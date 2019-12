Nog altijd addertjes bij actie Hema autoverzekering

Bij de actie van 4 jaar terug moest je de polis 2 jaar aanhouden en betalen voor ondermeer de verwijderingsbijdrage en ventielen.

Bij de nieuwe actie is de vereiste looptijd van de verzekering teruggebracht naar 1 jaar en is zowel montage van de 'all season'-autobanden als bijkomende kosten inbegrepen.

De Hema actie loopt tot 31 december dit jaar en geldt alleen bij het afsluiten van een verzekering via de website van Hema zelf. De banden kun je dan tot 1 april 2019 laten monteren.

Addertjes Hema-actie

Hoe sympathiek de actie ook lijkt, er zijn altijd aandachtspunten. Waar moet je op letten?

Verkoop je de auto of wil je om een andere reden het eerste jaar opzeggen, dan moet je de volledige aankoopwaarde van de banden betalen. Bij diefstal, vervanging of totaalverlies van de auto geldt dit niet.

Je kunt niet deelnemen aan de actie als je al een autoverzekering bij Hema hebt.

Auto’s die eerder bij Hema verzekerd waren zijn uitgesloten.

Euromaster, die de autobanden monteert, legt je kenteken vast en checkt dit als je deelneemt aan de actie. Die gegevens kunnen ze volgens hun privacybeleid gebruiken om je te benaderen met een aanbieding of reclame-uitingen.

Is de actie een te groot succes en kan Euromaster niet voldoen aan een ‘onverwacht hoge vraag', dan kun je misgrijpen.

‘Runflat’ banden zijn uitgesloten van de actie (wordt gebruikt bij BMW’s en Mini’s).

Ten slotte: de actie geldt alleen voor een allriskpolis (volledig casco). Bedenk of je die meest uitgebreide dekking wel nodig hebt. Het is ook aan te raden om in onze vergelijker te checken of je bij Hema het beste af bent wat betreft prijs en voorwaarden.

