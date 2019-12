Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Motorola moto g⁷ (g7) is een smartphone met Android. Het scherm heeft een diagonaal van 15,8 cm (6,2 inch). De opslagcapaciteit is 64 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 4G+ LTE Advanced-netwerken. Er is ruimte voor twee simkaarten. Bekijk de winkelprijzen verderop om deze smartphone te kopen.