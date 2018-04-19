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Facebook alternatieven

Facebook en privacy: het blijft een lastige combinatie. Onlangs was er het zoveelste incident in een lange reeks aan schandalen. Het bedrijf bleek honderden miljoenen wachtwoorden onversleuteld te hebben bewaard. Zijn er bruikbare alternatieven voor Facebook die rekening houden met je privacy?
peter kulche

Peter Kulche   Expert ElektronicaBijgewerkt op:17 april 2019

privacy-mobiel

Conclusie

Helaas is er geen alternatief dat Facebook compleet kan vervangen én rekening houdt met je privacy.

Met de versleutelde communicatieapp Signal kun je privé kletsen met bepaalde vrienden in een groep, vergelijkbaar met een WhatsAppgroep. Maar Signal mist de mogelijkheid om berichten op een publieke tijdlijn te plaatsen, voor ál je vrienden.

Mastodon en Diaspora zijn wel echte vriendennetwerken met respect voor je privacy, maar zijn nog onbekend. Je vrienden zitten er niet op. Dat is wel het geval met Instagram en LinkedIn. Maar beide diensten verzamelen bijzonder veel persoonsgegevens om advertenties beter op je af te stemmen. En ze gaan soms slordig om met je data.

Korte vergelijking 

Hieronder een kort overzicht van de 5 alternatieven. We hebben gekeken naar reclame-uitingen, aandacht voor privacy en aantal gebruikers.

Sociaal netwerk

Reclame 

 Aandacht voor privacy

Gebruikers (in mln)

Facebook

Ja

 Nee 2300

Instagram

 Ja Nee 1400

LinkedIn

 Ja Nee 590

Signal

 Nee Ja 410

Mastodon

 Nee Ja 2

Diaspora

 Nee Ja 0,65

Instagram

LinkedIn

Signal

Mastodon

Diaspora

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