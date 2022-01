Autoverzekering via de dealer

De mogelijkheid om je auto via de dealer te verzekeren bestaat al zo’n 10 jaar. Maar dit is nog lang niet bij elke autokoper bekend. Veel merken hebben inmiddels een eigen verzekering. Deze verzekering loopt meestal via hun financieringsmaatschappij. Of ze doen een aanbod via Bovemij, de verzekeringspoot van Bovag. Bij Bovemij zijn onder meer Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki en Toyota aangesloten.

Om te beoordelen wat de voor- en nadelen van zo’n dealerverzekering zijn, vragen we voor 2 veel verkochte nieuwe auto’s de premies op. Dit doen we via de dealerverzekering én bij 5 grote verzekeraars via onze vergelijker. We kiezen voor een Volkswagen Polo en een Kia Niro Hybrid.

Prijsvergelijking

Uit de 2 prijsvergelijkingen blijkt dat de dealerverzekeringen vrij gunstig geprijsd zijn.

Volkswagen Polo Kia Niro Aanschafprijs €15.720 €31.355 Verzekeraar Premie per jaar Premie per jaar Dealer €600 €576 Univé €432 €636 ANWB €528 €672 ABN Amro €624 €672 ING €648 €756 Aegon Compleet €1140 €1380

Offertes aangevraagd bij de dealer

Voor iedere premieberekening nemen we dezelfde fictieve bestuurder. Een man van 30 jaar oud, wonend op postcode 4104 AA, die 15.000 kilometer per jaar rijdt en de afgelopen 10 jaar schadevrij reed. Aanvullende dekkingen laten we buiten beschouwing.

Het populaire Volkswagen werkt via Allianz Benelux met een eigen financieringsmaatschappij, Volkswagen Financial Services. We kiezen een Polo met een cataloguswaarde van €15.720, een 1.0 MPI Trendline. De Volkswagendealer komt met een offerte van €50 per maand, waarbij een nieuwwaardegarantie van 1 jaar geldt.

Bij de Kiadealer vragen we een offerte op voor de Niro 1.6 GDi Hybrid. Dit is een veelverkochte SUV, met een cataloguswaarde van €31.355. Deze verzekering komt neer op €48 per maand. Ook hier geldt een nieuwwaardegarantie van 1 jaar.

Bij Volkswagen/Allianz kun je online een offerte aanvragen, maar bij Kia/Bovemij kan dat alleen bij de dealer. Volgens woordvoerder Laurens van Bergeijk van Kia Nederland wordt een offerte in de showroom altijd opgesteld in een onlinesysteem van Bovemij. Daarna neemt het callcenter van Kia Autoverzekering contact op om de offerte te bespreken en eventueel de polis af te sluiten.

Gunstig geprijsd

Er is er zeker iets voor de dealerverzekering te zeggen. Maar laat de dealer altijd eerst een offerte doen. Vergelijk zelf via onze vergelijker welke tarieven verzekeraars aanbieden.

Let ook op de voorwaarden

Los van de prijs kunnen natuurlijk ook verschillen in voorwaarden een rol spelen bij de keuze voor een verzekering. Goed om te weten: dealers repareren via de eigen verzekering altijd met originele onderdelen. Na reparatie behoud je de originele fabrieksgarantie. De reparatiekosten worden volledig vergoed, mits je de schade bij de dealer laat repareren. Maar kies je voor een ander schadeherstelbedrijf, dan worden meestal niet alle kosten vergoed.

Ook is er bij een verzekering via de dealer sprake van een nieuwwaardegarantie van minimaal 1 jaar. Die garantie is met bijbetaling vaak te verlengen tot 3 of zelfs 5 jaar. Bij de Volkswagendealer krijg je op occasions een aanschafwaardegarantie van 3 jaar, bij Kiadealers zelfs van 5 jaar.

Laat je de auto repareren bij de dealer? Dan is er geen eigen risico en heb je recht op gratis vervangend vervoer tijdens de reparatie. Bij ruitschade vervalt alleen het eigen risico. Wordt de auto gestolen of is hij total loss? Dan heb je recht op gratis vervangend vervoer gedurende 30 dagen. Ook krijg je er een vergelijkbare auto voor in de plaats. Tot slot zijn bij de dealerverzekering meestal ook de accessoires en het audio- en navigatiesysteem goed gedekt.