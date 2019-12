Eerste indruk|Als je een auto huurt, kun je bij schade zomaar geconfronteerd worden met een flink eigen risico via de verzekering. Met Huurautoverzekering.com dek je het eigen risico en andere risico’s af, zoals schade aan ruiten, banden en het dak. Handig of geldverspilling?

Update september 2018

De autohuurpolis van Allianz Global Assistance verschilt inmiddels van die van Huurautoverzekering.com. Tot eind 2017 waren ze nagenoeg hetzelfde. De polis van huurautoverzekering dekt naast het eigen risico ook dekking bij schade aan de ruiten, banden, onderstel en dak, ook als deze van de basisdekking (de CDW) bij het verhuurbedrijf zijn uitgesloten. Bij de polis van Allianz Global Assistance is alleen het verschuldigde eigen risico op de cascoverzekering gedekt.

Conclusie

Vaak is het goedkoper als je het eigen risico en de ongedekt auto-onderdelen verzekert via Huurautoverzekering.com dan bij een autoverhuurder. Maar niet altijd is dat het geval.

Tip: Vergelijk prijzen van huurauto's met en zonder het meest uitgebreide verzekeringspakket via een tussenpersoon, zoals autoeurope.nl.

Wat is huurautoverzekering.com?

Als je een auto huurt, kun je bij schade zomaar geconfronteerd worden met een flink eigen risico via de verzekering. Want het eigen risico van een huurautoverzekering in zowel Nederland als het buitenland is al gauw €750 tot €1250 per schadegeval. Ter vergelijking: voor een eigen cascoverzekering geldt er geen eigen risico of bedraagt dat ‘slechts’ €100 à €250, afhankelijk van de soort schade.

Bovendien is bij een huurauto schade aan ruiten, banden, het onderstel en het dak meestal niet standaard gedekt. Huurautoverzekering.com biedt een aanvullende verzekering van Allianz Global Assistance aan, waarmee je het eigen risico én andere risico's afdekt. Deze verzekering op huurautoverzekering.com is van Allianz Global Assistance en wordt aangeboden door een Britse tussenpersoon. De Nederlandse verzekeraar Allianz Global Assistance biedt dezelfde verzekering ook rechtstreeks aan.

Hoe werkt het?

Voor bijvoorbeeld een goede dekking binnen Europa, boek je bij het autoverhuurbedrijf de huurauto inclusief de standaard basisverzekering: een combinatie van een WA- en een zogenoemde CDW of LDW-verzekering. Daarmee is schade aan derden en de huurauto in beperkte mate gedekt. Bij de verhuurder sluit je geen extra verzekering voor het eigen risico en de dekking voor ruiten, banden, onderstel en dak af. Dat laatste kun je verzekeren via Huurautoverzekering.com.

Kosten

De verzekering via Huurautoverzekering.com kost €7 per dag voor Europadekking, voor een jaar is dit €70. Diverse autoverhuurders rekenen voor het verzekeren van het eigen risico zo’n €14 per dag en nog eens circa €5 per dag voor dekking van ruiten, banden en dak. Sommige verhuurders bieden die verzekeringen pas ter plekke aan, tegen nog hogere kosten. Het is dus vaak goedkoper om het eigen risico en ongedekte auto-onderdelen te verzekeren via huurautoverzekering.com dan bij een autoverhuurder.

Voorschieten eigen risico

Wie schade heeft aan de huurauto en het eigen risico heeft afgedekt via een losse verzekering, moet het bedrag dat onder het eigen risico valt meestal wel eerst voorschieten. Op het moment dat je de auto ophaalt bij de verhuurder, vraagt die vaak toch om een garantie via de creditcard ter grootte van het eigen risico. Dat het eigen risico al bij een verzekeraar is afgedekt, verandert daar niets aan. Bij schade zal de verhuurder het schadebedrag dat onder het eigen risico valt ook daadwerkelijk afschrijven. Je kunt dit bedrag dan naderhand claimen bij de verzekeraar waar het eigen risico is verzekerd (zoals bij huurautoverzekering.com).

Zelf vergelijken

Het is handig om prijzen van huurauto's te vergelijken via een tussenpersoon of zelf via internet. Zet de poliskosten van de verzekeringen naast de premie op Huurautoverzekering.com en kies voor de voordeligste optie. Blijkt bij het afhalen van de huurauto dat de verzekering tekortschiet? Dan kun je alsnog bij Huurautoverzekering.com een verzekering afsluiten. Dat is meestal voordeliger.

