Hema autoverzekeringen via de Consumentenbond

Nieuws|Autopolissen van Hema is exclusief opgenomen in de Autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond.

Je hebt keuze uit de dekkingen WA, beperkt casco en volledig casco (allrisk). De Hema-polissen hebben een no-claimbeschermer, waarmee je jaarlijks één schade kunt claimen zonder gevolgen voor de bonus-malusladder. Let wel: je schadevrije jaren kelderen dan wél. Voor auto’s tot 11 jaar kun je aanvullende pechhulp afsluiten. Een van de nadelen is de afwezigheid van een occasionwaarderegeling. De vergoeding in geval van total loss van een tweedehands auto valt hierdoor lager uit. Ook bieden de polissen geen tweede gezinsautoregeling, waarmee een tweede auto tegen dezelfde korting als de eerste auto kan worden verzekerd.

Hema Verzekeringen

Hema biedt sinds 2004 particuliere schadeverzekeringen aan. Klanten kunnen de polissen alleen online afsluiten en regelen vervolgens alles zelf, zoals wijzigen en opzeggen (dagelijks mogelijk). De verzekeringen van Hema zijn sinds 2011 ondergebracht bij Achmea en online dochter InShared.