Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:17 april 2019
Helaas is er geen alternatief dat Facebook compleet kan vervangen én rekening houdt met je privacy.
Met de versleutelde communicatieapp Signal kun je privé kletsen met bepaalde vrienden in een groep, vergelijkbaar met een WhatsAppgroep. Maar Signal mist de mogelijkheid om berichten op een publieke tijdlijn te plaatsen, voor ál je vrienden.
Mastodon en Diaspora zijn wel echte vriendennetwerken met respect voor je privacy, maar zijn nog onbekend. Je vrienden zitten er niet op. Dat is wel het geval met Instagram en LinkedIn. Maar beide diensten verzamelen bijzonder veel persoonsgegevens om advertenties beter op je af te stemmen. En ze gaan soms slordig om met je data.
Hieronder een kort overzicht van de 5 alternatieven. We hebben gekeken naar reclame-uitingen, aandacht voor privacy en aantal gebruikers.
|
Sociaal netwerk
|
Reclame
|Aandacht voor privacy
|
Gebruikers (in mln)
|
|
Ja
|Nee
|2300
|
|Ja
|Nee
|1400
|
|Ja
|Nee
|590
|
Signal
|Nee
|Ja
|410
|
Mastodon
|Nee
|Ja
|2
|
Diaspora
|Nee
|Ja
|0,65