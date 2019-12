Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Xperia X was in 2016 Sony’s vlaggenschip. Het toestel heeft een gemiddelde batterijduur en een heel mooi beeldscherm. De fotokwaliteit van de primaire camera is iets slechter dan bij eerdere Sony topsmartphones. De beeldstabilisatie levert fraaie filmbeelden, maar bij zware belasting wordt hij warm en kan hij de cameratoepassing stoppen. De Sony Xperia X is makkelijk in gebruik, vooral door het zeer goede aanraakscherm.