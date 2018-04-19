Conclusie

Helaas is er geen alternatief dat Facebook compleet kan vervangen én rekening houdt met je privacy.

Met de versleutelde communicatieapp Signal kun je privé kletsen met bepaalde vrienden in een groep, vergelijkbaar met een WhatsAppgroep. Maar Signal mist de mogelijkheid om berichten op een publieke tijdlijn te plaatsen, voor ál je vrienden.

Mastodon en Diaspora zijn wel echte vriendennetwerken met respect voor je privacy, maar zijn nog onbekend. Je vrienden zitten er niet op. Dat is wel het geval met Instagram en LinkedIn. Maar beide diensten verzamelen bijzonder veel persoonsgegevens om advertenties beter op je af te stemmen. En ze gaan soms slordig om met je data.

Korte vergelijking

Hieronder een kort overzicht van de 5 alternatieven. We hebben gekeken naar reclame-uitingen, aandacht voor privacy en aantal gebruikers.

Sociaal netwerk Reclame Aandacht voor privacy Gebruikers (in mln) Facebook Ja Nee 2300 Instagram Ja Nee 1400 LinkedIn Ja Nee 590 Signal Nee Ja 410 Mastodon Nee Ja 2 Diaspora Nee Ja 0,65

Instagram

LinkedIn

Signal

Mastodon

Diaspora

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