HUAWEI P8 lite 2017 - Midnight Black

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Huaway P8 Lite is een fijn toestel met een zeer goed krasbestendig scherm evenals de behuizing die hier goed tegen bestand is. Het is een goed betaalbaar toestel dat vrijwel compleet is. Zo heeft het een vingerafdrukscanner, ruimte voor twee simkaarten en een helder, goed in de hand liggend scherm. Een nadeel is de camera; de kwaliteit van de foto’s bij weinig licht is matig, met inzoomen krijg je niet de gewenste scherpte en ook verdere functies met de camera laten te wensen over. De batterijduur is gemiddeld