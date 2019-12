Huawei P30 Pro (256 GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Huawei P30 Pro heeft drie camera’s en een enorm zoombereik. De telelens staat met behulp van een spiegeltje namelijk haaks op de sensor. Normaal beperkt de smartphonedikte de maximale afstand tussen die twee. De software verpest het enigszins voor dit veelbelovende staaltje techniek, want veel foto’s hebben een sterke kleurtint. Deze smartphone heeft een langgerekt scherm. Dat beslaat bijna de gehele voorkant. De vingerafdruksensor zit áchter het scherm, de camera zit in een druppelvormige uitsparing en een oor-luidspreker ontbreekt. Wat je gesprekspartner zegt, wordt hoorbaar door een trillend scherm. De schermresolutie is lager dan op andere topsmartphones.