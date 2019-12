Veel voor weinig

Smartphones zijn te koop vanaf zo’n €100 en de prijzen lopen op tot meer dan €1000. Huawei is een merk dat doorgaans grootse specificaties levert voor een relatief beperkt bedrag. Dat is bij deze Huawei P20 Lite niet anders. Het toestel ziet er goed uit en voelt goed aan. Het scherm is groot, scherp en werkt prettig.

Maar dat is de buitenkant. Het verschil met toptoestellen zie je waarschijnlijk het meeste terug in de camera. Die is heel aardig, maar blijft achter in vergelijking met smartphones zoals de Samsung Galaxy S9 en de iPhone 8. Ook is het de vraag hoe lang dit toestel updates blijft krijgen.

Wanneer dit toestel volledig getest is, kun je in de vergelijker de testresultaten van de Huawei P20 Lite vinden. Geef je liever nog wat minder uit? Bekijk dan ook de beste goedkope smartphones.

Groot scherm op een goedkopere smartphone

In 2017 zagen we veel topmodellen op de markt verschijnen met een scherm zo groot als de voorkant van het toestel. Minder fysieke knoppen en meer scherm lijkt de nieuwste trend. 2018 bevestigt dat.

Veel goedkopere modellen, zogenaamde ‘mid-range’ modellen, hebben nu ook zo’n groot scherm op een kleiner toestel. Zo ook de P20 Lite. Het scherm heeft een diameter van 5,84 inch, dat staat gelijk aan 14,8 centimeter. Of dit toestel ook uit je broekzak kan vallen zonder schade aan het scherm is nog de vraag, dat zal onze valtest moeten uitwijzen.

Inkeping in het scherm

Om het scherm zo groot mogelijk te maken moet de fabrikant zoveel mogelijk ruimte van de voorkant van het toestel gebruiken. Daarom heeft de Huawei P20 Lite een kleine inkeping aan de bovenkant van het scherm. In die inkeping zitten de camera en luidspreker.

Op het eerste gezicht kan zo’n inkeping er een beetje vreemd uitzien, maar het went snel. Veel smartphone fabrikanten passen een vet-werende laag toe op het scherm. Dat lijkt deze Huawei niet te hebben. Binnen korte tijd staat hij vol met vingerafdrukken.

iPhone X lookalike

Het grote scherm, de inkeping in het scherm en de glazen achterkant met dubbele camera zorgen ervoor dat de Huawei P20 Lite wel een beetje op de iPhone X lijkt. Dat heeft Huawei vast niet per ongeluk gedaan. Deze kenmerken geven de P20 Lite wel een strak en modern uiterlijk.

Ook de eigen software van Huawei lijkt een beetje op de software van een iPhone. Standaard verschijnen alle Apps op je hoofdscherm en is er geen aparte knop voor al je apps, net zoals bij de iPhone. In de instellingen is dit wel naar wens aan te passen.

Ontgrendelen met je gezicht

De Huawei P20 Lite is te ontgrendelen via gezichtsherkenning. Dat werkt heel snel en prettig, maar het is helaas niet de meest veilige oplossing. Ook Huawei zelf geeft aan dat het gezicht van iemand die op je lijkt de telefoon mogelijk kan ontgrendelen. Voor goede beveiliging van je toestel kun je beter gewoon de vingerafdrukscanner, of nog beter, een code gebruiken.

Camera

Op de achterzijde van het toestel zitten 2 cameralenzen. Een van 16 megapixels en een van 2 megapixels. De tweede camera wordt gebruikt om de kwaliteit van de foto’s met slimme software te verbeteren. Optisch zoomen is met deze camera dus niet mogelijk.

De kwaliteit van de foto’s is aardig, al gaat die kwaliteit wel vrij snel achteruit wanneer je gaat inzoomen of uitprinten. Helaas steekt de camera ietsje uit de behuizing, waardoor de telefoon een beetje wiebelt als hij op een tafel ligt.

Geheugen en geluid

Het interne geheugen van de P20 Lite is lekker groot. De smartphone heeft 64 gigabyte aan geheugen, waarvan je ruim 51 gigabyte zelf kunt vullen. Daarnaast is er ook ruimte voor een extra geheugenkaartje.

De speakers kunnen, voor een smartphone, vrij goed muziek afspelen. Voor het opladen van de telefoon gebruik je de usb-c ingang, maar de P20 Lite heeft daarnaast ook een 3.5 mm ingang voor oordopjes of een hoofdtelefoon.

Voorwaarden en privacy

Wanneer je de P20 Lite in gebruik neemt moet je eerst de licentieovereenkomst accepteren, naast voorwaarden van Google. De telefoon is anders niet te gebruiken. Daarmee stem je ook gelijk in met het privacybeleid. Huawei verzamelt gegevens zoals naam, e-mailadres, leeftijd, apparaat-id en locatiegegevens.

Die gegevens worden volgens Huawei niet doorverkocht, maar de gegevens kunnen wel gebruikt worden om een ‘gepersonaliseerde gebruikerservaring’ te geven en kunnen voor sommige doeleinden gedeeld worden met ‘Huawei-partners’ en ‘samenwerkingspartners’. Daarnaast vraagt Huawei via allerlei andere apps naar extra informatie. Bijvoorbeeld wanneer je de voorgeïnstalleerde Huawei gezondheids- of backup-app start.

‘Top apps’

Opvallend is de map ‘Top apps’. In deze map zitten na installatie direct de apps van Instagram, Booking.com, Ebay en Netflix. Huawei vraagt bij het openen van de map gelijk toestemming om apparaat-, systeem- en gebruiksgegevens te verzamelen. Daarnaast wil de map je Google Advertising ID gebruiken en deze delen met derden. Dat lijkt ons allemaal vrij overdreven voor het verkrijgen van een aanbeveling die mogelijk gesponsord is. Let dus goed op wat je accepteert. De apps zijn gelukkig wel te verwijderen.

Updaten

De Huawei P20 Lite draait op het moment van schrijven op Android 8.0. Een Android versie die al vele maanden geleden is uitgebracht. De laatste beveiligingspatch is van februari 2018. Huawei blijkt lang niet altijd zijn smartphones goed te updaten. De toestellen van Huawei die wij recent getest hebben krijgen vaak al snel geen grote updates meer.

