Magic Motion Control

LG Magic Motion Remote Control: wat is het?

De LG Magic Motion Remote Control is een speciale afstandsbediening voor de Smart TV internetdiensten van LG. Door te wijzen beweeg je een cursor rechtstreeks over het beeldscherm. Je richt de afstandsbediening gewoon op het punt waar je wilt zijn en klikt die optie vervolgens aan. De bediening lijkt op die van een muis of de controller van de Nintendo Wii. Verder kun je er ook gewoon mee zappen en bijvoorbeeld het geluid regelen.



De LG Magic Motion Remote Control heeft knoppen:

Aan-uit knop;

Home-knop om direct naar het hoofdmenu te gaan;

Een viertal pijltjestoetsen;

Een aparte OK-knop in het midden daarvan;

Volume harder/zachter;

Programma op/neer;

Een mute-knop.

De LG Magic Motion Remote Control is een accessoire voor Smart TV televisies van LG. Smart TV geeft toegang tot internetdiensten als YouTube of Twitter via allerlei apps. De afstandsbediening is te gebruiken met de volgende LG tv-series:

LW950S

LW770S

LW650S

LW570S

LW5500

LV5500

LV375S

PZ950S

PZ570

Is de LG Magic Motion Remote Control een fijn alternatief voor de standaard afstandsbediening? Lees de review

LG Magic Motion Remote Control: review

Veel nieuwe tv's zijn direct aan te sluiten op internet. Bijvoorbeeld om YouTube te kijken en Uitzending Gemist. Maar zoekteksten invoeren om dat ene YouTube-filmpje te vinden, gaat langzaam en is erg onhandig met een normale afstandsbediening. Met de Magic Motion Remote Control bedien je een LG tv door te wijzen op het beeldscherm. Werkt dat?

Bedienen door beweging

J e bedient de tv door te bewegen met de afstandsbediening. Je richt een cursor op de plek van het scherm waar je wilt zijn door de afstandsbediening daarop te mikken, vergelijkbaar met hoe je de Nintendo Wii bedient. Klik op het plaatje hieronder om te zien hoe dat werkt.

Met de LG Magic Motion Remote Control is het makkelijker om te navigeren in een menu. Ook het invoeren van tekst gaat vlotter. Zo kun je sneller in YouTube zoeken naar leuke filmpjes. Je selecteert een letter op het toetsenbord op het scherm, drukt op OK en je beweegt naar de volgende letter. Met een gewone afstandsbediening moet je daar steeds de pijltjestoetsen voor gebruiken.

Geen knoppen meer nodig

De Magic Motion Remote Control is een volwaardige vervanger van de standaard LG-afstandsbediening. Alle functies van de tv zijn te bedienen via menu's op het scherm, bijvoorbeeld Teletekst. Knoppen zijn vrijwel niet meer nodig en daarmee je normale afstandsbediening ook niet.

Goed mikken

Het bedienen van de cursor op het scherm gaat makkelijker met de Magic Motion Remote Control dan met de gewone afstandsbediening. Groot nadeel is wel dat de cursor niet echt 'vastzit' aan waar je mikt met de Magic Remote: de cursor wil nogal eens verlopen. Gevolg is dat je met de Magic Remote soms al op de rechterbovenhoek van het scherm wijst, terwijl de cursor nog pas halverwege het scherm is. Dit werkt niet prettig: je moet je krampachtig bewegen om de cursor toch op de gewenste plek te krijgen.

Conclusie

De LG Magic Motion Remote Control is een volwaardige vervanger van de standaard LG afstandsbediening. Het bedienen van een cursor op het scherm door middel van beweging met de afstandsbediening gaat een stuk sneller dan met de pijltjestoetsen. Met de 7 knoppen die er wel op zitten kun je prima zappen en het volume aanpassen. Bedienen van de cursor is niet altijd even prettig want niet altijd even precies.

NB: de Magic Motion Remote Control werkt alleen met LG tv's met SmartTV (zie ook Wat is de LG Magic Motion Remote Control).