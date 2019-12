Eerste indruk|Privacy Badger is een innovatieve, zelflerende adblocker die goed werkt. Jammer dat hij als browseruitbreiding alleen beschikbaar is voor Chrome, Firefox en Opera op de pc. De advertentiestopper werkt nog niet op de smartphone en tablet.

Conclusie

Privacy Badger is een nieuw soort adblocker. Het werkt niet met een lijst van tracking cookies van adverteerders die allemaal moeten worden geblokkeerd, nee: het is een zelflerend systeem. Het houdt voortdurend in de gaten of er op de verschillende sites die je bezoekt cookies binnenkomen van dezelfde (commerciële) partijen. Alleen de cookies die zich echt gedragen als third party cookies die jou over het internet tracken, worden vanaf het moment van herkenning geblokkeerd.

Privacy Badger blokkeert in de praktijk de meeste advertenties, maar de maker Electronic Frontier (EFF) noemt dat niet als doel. Het is volgens de EFF in de eerste plaats een tool om je privacy te beschermen. Er zullen soms wel eens advertenties te zien zijn, maar deze worden niet meer gestuurd vanuit tracking techniek en dat is een goede zaak.

De gratis browseruitbreiding werkt prima. Een donatie aan de makers is op zijn plaats als de tool jou ook bevalt.

Het voordeel van Privacy Badger is dat de makers een duidelijk verdienmodel hebben (donaties) en dat ze niet op de een of andere manier samenwerken met commerciële partijen. Veel andere adblockermakers laten bijvoorbeeld bepaalde ‘nette’ advertenties en trackende cookies wel door (wie bepaalt dat?) of ze verkopen (geanonimiseerde) gedragsinformatie van gebruikers aan marketeers.

Schoenen

Genoeg van die schoenen die je één keer hebt bekeken en die je over het web blijven achtervolgen in de vorm van een banner? Een adblocker stopt niet alleen zulke hijgerige advertenties maar is ook heel effectief tegen de trackende advertentienetwerken die jouw surfgedrag nauwkeurig in kaart brengen.

Omstreden

Adblockers zijn dus handig en goed voor je privacy, maar ook omstreden. Ze zorgen ervoor dat er minder inkomsten uit banners komen; het verdienmodel van vele websites. Dat zal zo zijn, maar tot nu toe hebben de meeste websites lak aan de privacy van hun bezoekers. De do-not-track-instelling in de browser wordt bijvoorbeeld straal genegeerd.

Nieuwe cookiewet

In het Europese Parlement ligt een wetsvoorstel om site-eigenaren zich te laten houden aan de do-not-track-instelling in de browser. Ook hoef je dan als bezoeker niet telkens akkoord te geven voor het plaatsen van cookies. Tot het in de EU wettelijk goed geregeld is, en dat is niet eerder dan medio 2018, kun je maar beter een adblocker installeren als je privacy je lief is.

Privacy Badger is een goede keus, maar alleen op de pc als uitbreiding op Chrome, Firefox en Opera. Voor smartphones en tablets zijn er andere adblockers.

Installeren

Ga in Chrome, Firefox en Opera naar het onderdeel Extensies en installeer Privacy Badger.

In Chrome, bijvoorbeeld, gaat dat zo:

Klik op de 3 puntjes (rechts boven in je scherm) Kies ‘Meer hulpprogramma’s’ Kies ‘Extensies’ Kies ‘Meer Extensies toevoegen’ Doorzoek de ‘webwinkel’ op Privacy Badger Kies de gevonden extensie en bevestig de installatie

Na installatie krijg je een korte toelichting op de werking van de browseruitbreiding.

In gebruik

Privacy Badger is direct na installatie permanent actief binnen de browser, maar blokkeert nog geen cookies. Ook niet die van bekende advertentienetwerken. Pas als een externe site op meerdere van de door jou bezochte sites cookies plaatst en uitleest is hij ‘verdacht’. Eerst wordt hij geel weergegeven in het bedieningspaneel en na nóg een keer het volggedrag tonen wordt hij rood en automatisch geblokkeerd.

Foutje

Privacy Badger maakt overigens nog een foutje: het noemt in het hoofdmenu elk contact met een andere website een 'tracker'. Dieper in de menu's staat het wel goed omschreven: 'potential trackers'. Alleen bedrijven die jouw bezoek aan meerdere websites volgen zijn echte trackers (en die worden geblokkeerd). Het foutje is gemeld aan de maker van de software.

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel roep je op door te klikken op het symbool van Privacy Badger (een das, zie de afbeelding bij deze review). Je vindt deze als een klein knopje rechtsboven in je browser. Het bedieningspaneel laat je de geblokkeerde cookies alsnog toestaan, of alle cookies toestaan voor de website die je op dat moment bezoekt. De laatste optie is handig als de website die je bezoekt niet meer goed functioneert. Sommige sites vertonen namelijk kuren met een ingeschakelde adblocker.

