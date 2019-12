Verzekeraar onna-onna stopt

Onna-onna heeft het zelf alleen over een verhuizing, maar Aegon is duidelijker en laat weten niet meer in zijn dochteronderneming te investeren. Als reden voor het besluit noemt Aegon dat de resultaten achterblijven bij de verwachtingen en verbetermogelijkheden.

De ruim 25.000 nog lopende autoverzekeringen worden ondergebracht bij Aegon, met behoud van de specifieke onna-onna voorwaarden. Aegon regelde de acceptatie en schadeafhandeling al voor deze groep verzekerden.

Voor klanten van onna-onna met een aansprakelijkheidsverzekering (AVP), fiets-, reis- of woonverzekering wordt een andere oplossing gezocht.

Onna-onna is opgericht in 2008, sinds 2014 is Aegon volledig eigenaar. Per 1 november dit jaar sluit het onna-onna kantoor in Amsterdam definitief zijn deuren.

Lees ook: