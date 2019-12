Adblocker: tracking cookies blokkeren

Wat is een adblocker?

Een advertentiestopper of adblocker blokkeert het weergeven van advertenties in de browser van je pc, tablet of smartphone. Een adblocker is een uitbreiding (extensie) op je browser of hij is er al in geïntegreerd (bij browsers Firefox en Opera).

Voordelen:

Adblockers zijn goed voor je privacy. Een adblocker blokkeert namelijk ook veel tracking cookies en andere technieken die marketingbedrijven gebruiken om jou te 'volgen' op internet. Daarmee tonen ze op basis van je surfgedrag gerichte advertenties, of maken een uitgebreider profiel van je.

Adblockers maken het surfen sneller omdat je geen advertenties hoeft te downloaden.

Met een adblocker loop je minder kans op malware via malafide advertenties.

Op sommige websites nemen 'agressieve' banners het hele scherm over. Een adblocker maakt zulke websites weer bruikbaar.

Nadelen:

Door adblockers hebben websites minder advertentie-inkomsten. Daarmee komen de budgetten voor journalistieke producties en andere kostenposten onder druk te staan.

Soms word je met een adblocker simpelweg geweerd van een website: 'zet je adblocker uit anders kom je er niet op'. Dat is hinderlijk.

Een adblocker zorgt er soms voor dat een webpagina of bepaalde content (teksten, plaatjes, video's) niet juist wordt getoond in de browser. Om zo'n website toch goed te kunnen gebruiken, kun je hem aan de uitzonderingslijst van de adblocker toevoegen.

Beste adblockers in onze test

Voor de Digitaalgids (januari/februari 2016) testen wij 16 adblockers (pdf). We keken naar de blokkeerprestaties, het gebruiksgemak en de extra mogelijkheden. De beste adblockers met hoge scores voor alle onderdelen zijn:

Pc/Mac : uBlock Origin, een add on voor Firefox op de pc/Mac (gratis)

: uBlock Origin, een add on voor Firefox op de pc/Mac (gratis) Android : Ghostery, (een add on voor Firefox op Android (gratis)

: Ghostery, (een add on voor Firefox op Android (gratis) iOS: Purify, voor iOS 9 (€2,29)

Hoe installeer en gebruik ik een adblocker?

Websites uitzonderen van het 'adblocken'

Wil je van een bepaalde website wel advertenties doorlaten? Dan kun je in de meeste adblockers de website aan een 'witte lijst' toevoegen. Voor de site wordt dan een uitzondering gemaakt. De stappen voor het 'whitelisten' verschillen per adblocker. Als je een adblocker gebruikt die deze functie niet heeft, kun je de adblocker ook (tijdelijk) helemaal uitschakelen.

Online Privacy Ongemerkt geef je veel privézaken prijs bij het gebruik van computer, smartphone, tablet en andere ‘slimme’ apparaten. Adverteerders volgen je online, bedrijven verzamelen informatie en stellen gebruikersprofielen op en criminelen hengelen naar je bankgegevens. Gelukkig kun je je op alle fronten wapenen tegen deze inbreuk op je privacy. Het boek Online Privacy geeft informatie over hoe je dit aanpakt. Voor wie is dit boek bestemd? Voor iedereen die zijn of haar privégegevens graag privé houdt. Het boek is te bestellen in onze Webwinkel.

