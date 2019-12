Hoverboard en elektrische step: wat is waar verzekerd?

Nieuws|Voor veel voertuigen is het onduidelijk of een kenteken verplicht is en hoe je je kunt verzekeren voor schade. Denk aan de populaire hoverboard en elektrische step.

Het Verbond van Verzekeraars maakte samen met het Platform Aansprakelijkheid en Mobiliteit een overzicht (pdf) van voertuigen, kenmerken en (verzekerings)plichten. Naast een omschrijving van het voertuig lees je waar op de weg het voertuig is toegestaan, of er rijbewijs-, kenteken- en/of verzekeringsplicht geldt en of het gedekt is op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

De lijst is vooral bedoeld als houvast voor verzekeraars, bijvoorbeeld bij het accepteren van aanvragen of het behandelen van schades. Als consument is het ook handig om te weten wanneer je aansprakelijk bent voor schade en wat de regels zijn. Zo winnen de elektrische step, hoverboard en elektrische fiets aan populariteit, maar je mag er niet altijd mee de weg op.

Elektrische step

Elektrische steps moeten zijn goedgekeurd door de RDW. De elektrische scooterstep die op batterijen rijdt, mag maximaal 25 kilometer per uur en moet je verplicht van een kenteken en verzekering voorzien. Je mag er alleen mee de weg op als de step als 'bijzondere bromfiets' is toegelaten, zoals de Segway.

Een zogenoemde motorstep (met verbrandings- of elektromotor) is voor de wet een snorfiets of een bromfiets, afhankelijk of de maximum snelheid 25 tot 45 kilometer per uur is. Je moet je dan aan dezelfde (verkeers)regels houden als snor- of bromfietsen en een helm dragen bij een snelheid boven de 25 kilometer per uur.

E-steps uit het buitenland

Let op: In verschillende landen worden wat kleinere e-stepjes of monowheels veelvuldig gebruikt. Deze zijn niet goedgekeurd in Nederland en daarom mag je er hier niet mee op de openbare weg. Neem ze dus niet mee als souvenir. Rijd je namelijk schade, dan is dit meestal niet gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Je draait dan zelf voor de kosten op.

Steps waar beweging van de bestuurder ('tractie') voor nodig is, vallen doorgaans wel onder de AVP. Vaak is er dan wel een snelheidslimiet.

Hoverboards

De Consumentenbond waarschuwde eerder al dat rijden met een hoverboard niet zonder regels en risico's is. De dekking voor schade die je met deze gemotoriseerde tweewieler maakt, is lang niet altijd gedekt met een AVP. Met een hoverboard mag je alleen rijden op eigen terrein, maar toch zie je met name kinderen er regelmatig mee op straat.

(High-speed) e-bike

Een verzekeringsplicht geldt ook voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur (ook wel high-speed e-bikes of speed pedelecs), maar níet voor 'gewone' e-bikes die maximaal 25 kilometer per uur gaan. High-speed e-bikes vallen inmiddels ook bij geen enkele AVP nog onder de dekking. Hiervoor dien je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM) af te sluiten.

