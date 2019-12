De zelfrijdende auto verzekeren

Rijden zonder handen niet toegestaan

Zelfrijdende auto's zijn nog niet te koop in Nederland. Wel zijn er auto's met zelfrijdende functies te koop, zoals automatisch inparkeren en adaptieve cruisecontrol waarmee de snelheid automatisch wordt aangepast.

Eigenaren van een Tesla Model S hebben de mogelijkheid hun auto te voorzien van het systeem Autopilot. Na de software-update kan de auto zichzelf binnen de rijbaan houden, door middel van een vingertikje van rijbaan wijzigen en zelf de snelheid aanpassen aan de situatie op de weg.

Sinds 2015 is het in Nederland mogelijk om met zelfrijdende auto's te testen op de openbare weg, mits er een bestuurder aanwezig is. Per 1 juli 2019 mag een zelfrijdende auto ook op afstand worden getest, al gelden er verschillende voorwaarden en beperkingen.

Schade met een zelfrijdende auto

Veroorzaak je een ongeval met een (deels) zelfrijdende auto, dan kan je autoverzekeraar de schade die het slachtoffer krijgt uitgekeerd op jou verhalen. De verzekeraar dient dan wel te bewijzen dat je daadwerkelijk zonder handen reed. Mogelijk registreert de Tesla-software dat zelf en zullen verzekeraars proberen deze data op te vragen bij de autofabrikant.

Wie is aansprakelijk?

De komst van de zelfrijdende auto maakt van de bestuurder een gewone inzittende. Dat wringt met de huidige wetgeving en verzekeringsvoorwaarden. Wie is er straks aansprakelijk na een aanrijding? Is het de bestuurder, ook al reed die zelf niet, de autofabrikant of wellicht zelfs de softwareleverancier? Zolang het huidige systeem niet wijzigt, kunnen er ingewikkelde discussies over de aansprakelijkheid ontstaan.

Om dit probleem te ondervangen denkt het Verbond dat verzekeraars de traditionele autoverzekering moeten vervangen door een verkeersverzekering (of directe verzekering). Bij een dergelijke verzekering wikkelt de verzekeraar altijd de schade af voor zijn/haar eigen verzekerde.

De vraag wie er aansprakelijk is, speelt bij de schadeloosstelling geen rol meer. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat de eerste verkeersverzekering op de markt is.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Lees ook: