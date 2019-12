Eerste indruk|Zou jij een bepaald product kopen alléén omdat je er een Oranje-gadget bij cadeau krijgt? Laat het ons weten via het reactieformulier onderaan deze pagina, of via onze Facebookpagina.

Oranje-gadgets: review

Wat vind jij?

Nederland kleurt oranje tijdens het EK Voetbal. Ook fabrikanten pikken graag een graantje mee van deze Oranjekoorts. Oranje, rood-wit-blauwe gadgets en andere goodies zijn niet te missen in de winkels. Sommige krijg je gratis, voor andere betaal je een klein bedrag.

Heineken: Shirt met rugnummers

Gratis bij een krat Heineken.

Wat is het?

Het biermerk Heineken komt dit jaar met een speciale actie waarbij supporters van Oranje met een oranje shirt als één achter het team staan en samen de EK-titel binnenslepen. Ieder shirt heeft zijn eigen code, en is verkrijgbaar bij verschillende Heinekenproducten. Maak je een foto van jezelf met het rugnummer en upload deze naar Facebook dan maak je dagelijks kans op diverse prijzen. De hoofdprijzen zijn volledig verzorgde reizen naar een wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens het komende EK in Polen en Oekraïne.

Philips EK Thuistap (speciale versie van Philips PerfectDraft t.w.v. €219)

Krijg je bij: overstappen naar Nederlandse Energie Maatschappij.

Wat is het?

Met deze thuistap kun je thuis genieten van een koel zelf getapt biertje. De PerfectDraft HD3620/25 beschikt over een echte taphendel en een LCD-display met aanduiding van temperatuur, hoeveelheid en versheid. Het apparaat heeft een capaciteit van 6 liter en houdt het bier op een temperatuur van 3 °C 30 dagen vers. Voor deze thuistap zijn tapvaten van een reeks populaire biermerken beschikbaar.



Zou jij voor deze thuistap een overstap maken naar een andere energiemaatschappij?

Albert Heijn: Mannen tegen de Vrouwenpoule

Dit jaar geen Beessie, Welpie of Wuppie. Albert Heijn gooit het over een andere boeg met een Mannen tegen de Vrouwen Poule om duidelijk te maken wie er nu echt het meeste verstand van voetbal heeft

Wat is het?

Voorspellen de vrouwen een wedstrijduitslag goed, dan krijgen de dag na het duel vrouwen korting op een vrouwenproduct. Winnen de mannen, dan is er een korting voor alle mannen van Nederland. De actie wordt ondersteund met een speciaal verzamelalbum met informatie en statistieken over de tegenstanders van Oranje. Bij iedere €10 krijgen klanten een zakje met vijf plaatjes van Oranje-opponenten.



Naast een Facebook app en voetbalplaatjes verkoopt Albert Heijn ook Voorspelsjaals, Voorspelhoeden en Voorspelbretels met een score-schuifsysteem dat de voorspelde stand toont.

Doe jij ook mee aan deze AH actie?

C1000Geluksvogeltjes

Bij iedere 15 euro aan boodschappen krijg je een gratis Geluksvogeltje. Daarnaast ontvang je bij geselecteerde producten speciale Spelersvogeltjes. Dat zijn vogeltjes met het hoofd van een aantal Oranje-spelers erop.

Wat is het?

Waar Albert Heijn dit jaar geen welpies, beessies of andere figuurtjes verspreidt, doet C1000 dat wel met zijn Geluksvogeltjes. Het werpt zijn vruchten af, want er zijn al miljoenen vogeltjes over de toonbank gegaan. De Geluksvogeltjes kun je overal op plakken en worden in verschillende versies uitgegeven.

Koop jij nu bewust je boodschappen bij C1000

TUC Oehhh!-kussen

Het TUC OEHHH!!! kussen is tot en met woensdag 6 juni exclusief verkrijgbaar bij C1000 bij aankoop van drie TUC-producten.

Wat is het?

Een kussen om op te zitten en de wedstrijd van Oranje mee te beleven. Leun je naar voren, of spring je van de bank dan komt het geluid Oehhh! uit het kussen.

Zou jij nu TUC gaan kopen?

Bavaria jurkje 2012: V-Dress

Voor €9,99 bij een 6-pack Bavaria

Wat is het?

Bavaria gaat op herhaling met een nieuw Oranje-jurkje. De V-Dress is speciaal voor dit EK ontworpen door de Nederlandse Modetweeling Spijkers en Spijkers. De V staat voor Victory en voor de maximale steun van vrouwelijk Nederland om de overwinning te behalen.

Trek jij straks ook een V-Dress aan?

EK Kratstoel

Te koop voor €15,95 + €6,75 aan verzendkosten

Ook gratis aangetroffen bij een halfjaarabonnement op Veronica Magazine.

Wat is het?

Een oplossing om extra zitplaatsen in huis te creëren. En, wel zo makkelijk als je meteen een biertje wilt pakken. Klem het zitje op een krat bier en je hebt een zitplaats en bier binnen handbereik. Een opener zit aan de voorkant van de stoel, dus dat is wel zo makkelijk.

Heb jij er ruim €20 voor over of een abonnement op Veronica Magazine om zo'n kratstoel in huis te halen?

Kruidvat: Gijpvogel

De Gijpvogel krijg je gratis bij aankoop van diverse actieproducten.

Wat is het?

Raak je de buik van de Gijpvogel aan, dan zal de Gijpvogel beginnen te schaterlachen zoals zijn verre achterneef René van der Gijp. De Gijpvogel heeft ook zijn eigen humoristische website en een EK-plaat (Gijp die Cup) uitgebracht.

Koop jij de speciale Kruidvatproducten om zo'n Gijpvogel te bemachtigen?

Plus: EK Juichbandjes

Krijg je bij: Elke €15 aan boodschappen en bij speciale actieproducten.

Wat is het?

Klanten van Plus ontvangen gratis een zakje met één van de 32 beschikbare EK Juichbandjes. Er zijn zestien verschillende Oranje bandjes en zestien bandjes van de deelnemende Europese landen.



Ga jij naar Plus om deze juichbandjes te sparen?

Coop: Oranje Buddies

Oranje Buddies zijn gratis bij aanschaf van verschillende actieproducten uit het assortiment van de supermarkt of bij besteding van elke €20.

Wat zijn het?

Oranje Buddies zijn kleine, grappige figuurtjes waar geluid uit komt. Ze zijn niet nieuw. Al tijdens het WK van 2010 riepen de kinderjury's van Vara Kassa en Editie NL de Oranje Buddie uit tot leukste gadget.

Ga je nu direct naar Coop om Oranje Buddies te 'scoren'?

Spar: Spelersbussen

Bij aankoop van speciale actieartikelen naar keuze ontvang je elke week gratis spelersbussen.

Wat is het?

De spelersbussen zijn miniatuur touringcars beschilderd met de vlaggen van de landen die meedoen aan het EK. De Nederlandse Oranjebus schijnt oververtegenwoordigd.

Ga jij nu naar de Spar om die bussen te bemachtigen?

Pedigree/Frolic: Oranje bandana

Koop 3 snacks* van PEDIGREE® of FROLIC® en je krijgt een gratis Oranje bandana voor de hond.

Wat is het?

Een bandana is eigenlijk gewoon een grote zakdoen die je om je hoofd of nek kunt dragen. Er zijn mensen die zo'n 'kledingsstuk' ook om de hals van hun trouwe viervoeter draperen. Gek genoeg zijn het juist wielrenners Marco Pantani en Johan Museeuw die de bandana in de jaren 90 van de vorige eeuw populair maakten.

Overweeg je nu tóch je hond een snack van PEDIGREE® of FROLIC® te voeren?

ING: Straatstadion

Open je voor 2 juli een Kinderrekening bij ING en stort je €25, dan krijg je het ING Straatstadion cadeau.

Wat is het?

Het stadion is een draagbaar gadget waarmee je op straat een wedstrijd van Oranje kunt naspelen. Met een timer die start met het Wilhelmus en dat een fluitsignaal geeft na 45 minuten en knoppen waarmee je de goals kunt tellen en die je een echt applaus geven. Bij het scoren klinkt er applaus én gejuich, net als in een écht stadion.

Nu toch maar een kinderrekening openen bij de ING?