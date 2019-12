Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Xperia XZ1 is een goed toestel dat op bijna elk testonderdeel hoog scoort. De 4 hoeken zijn niet afgerond maar haaks, waardoor de smartphone er strak uit ziet. Het is een vrij licht model (155 gram) met een helder en redelijk kraswerend scherm en een opslagcapaciteit van 64 GB. Welke uit te breiden is met een geheugenkaart van maximaal 256 gigabyte. Het toestel beschikt over een vingerafdrukscanner die op een vrij ongebruikelijke, maar erg handige plek zit: in de startknop aan de rechterkant. De smartphone draait op Android. In vergelijking met andere toestellen is de batterij wel vrij snel leeg.