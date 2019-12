Conclusie

De Huawei P9 Lite is een zeer aantrekkelijke smartphone voor €300. Het toestel is trendy, slank en heeft een luxe uitziende aluminium rand. Daarnaast is de telefoon voorzien van een prachtig full-hd scherm en een handige vingerafdrukscanner om de boel te beveiligen. De dagelijkse apps kan dit toestel makkelijk aan. Bovendien zit er een grote batterij in van 3000 mAh om de dag mee door te komen.

Het grootste minpunt van het toestel is de software. De software die Huawei meelevert komt gedateerd over en is erg aanwezig. Bovendien staan er standaard een heleboel apps geïnstalleerd die je misschien helemaal niet wilt. Gelukkig vertraagt dit het toestel niet.

Ontwerp

De P9 Lite is, in tegenstelling tot de Huawei P9, niet volledig uit aluminium vervaardigd. Aan de achterkant vinden we gewoon plastic. Wel is de camera, net als bij de P9, bedekt met een glazen strip. Samen met de aluminium rand en de geslepen randen geeft dat het toestel toch een aardig luxe gevoel. De afwerking van alle poorten en naden is ook erg netjes. Het toestel voelt verder stevig aan en ligt lekker in de hand. Net als de P9 is dit dan ook een goed vormgegeven toestel.

Vingerafdrukscanner

Bijzonder is dat Huawei de P9 Lite voor het eerst een vingerafdrukscanner heeft meegegeven. De P9 heeft dat uiteraard ook, maar in de versie van vorig jaar zat die nog niet. Hoewel de scanner net iets langzamer is dan op de P9, is het een welkome toevoeging. Met de scanner is je toestel beter beveiligd en geeft het meer gebruiksgemak. Zo kun je ook apps beveiligen, zodat alleen jij toegang hebt tot die app.

Scherm

Nog een pluspunt van de P9 Lite is het scherm. Het model van vorig jaar moest het nog doen met een 720p-scherm. De pixeldichtheid kwam bij dat toestel uit op 294 pixels per inch. Dat zijn er al aardig wat, maar bij het nieuwe toestel is dat opgekrikt naar 424 pixels per inch. Het full-hd scherm geeft beelden dan ook goed scherp weer die vanuit iedere hoek goed te bekijken zijn. Kleuren zijn mooi en ook de helderheid is in orde.

Camera

Er zit geen dubbele camera in de P9 Lite zoals dat wel bij de P9 het geval is. In plaats daarvan vinden we een enkele 13 megapixel camera aan de achterkant met flitser. Deze camera maakt prima foto's overdag, maar presteert wat minder bij weinig licht. 's Avonds bevatten foto's dan ook wat meer ruis. Desondanks is dit gewoon een prima camera om het merendeel van je foto's te schieten. De P9 heeft van de 2 wel de beste camera.

Aan de binnenkant

De grootste verschillen met de duurdere Huawai P9 zitten van binnen. De P9 Lite heeft net wat mindere onderdelen gekregen. Bijvoorbeeld 16 GB geheugen in plaats van 32 GB, een iets minder snelle processor en een oudere wifi-antenne. Toch merk je hier bij het meeste gebruik weinig van. Het werkgeheugen (3 GB) van beide toestellen is wel gelijk. Ben je geen intensieve smartphonegebruiker en draai je niet heel veel zware apps, dan kun je dus ook prima uit de voeten met deze Lite-versie.

Dual of single-sim?

Wel moet je even opletten welk model je koopt. In de losse verkoop wordt de P9 Lite verkocht met dual-sim mogelijkheid. Met dat model kun je dus 2 simkaarten gebruiken, bijvoorbeeld je privénummer en je werknummer. Je plaatst de tweede simkaart waar normaal het geheugenkaartje wordt geplaatst. Gebruik je 2 simkaarten dan kun je helaas dus niet het geheugen uitbreiden.

Koop je het toestel in combinatie met een abonnement, dan krijg je de single-sim-versie. Dat toestel kun je dus maar met 1 telefoonnummer gebruiken.

Software

Over de software zijn we iets minder te spreken. De EMUI-schil die Huawei over Android heen legt is erg aanwezig. Hoewel het de boel niet vertraagt, prefereren wij altijd een kale Android-versie omdat dit het fijnste werkt. Zo kunnen mensen zelf kiezen wat ze willen installeren. Over de software zelf zijn we ook niet heel enthousiast: bepaalde icoontjes en kleuren zien er oubollig uit en sommige doen te veel denken aan de iPhone. Wat dat betreft is het ook niet echt origineel.

Een ander punt om rekening mee te houden bij de aanschaf van dit toestel, is dat je niet de beschikking hebt over de app-la van Android. Dit is het icoontje waar je al je apps onder terugvindt. In plaats daarvan komen al je apps op de beginschermen terecht.

Het toestel draait op Android 6, de laatste versie van Google's besturingssysteem. Hoelang het toestel ondersteund zal worden is helaas een raadsel. Huawei doet daar verder geen uitspraken over en is daar niet de enige in: de meeste smartphonefabrikanten zijn vaag over software-updates.

