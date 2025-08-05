Nieuwsbriefberichten Digitaalgids
Bekijk hieronder nieuwsberichten, adviezen en tips van de Digitaalgids.
Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze gratis e-mails. Je volgt dan nieuws, onze acties, de trends en ontwikkelingen over digitale én andere onderwerpen.
Gepubliceerd op:5 augustus 2025
Augustus 2025
Juli 2025
- Alternatieven voor Big Tech-diensten (pdf)
- Kies een alternatief voor WeTransfer
- Houd je telefoon koel
- Draadloos delen (pdf)
- Windows 10-updates ‘gratis’
Juni 2025
- Tips voor een snellere telefoon of tablet
- Oplichters nemen simkaartjes over
- Bescherm je e-mailadres, maak een alias
Mei 2025
- Windows-herstelpunten
- Weg met valse pop-ups
- Maak ruimte op je pc (pdf)
- Spotify duurder? Zo bespaar je
April 2025
Maart 2025
- Cookies en cookiebanners (pdf)
- Beleggingsfraude via YouTube
- Google zet adblocker uit
- Veilig back-uppen (pdf)
Februari 2025
- Voor €3 een jaar gratis reizen
- Voorkom handel in je data
- Deel je wifi via een QR-code
- 2,3 miljoen foute apps
Januari 2025
- Roep Google een halt toe
- Help, mijn account zit op slot (pdf)
- Zet reclame in Windows 11 uit
- Telefoon als levensredder