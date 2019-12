De beste browser voor je computer

Is het de moeite waard om van browser te veranderen? Een nieuwe browser of andere instellingen kunnen internetten makkelijker en veiliger maken en je privacy beter beschermen.

Conclusie

We testen 5 populaire browsers: Edge, Firefox, Safari, Chrome en Opera. Firefox is voor de meeste gebruikers de beste browser op de computer. Zeker als je privacy belangrijk vindt.

De browser is privacyvriendelijker dan andere browsers, heeft veel mogelijkheden om naar smaak aan te passen en een hoop add-ons waarmee je de browser nog meer naar je hand kunt zetten. Een aantal instellingen kun je na installatie het beste nog even aanpassen. Lees ook 4 tips voor meer privacy in Firefox.

Op Apple-apparaten is Safari ook een prima optie. Deze simpele browser voldoet in ieder geval prima om gemakkelijk, snel en redelijk privacyvriendelijk te surfen. Wil je meer mogelijkheden, dan is Firefox beter.

Veiligheid

Opera beschermt gebruikers het beste tegen kwaadaardige phisingsites. We bezochten 135 sites die willen dat jij een programma downloadt of creditcardgegevens proberen los te peuteren. Gemiddeld herkennen de browsers op de computer 87% van deze phisingsites. De browser geeft dan aan dat deze website gevaarlijk is.

Uit onze test blijkt dat Opera veel meer sites tegenhield (96% in Windows, 97% op een Mac). Edge scoorde ver onder de maat en hield slechts 65% van de kwaadaardige sites tegen.

Geblokkeerde phishing sites Windows macOS Android iOS Firefox 88% 89% 67% 66% Chrome 84% 86% 66% 65% Opera 96% 97% 96% 79% Edge 65% 65% 65% Safari 89% 67%

Privacy

Browsers hebben instellingen die je privacy kunnen beschermen, maar standaard doen ze dit vaak niet.

In Safari staat ‘Voorkom volgen’ standaard aan. Je ziet nog wel advertenties, maar de browser blokkeert cookies en andere trackers .

. In Firefox en Opera zit een ingebouwde adblocker . Deze is eenvoudig in gebruik en zorgt dat sites je minder goed kunnen volgen. Sinds kort staat deze adblocker standaard aan in Firefox.

. Deze is eenvoudig in gebruik en zorgt dat sites je minder goed kunnen volgen. Sinds kort staat deze adblocker standaard aan in Firefox. Chrome en Edge hebben deze mogelijkheid niet.

Het privacybeleid van de browsers is vaak tientallen pagina’s lang en lastig te doorgronden. Het beleid van Firefox is het duidelijkst, maar Chrome, Edge en Safari verwijzen naar het algemene privacybeleid. Daardoor weet je niet meer wat betrekking heeft op de browser en je surfgedrag.

Snelheid en gemak

De verschillen in snelheid zijn niet erg groot. Wil je sneller surfen, dan helpt het installeren van een adblocker. Pagina's laden sneller.

Chrome en Firefox zijn prettig in gebruik, opties zijn makkelijk te vinden.

Bij Opera en Edge moet je wat meer moeite doen om de browser aan te passen. Opera heeft standaard een navigatiebalk aan de zijkant met allerlei extra’s waar je misschien niet op zit te wachten. In Edge neemt het instellingenmenu slechts een klein deel van het scherm in beslag. Hierdoor heb je weinig overzicht.

Safari werkt prettig, zonder onnodige extra’s en met goede standaardinstellingen voor je privacy.

Mogelijkheden, Plug-ins & Sync

De meeste mogelijkheden heb je met Firefox. Deze browser geeft computergebruikers - als enige - veel vrijheid om het uiterlijk van de browser aan te passen. Ook zijn er veel add-ons beschikbaar, net zoals bij Google Chrome.

De andere browsers hebben net wat minder extensies. De meest populaire zijn gelukkig in alle browsers beschikbaar. Alle browsers hebben synchronisatiemogelijkheden. Hiermee kun je wachtwoorden, favorieten en geschiedenis meenemen naar een andere computer of ander apparaat.

Advertenties

Browsers verdienen vooral geld met het instellen van een standaardzoekmachine. Dat is bijna bij alle browsers Google en die verdient weer geld met advertenties bij zoekopdrachten. Alleen Edge en Internet Explorer van Microsoft gebruiken standaard Bing, de eigen zoekmachine.

Daarnaast staan er op de startpagina of in de favorieten van de browser vaak links naar webshops en websites die de browser betalen voor jouw bezoek. Vooral Edge heeft veel betaalde artikelen op de homepage staan waar je niet op zit te wachten. Ook Opera plaatst een aantal links naar webshops in je favorieten.

Exotische browsers Behalve deze 5 populaire browsers zijn er veel minder bekende browsers met bijzondere mogelijkheden. Drie interessante ‘exoten’: Epic: belooft je privacy te beschermen, en maakt dat waar. De browser heeft een ingebouwde bescherming tegen volgcookies en advertenties. Epic wist je browsegeschiedenis en cookies zodra je de browser afsluit. Als klap op de vuurpijl heeft de browser zelfs een ingebouwde, versleutelde proxyserver. Hiermee kun je kiezen via welk land je internetverkeer wordt omgeleid. De browser gebruikt standaard de Russische zoekmachine Yandex. Dit is helaas niet te wijzigen. Brave: een browser die nieuwe verdienmodellen verkent. In eerste instantie blokkeerde Brave advertenties en verving ze door eigen advertenties. Inmiddels beloont de browser gebruikers die advertenties tolereren met virtueel geld. Brave is interessant om in de gaten te houden, maar maakt nog geen serieuze indruk. Cliqz: van de maker van de adblocker Ghostery. Deze anti-tracking tool is uiteraard ingebouwd. Ook Cliqz heeft een experimenteel verdienmodel. De browser blokkeert cookies die je volgen en vervangt deze voor advertenties die passen bij de pagina die je bezoekt. Maar zonder je verder te volgen. De browser is gebaseerd op Firefox maar mist ook een aantal functies. Dat maakt Cliqz vooralsnog geen aanrader.

Nieuwe browser gebruiken

Hoe wij testen

Wij testten de populairste browsers Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari en Opera op de volgende punten:

Snelheid

Standaard- en uitbreidingsmogelijkheden

Gebruiksgemak

Privacy-opties

Bescherming tegen malafide websites

Omgang met wachtwoorden

We onderzochten ze op Windows 10, MacOS, Android en iOS, als ze daarop beschikbaar waren. Internet Explorer (alleen voor de pc) is ook getest. Maar we bespreken de browser niet omdat hij zo traag en onveilig is dat we hem alleen maar kunnen afraden.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke laptops goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Bekijk de beste laptops

Praat mee

Welke browser gebruik jij, en waarom? Praat mee in onze community!

Lees meer

Bekijk ook de beste browser voor smartphone of tablet