openen die standaardapps. Dat is niet aan te passen.

Je kunt ook zelf apps downloaden, maar alleen uit de Apple App Store. Het is niet mogelijk om apps buiten die winkel om te installeren en Apple staat geen andere appwinkels toe. Op die manier houdt Apple grip op de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de apps.

Apps kunnen om allerlei reden geweigerd worden uit de App Store, bijvoorbeeld vanwege onjuiste medische informatie, racisme, pornografie en kleingeestig commentaar op religie.

Apple iOS privacy

Op een iPhone zijn relatief veel mogelijkheden om zelf in te stellen welke informatie je wel of niet deelt met Apple en andere bedrijven.

Apple verklaart jouw privacy te respecteren. De grootste inkomstenbron van Apple is de verkoop van iPhone-toestellen. Daarom heeft het bedrijf geen noodzaak om te verdienen aan jouw persoonsgegevens.

Hoewel het aannemelijk is dat Apple privacy-vriendelijker is dan Google, het bedrijf achter Android, verzamelt ook Apple allerlei informatie over zijn gebruikers.

Apple iPhone updaten

Apple zegt naar eigen goeddunken iOS-software-updates te leveren. Ze beloven dus niets. In het verleden werden Applesmartphones minimaal 4 jaar bijgewerkt naar de nieuwste versie, maar dat geeft natuurlijk geen garanties voor de toekomst.

iOS-updates kunnen een langere gebruiksduur, veiligheidsverbeteringen, foutoplossingen en/of nieuwe functies bevatten. Mogelijk bevatten ze niet alle functies van de voorgaande softwareversies.

Kies altijd voor een iPhone met de nieuwste iOS-versie. Vergelijk smartphones en bekijk welke iOS-versie ieder toestel heeft. Winkeliers vermelden soms onterecht de oudere versie waarmee de smartphone is uitgebracht – wij vermelden de hoogst mogelijke versie met een software-update.

Diensten gebonden aan iOS

Het besturingssysteem iOS hangt samen met de andere diensten van Apple. Denk aan:

synchronisatie van gegevens tussen meerdere apparaten;

van gegevens tussen meerdere apparaten; opslag van documenten en foto's;

e-mail, agenda en adresboek;

een eigen streaming muziekdienst;

muziekdienst; reservekopieën in de cloud maken;

maken; de App Store met allerlei apps.

De maker van het besturingssysteem bepaalt voor een deel je keus voor een smartphone. Gebruik je al diensten of apparaten van Apple? Dan past een iPhone daar prima bij. Maar misschien vertrouw je je gegevens liever toe aan Google.

Producten compatibel met iOS

Er zijn allerlei producten die goed samengaan met iOS, zoals ‘slimme’ HomeKit-apparaten, Apple CarPlay op je dashboard, draadloze AirPlay-luidsprekers, een Apple TV-mediabox en het Apple Watch-horloge.

iOS of Android?

Twijfel je na het lezen van dit artikel en het artikel ‘Wat is Android?’ nog tussen iOS en Android? Er is geen foute keuze, want beide systemen kunnen grotendeels hetzelfde.

Je kunt dan verder lezen in de artikelen Android of iOS-telefoon (pdf, alleen voor leden) en Android of Apple? (pdf, alleen voor leden).

Verder vind je in het eerste artikel een vergelijking van de meegeleverde apps en ontdek je van 3 gebruikers waarom zij voor hun telefoon kozen.

Smartphones met iOS

Je kunt kiezen uit een handjevol Apple iPhone-modellen, want geen enkele andere fabrikant maakt smartphones met iOS. Voor minder dan €300 vind je sowieso geen nieuwe iPhone.

In onze testresultaten kun je smartphones vergelijken met iOS.

