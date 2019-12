Wat is een curved tv?

Een curved televisie heeft een licht gebogen scherm waarbij de zijranden wat meer naar voren staan. De fabrikanten claimen dat je daardoor meer in de beleving zit. Vooral wanneer je recht voor de televisie zit zou dit effect moeten werken.

De afgelopen jaren hebben diverse fabrikanten curved televisies uitgebracht. Maar inmiddels zijn veel merken er alweer mee gestopt. Momenteel maakt alleen Samsung nog curved tv’s voor consumenten.

Moet ik een curved TV kopen?

De kromming van een curved tv draagt vooral bij aan het design, maar doet niet veel voor de beeldkwaliteit. Het is dus een kwestie van smaak of zo’n curved tv iets voor jou is.

Vervelende reflecties

Bij elke televisie zie je weleens reflecties op het scherm. Bijvoorbeeld bij een donkere film, als er veel omgevingslicht is, zoals overdag of als er veel lampen aan zijn. In onze test beoordelen we dit als ‘zichtbaarheid bij invallend licht’ voor alle tv’s.

Bij een curved televisie kunnen deze reflecties wat vertekend zijn – denk bijvoorbeeld aan het effect van een lachspiegel - en soms zijn er ook dubbele reflecties zien. Sommige mensen storen zich daaraan, terwijl het voor anderen geen verschil maakt. Check dit voor jezelf in een winkel voordat je een curved tv koopt.

Betere beeldkwaliteit?

Uit onze test blijkt dat een ‘curved’ scherm de beeldkwaliteit niet bevordert. Er zijn veel curved tv’s die een heel goede beeldkwaliteit hebben, maar het gebogen scherm draagt daar niet aan bij. Curved tv’s zijn namelijk vaak de topmodellen bij fabrikanten, waarvan de beeldkwaliteit sowieso vaak al beter is.

Kijkhoek

Ook voor de kijkhoek maakt het niet veel uit of je een gebogen of platte tv neemt. In hoeverre de kleuren en het contrast afnemen bij een grotere kijkhoek, heeft meer te maken met de schermtechniek dan met de kromming ervan.

Nadeel is wel dat bij een grotere kijkhoek, de kant van het gebogen scherm dat naar je toewijst juist minder goed te zien is. Het beeld aan die kant oogt dan een beetje ‘in elkaar gedrukt’ vanwege die kromming. Voor het beste plaatje moet je eigenlijk recht voor een curved televisie zitten.

Aan de muur

Wil je je tv aan de muur ophangen? Bedenk dan wel dat een curved tv meer ruimte inneemt, vergeleken met een vlak model.

